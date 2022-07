So sehen Sie die Formel 1 in Silverstone live im TV und Stream

Die Formel 1 in Silverstone: Das Rennen morgen wird live im Free-TV und Stream übertragen. Wann ist Start? Und wie ist die Startaufstellung nach dem Qualifying?

02.07.2022 | Stand: 19:23 Uhr

In Silverstone fand heute das Qualifying zum Formel-1-GP von Großbritannen statt. Das Rennen am Sonntag wird live im Free-TV und im Stream übertragen. Die gute Nachricht für deutsche Fans: Der Formel-1-GP in England wird bei RTL gezeigt und ist nicht nur kostenpflichtig bei Sky zu sehen.

Die Startaufstellung des Silverstone-GP morgen führt Ferrari-Pilot Carlos Sainz an. Weltmeister Max Verstappen verpasste die Pole-Position und startet als Zweiter. Herausforderer Charles Leclerc hat Startplatz drei. Die ganze Silverstone-Startaufstellung weiter unten.

Zeitplan "Großer Preis von Großbritannien" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit, Sender und F1-Termine?

Ist das Formel-1-Rennen in Silverstone bei RTL zu sehen?

Ja, der Silverstone-GP ist eines von vier F1-Rennen 2022, die live von RTL kostenlos im TV gezeigt werden. Start der Sendung ist um 15 Uhr. RTL-Moderator Florian König bekommt als Experten Ralf Schumacher an seine Seite, der ansonsten bei Sky analysiert.

Die Kommentatoren des Formel-1-Rennens an diesem Sonntag sind Heiko Waßer und Christian Danner, das bekannte RTL-Duo. Die Interviews übernimmt Formel-1-Urgestein Kai Ebel.

F1 in Silverstone: Uhrzeit - wann ist der Start?

Beim Zeitplan für die Formel-1-Übertragung aus Silverstone müssen deutsche Formel-1-Fans die kleine Zeitverschiebung zwischen Großbritannien und Deutschland beachten. Der Start des Silverstone-GP um 15 Uhr in England bedeutet bei uns, dass das Rennen um 16 Uhr MESZ live im TV und Stream gestartet wird - und damit etwas später als gewöhnlich am Sonntagnachmittag. (Lesen Sie hier: Streit um das Hoppeln der Formel-1-Rennwagen - Gesundheit in Gefahr).

Lewis Hamilton aus Großbritannien vom Team Mercedes hat in Silverstone schon acht Mal gewonnen und hat am Wochenende "Heimspiel". Bild: Bradley Collyer, PA Wire, dpa (Archiv)

Wird auch das Formel-1-Qualifying aus Silverstone im Free-TV übertragen?

Nein. Nur das F1-Rennen am Sonntag gibt es kostenlos auf RTL. Alle weiteren Sessions wie das Freie Training und das Qualifying heute am Samstag überträgt nur Pay-TV-Sender Sky live und kostenpflichtig. Man benötigt also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um das wichtige Qualifying der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

F1 in Großbritannien: Startaufstellung des Silverstone-GP 2022

Die Startaufstellung zum England-GP 2022 der Formel 1 wurde im Qualifying am Samstag ermittelt. Im typisch englischen Regen holte Ferrari-Nummer-2 Carlos Sainz die erste Pole-Position seiner Karriere. Sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es nach einer Serie schlechterer Rennen auf Startplatz drei. Dazwischen platzierte sich der Führende im Formel-1-WM-Stand 2022, Weltmeister Max Verstappen, mit seinem Red Bull. Für Mercedes-Superstar Lewis Hamilton startet als Fünfter ins Silverstone-Rennen vor tausenden englischen Fans (Lesen Sie dazu: "Zeit zu handeln": Rassismus-Debatte vor Hamilton-Heimspiel).

An dieser Stelle erfahren Sie aktuell die F1-Startaufstellung in Silverstone 2022 nach dem Qualifying am Samstagnachmittag.

1. Carlos Sainz, Ferrari

2. Max Verstappen, Red Bull

3. Charles Leclerc, Ferrari

4. Sergio Perez, Red Bull

5. Lewis Hamilton, Mercedes

6. Lando Norris, McLaren

7. Fernando Alonso, Alpine

8. George Russell, Mercedes

9. Guanyu Zhou, Alfa Romeo

10. Nicholas Latifi, Williams

11. Pierre Gasly, AlphaTauri

12. Valtteri Bottas, Alfa Romeo

13. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

14. Daniel Ricciardo, McLaren

15. Esteban Ocon, Alpine

16. Alexander Albon, Williams

17. Kevin Magnussen, Haas

18. Sebastian Vettel

19. Mick Schumacher, Haas

20. Lance Stroll, Aston Martin

Sebastian Vettel (l.) erlebte im Silverstone-Qualifying ebenso eine bittere Enttäuschung wie sein Landsmann Mick Schumacher. Die beiden Deutschen stehen fast ganz hinten in der Startaufstellung im Rennen am Sonntag. Bild: Tim Goode, PA Wire, dpa

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Silverstone/GB

Silverstone ist ein echter Klassiker im Formel-1-Rennkalender. Die Strecke auf dem ehemaligen Flugplatz der Royal Air Force bezeichnet sich selbst als Zuhause des britischen Motorsports ("Home of British Motor Racing"). Hier wurde tatsächlich die Formel-1-WM in der bekannten Form geboren - am 13. Mai 1950 mit einem Sieg von Guiseppe Farina auf Alfa Romeo.

Der "Silverstone Circuit" ist eine schnelle Rennstrecke mit langen Geraden und schnellen Kurven, die Mut erfordern. In England nicht unüblich: Während eines Formel-1-Grand-Prix kann es gerne mal regnen - was zusätzliche Spannung reinbringt.

Strecke: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5891 Meter

5891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 Kilometer

Die meisten Formel-1-Siege in Silverstone holte Lokalheld Lewis Hamilton hier. Er gewann sage und schreibe acht Mal. Franzose Alain Prost siegte fünf Mal, Michael Schmacher drei Mal in Silverstone.

Die letzten Sieger des Silverstone-Grand-Prix:

2021: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2020: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2018: Sebastian Vettel (Ferrari)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Mit vier F1-Rennen geht es im Juli 2022 weiter - ehe die Formel-1 im August in die Sommerpause geht.

3. Juli 2022 : F1 GP Silverstone/Großbritannien

10. Juli 2022: F1 GP Spielberg/Österreich

24. Juli 2022: F1 GP Le Castellet/Frankreich

31. Juli 2022: F1 GP Budapest/Ungarn

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.