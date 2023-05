Das Formel-1-Qualifying in Miami heute live im TV und Stream

Die Formel 1 in Miami/USA: Heute ist die TV-Übertragung des Qualifyings im Fernsehen und Live-Stream. Übertragen RTL, Sky oder ORF1? Zeitplan: Wann ist Start?

Wer überträgt Formel 1 in Miami? Heute findet in Florida in den USA das 3. Freie Training und das Qualifying zum Großen Preis von Miami 2023 statt. Wann startet die Übertragung von Training, Qualifying und des Rennen im TV und Live-Stream? Und wer überträgt rund um den Miami-GP 2023 der Formel 1 heute im Fernsehen?

Viele F1-Fans interessiert vor allem die Frage, ob es Formel 1 im Free-TV - so wie früher auf RTL - zu sehen gibt. Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum GP von Miami in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Miami" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Samstag, 6. Mai 2023: Freies Training und F1-Qualifying heute 3. Freies Training: 18.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Miami heute: 22 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Sonntag, 7. Mai 2023: F1-Rennen in Miami Rennen: 21.30 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Freitag, 5. Mai 2023: Freies Training der F1 1. Freies Training: 20 Uhr (live bei Sky Sport F1) 2. Freies Training: 23.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) - hier zum Trainings-Bericht der F1 aus Miami



Formel 1 unter Palmen gibt es heute beim Qualifying zum Miami-GP 2023 live im Fernsehen und Stream. Bild: IMAGO, AMG, Brook Ward (Archiv)

Formel-1-Qualifying und Rennen in Miami: Uhrzeit - Wann ist der Start?

Wegen des Zeitunterschieds zwischen Europa und der USA müssen sich Formel-1-Fans in Deutschland umstellen. Der Miami-GP 2023 wird anders als die Europa-Rennen nicht am Sonntagnachmittag live im Fernsehen und Stream übertragen - sondern am späteren Sonntagabend.

Der Zeitplan sieht den Start der F1 in Miami um 15.30 Uhr US-Ostküstenzeit vor. Das bedeutet bei uns, dass das Rennen um 21.30 Uhr MESZ gestartet wird. Das F1-Qualifying heute in Miami startet zu ungewohnter Zeit um 22 Uhr live im TV und Stream.

GP von Miami 2023: Wird die Formel 1 heute live im Free-TV übertragen?

Wo kann man F1 Miami sehen? Pay-TV-Sender Sky hat in Deutschland alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

RTL zeigt 2023 keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos im Fernsehen. 2022 konnten im frei empfangbaren TV immerhin noch vier Rennen bei RTL geschaut werden. Heuer ist das nicht mehr so.

Zur F1-Live-Übertragung des Qualifyings und des Rennens aus Miami brauchen Fans also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die Begleiter der Formel-1-Übertragung. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 live im Free-TV? ORF1 als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023

Im benachbarten Österreich haben ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1. Gut für Formel-1-Fans ganz im Süden Deutschlands: Alle Übertragungen vom GP von Miami 2023 werden dieses Wochenende live bei ORF1 gezeigt. Für manche gibt's also doch eine deutschsprachige Live-Übertragung von Qualifying heute und des Rennens der F1 aus Miami.

ORF1 ist in Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus TV nicht.

Im Hard Rock Stadium der Miami Dolphins ist das Formel-1-Paddock rund um den Miami-GP 2023 untergebracht. Bild: IMAGO, nordphoto GmbH, Bratic

Formel 1 Miami 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Am Montag, einen Tag nach dem Miami-Rennen, zeigt der Sender Sport1 eine einstündige Zusammenfassung mit Highlights und Reaktionen vom Formel-1-Miami-GP 2023. Die Highlight-Sendung läuft am Montag, 8.5., von 16 bis 17 Uhr und noch einmal von 20.15 bis 21.15 Uhr auf Sport1.

Formel 1 USA 2023: Startaufstellung des Miami-GP

Die Startaufstellung zum Miami-GP 2023 der Formel 1 wird im Qualifying heute am Samstagabend ermittelt. Max Verstappen oder Sergio Perez? Einen anderen Fahrer dürfte es beim Formel-1-Rennen in Miami kaum auf der Pole-Position geben. Red Bull ist dominant in die Formel-1-Saison 2023 gestartet und führt im Formel-1-WM-Stand.

Startaufstellung F1 in Miami: Ergebnis des Qualifyings 2023 heute

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Miami/USA 2023

Miami hat mit dem "Miami International Autodrome" vergangenes Jahr erstmals den Zuschlag im Formel-1-Rennkalender erhalten. Die Strecke ist ein temporärer Stadtkurs, rund um das Hard-Rock-Stadion und auf dessen Parkflächen angelegt.

Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5.410 Meter

5.410 Meter Runden: 57

57 Distanz: 308,37 Kilometer .

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Miami stehen im Mai noch zwei weitere Formel-1-Rennen auf dem F1-Programm der Saison 23 - darunter das Highlight in Monaco.

21. Mai 2023: F1 GP Imola/Italien

28. Mai 2023: F1 GP Monaco/Monte Carlo.