Packendes Duell um die WM: So sehen Sie die Formel 1 in Mexiko live im TV und Stream

Die Formel 1 heute in Mexiko. Im TV und Stream sind Qualifying und Rennen live zu sehen - zur besten Sendezeit. Infos zur F1-Übertragung.

06.11.2021 | Stand: 15:07 Uhr

Formel 1 aktuell: In Mexiko-Stadt geht der packende Kampf um die F1-Weltmeisterschaft 2021 zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Red-Bull-Pilot Max Verstappen weiter. Im Training überzeugt Verstappen schon einmal. Beim Großen Preis von Mexiko startet die F1 am Sonntag im Autódromo Hermanos Rodríguez. Wie geht es dort den deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher? Alle Infos zur Formel 1 2021 hier.

Wird das Formel-1-Rennen in Mexiko live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat fast ausschließlich die Rechte an der Formel-1-Saison 2021 und überträgt alle Rennen kostenpflichtig live. Neben dem klassischen Sky-Abo gibt es via Sky-Ticket auch die Möglichkeit, das Formel-1-Wochenende in Mexiko im Livestream zu schauen. Gezeigt werden auf Sky Sport F1 auch alle Freien Trainings ab heute, das Qualifying und die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs. Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1 sind an diesem Wochenende wegen der Zeitverschiebung am Abend deutscher Zeit:





Wer auf eine Formel-1-Übertragung heute auf RTL im Free-TV gehofft hatte, wird dieses Wochenende enttäuscht: Das Rennen in Mexiko wird nicht im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gezeigt.

Auch ORF zeigt den Formel-1-Fans im Allgäu am späten Sonntagabend nur eine Highlight-Zusammenfassung des Großen Preis von Mexiko 2021.

Wieso kommt die Formel 1 nicht mehr bei RTL?

Seit der Saison 2021 sind nicht mehr alle Rennen der Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Alle Rennen werden ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

14.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Mexiko/Mexiko-Stadt

Die Begeisterung der Fans in Mexiko ist seit der Rückkehr 2015 in den Formel-1-Rennkalender riesig. An der Strecke herrscht eine tolle Stimmung. Die Piloten rasen beim Grand Prix von Mexiko mit ihren Autos durch das Baseballstadion Foro Sol. Die Höhenlange auf 2.240 m stellt zudem eine besondere Herausforderung für Fahrer und Material dar.

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Länge: 4.304 Meter

4.304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

305,584 km Die letzten Sieger: 2019 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2018 Max Verstappen ( Red Bull ) 2017 Max Verstappen ( Red Bull ) 2016 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2015 Nico Rosberg ( Mercedes )



Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Mexiko?

Fünf Grand Prix vor dem Saisonende liegt der Niederländer Max Verstappen zwölf Punkte vor Lewis Hamilton, sein erster Weltmeistertitel ist greifbar. Doch nicht nur im Formel-1-WM-Stand geht es eng zu - auch auf der Strecke lieferten sich Red Bull und Mercedes zuletzt knappe Duelle. Red Bull kam in Mexiko-Stadt in den vergangenen Jahren immer besser zurecht. Das liegt auch an der Höhenlage, in der der Honda-Motor besser als die Konkurrenz Leistung freisetzen kann.

Der deutsche Formel-1-Star Sebastian Vettel will mit Aston Martin wieder in die Punkte fahren. Vettel muss dazu mit einem guten Qualifying in Mexiko den Sprung ins vordere Drittel der Formel-1-Startaufstellung schaffen. Mick Schumacher im Haas will Teamkollege Nikita Mazepin hinter sich halten.

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021 weiter?

14.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Katar / Losail

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

12.12.2021: VAE / Abu Dhabi

