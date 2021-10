Ungewohnte Startzeit: So sehen Sie die Formel 1 heute live im TV und Stream

Die Formel 1 startet heute in Austin/Texas. Im TV und Stream ist der Start des USA-Rennens live, aber zu ungewohnter Zeit zu sehen. Infos zur F1-Übertragung.

24.10.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Nächste Runde der Formel 1 2021 heute in Austin/Texas. Beim Großen Preis der USA geht der spannende WM-Kampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Red-Bull-Pilot Max Verstappen weiter. Wird das F1-Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle wichtigen Antworten hier:

Wird das Formel-1-Rennen heute in Texas live im Free-TV übertragen?

Die Formel-1-Saison 2021 wird fast ausschließlich kostenpflichtig auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat alle Rechte und überträgt den 17. Grand Prix dieser WM live mit den Kommentatoren Sascha Roos und Ralf Schumacher. Gezeigt werden dort auch alle Freien Trainings und das Qualifying. Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1 sind an diesem Wochenende wegen der Zeitverschiebung am Abend deutscher Zeit:





Freitag, 22. Oktober: 1. Freies Training: 18.30 Uhr, live auf Sky, Sky Sport F1 2. Freies Training: 22 Uhr, live auf Sky, Sky Sport F1





Samstag, 23. Oktober: 3. Freies Training: 20 Uhr, live auf Sky, Sky Sport F1 Qualifying, 23 Uhr, live auf Sky, Sky Sport F1





Sonntag, 24. Oktober: Rennen: 21 Uhr, live auf Sky, Sky Sport F1



Wer auf eine Formel-1-Übertragung heute im Free-TV bei RTL gehofft hatte, wird dieses Wochenende enttäuscht: Das Rennen in Austin wird nicht im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gezeigt.

Für Formel-1-Fans im Allgäu und an grenznahen Regionen zu Österreich gibt es beim Großen Preis der USA aber eine tolle Fernseh-Alternative: ORF 1 überträgt das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag live im Free-TV.

Wieso kommt die Formel 1 nicht mehr bei RTL?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Texas/USA

Austin brachte die USA 2012 zurück in den Formel-1-Rennkalender. Eigentlich sind die USA das Land von Nascar und Indycar. Doch die Königsklasse hat sich zuletzt deutlich besser etabliert. An einem neuen Vertrag für den Circuit of the Americas zweifelt praktisch niemand. Und nächstes Jahr kommt auch noch Miami dazu.

Strecke : Circuit of The Americas

: Circuit of The Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,405 Kilometer

308,405 Kilometer Die letzten Sieger: 2019 Valtteri Bottas ( Mercedes ) 2018 Kimi Räikkönen ( Ferrari ) 2017 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2016 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2015 Lewis Hamilton ( Mercedes )



Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in den USA?

Kann Lewis Hamilton seine famose Austin-Bilanz weiter aufpolieren? Erobert der Titelverteidiger die WM-Führung zurück? Oder bleibt Max Verstappen an der Spitze? Im Formel-1-WM-Stand führt der Niederländer aktuell mit sechs Punkten Vorsprung vor Hamilton.

Der deutsche Formel-1-Star Sebastian Vettel will nach zuletzt enttäuschenden Rennen mit Aston Martin wieder in die Punkte fahren. Vettel muss nach einer Motorenstrafe aber von ganz hinten in der Formel-1-Startaufstellung in den USA starten. Mick Schumacher im Haas will Teamkollege Nikita Mazepin hinter sich halten.

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021 weiter?

24.10.2021: USA / Austin

07.11.2021: Mexiko / Mexiko City

14.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Katar / Losail

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

12.12.2021: VAE / Abu Dhabi

