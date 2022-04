So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Katar heute live im TV und Stream

Formel 1 live: Beim Großen Preis von Australien 2022 ist Sebastian Vettel erstmals am Start. Hier alle Infos zu Start, Uhrzeit, Strecke, TV-Übertragung und Live-Stream.

07.04.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Formel 1 live aus Melbourne - mit Start zu ungewohnter Uhrzeit: Beim Großen Preis von Australien ist auch Sebastian Vettel mit dabei. Der ehemalige Weltmeister ist nach seiner Corona-Zwangspause wieder einsatzbereit. Die Favoriten auf den Sieg sind allerdings andere.

Formel 1 heute in Melbourne : Uhrzeit - wann ist der Start?

Wird der Australien-GP live bei RTL gezeigt? Wo kommt die Formel 1 heute?

Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Wie ist die Strecke beim GP in Melbourne ?

Die Antworten finden Sie hier.

Uhrzeit: Wann ist Start beim Australien-GP?

Das Rennen beim Großen Preis von Australien 2022 in Melbourne startet am Sonntag, 10. April 2022. Die Uhrzeit ist für deutsche TV-Zuschauer ungewöhnlich, Start ist um 7 Uhr morgens deutscher Zeit, was 15 Uhr Ortszeit in Australien entspricht.

Wird das Formel-1-Rennen in Melbourne live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Melbourne am Sonntag schauen die deutschen Zuschauer deshalb sprichwörtlich in die Röhre - außer, sie bezahlen oder nutzen technische Umwege, um das Rennen im Netz über ausländische Sender zu streamen.

Gezeigt werden auf Sky auch alle Freien Trainings ab Freitag, das Qualifying und die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs. Aus Melbourne begrüßen Experte und Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und Moderator Peter Hardenacke die Zuschauer. Sascha Roos kommentiert das Wochenende, begleitet wird er von Sky Experte Timo Glock.

Zeigt RTL das Rennen in Australien?

Nein. RTL hat zwar die Ausstrahlungs-Rechte für vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft, Der Australien-GP ist allerdings nicht darunter. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier. Formel-1-Fans benötigen also ein Sky-Abo oder Sky Ticket, um die F1 in Melbourne kostenpflichtig im Livestream zu schauen.

Uhrzeit, Zeitplan und Sendetermin - Formel 1-Rennen in Melbourne live im TV

F1 am Freitag, 8. April 2022 1. Freies Training, 5 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport 2. Freies Training, 8 Uhr deutscher Zeit live auf Sky Sport

F1 am Samstag, 9. April 2022 3. Freies Training, 5 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport Qualifying in Melbourne , 8 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport



F1 am Sonntag, 10. April 2022 Großer Preis von Australien , Rennen, 7 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport



Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Melbourne/Australien

Zuletzt wurde in Melbourne 2019 gefahren, seitdem verhinderte Corona die Austragung von zwei Großen Preisen. Die Rennstrecke hat sich seit dem letzten Rennen stark verändert. Sie wurde umgebaut.

Strecke: Albert Parc Circuit

Albert Parc Circuit Länge: 5,279 km

5,279 km Kurven : 14

: 14 Höchstgeschwindigkeit: ca. 330 km/h

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

24. April 2022: F1 GP Italien/Imola

8. Mai 2022: F1 GP USA/Miami

22. Mai 2022: F1 GP Spanien/Barcelona

29. Mai 2022: F1 GP Monaco/Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Melbourne?

Verstappen und Leclerc. Weltmeister Max Verstappen gewann zuletzt in Dschidda in einem packenden Kampf gegen Charles Leclerc, der wiederum in der Wüste von Bahrain triumphierte, nachdem der Niederländer ausgefallen war. Ferrari-Pilot Leclerc (45 Punkte) führt die WM-Wertung vor seinem spanischen Stallrivalen Carlos Sainz (33) und Verstappen im Red Bull (25) an. Mit den beiden führenden Teams scheint derzeit niemand über eine Renndistanz konkurrieren zu können.

Ob sich Lewis Hamilton bei der F1 in Australien zurückmelden kann, ist fraglich, Melbourne war nie die Lieblingsstrecke des siebenmaligen Weltmeisters - nur zwei Siege gab es bislang für den Briten. Vor dem Start deutet wenig darauf hin, dass ein dritter folgen wird. Mercedes ist noch zu weit weg von der Spitze und nicht in der Form, die sie in den vergangeen acht Jahren zum Gewinn der Konstrukteurs-WM brachte.

Was ist mit Vettel und Schumacher in Melbourne?

Mick Schumacher ist nach seinem schweren Unfall vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien bereit für die Rückkehr in seinen Rennwagen. "Mir geht es sehr gut, es gibt keine Nachwirkungen", sagte der 23-Jährige am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde. Schumacher hatte nach einem heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung in der Qualifikation in Dschidda vorsorglich auf einen Start im Rennen einen Tag später verzichtet. Im australischen Melbourne wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wieder dabei sein.

Mick Schumacher von Team Haas lässt sich an der Rennstrecke von den Fans fotografieren. Der Große Preis von Australien findet am 10.04.2022 in Melbourne statt. Bild: Asanka Brendon Ratnayake, dpa

Sebastian Vettel fühlt sich vor seinem verspäteten Einstieg in die Formel-1-Saison, als würde er "zu spät zur Schule kommen". Der 34-jährige hatte die ersten beiden Saisonläufe wegen einer Infektion mit dem Coronavirus verpasst und musster die Rennen in der Quarantäne im TV verfolgen. "Nachdem ich fast einen Monat nicht im Auto war, wird es wichtig, bei den Trainingseinheiten zu lernen", sagte der Heppenheimer nun: "Ich hoffe, dass wir in einem normalerweise spannenden und nicht vorhersehbaren Rennen einige Schritte nach vorne machen können."