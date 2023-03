So sehen Sie die Formel 1 aus Australien live im TV und Stream

Die Formel 1 2023 fährt ab heute in Australien. Qualifying und Melbourne-Rennen live im TV und Stream - Uhrzeit und Zeitplan: Wann ist Start der F1-Übertragung?

30.03.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Wo wird die Formel 1 2023 übertragen? Am Wochenende steht der Australien-GP 2023 auf dem F1-Terminkalender. Das Melbourne-Rennen der Formel 1 gibt es live im TV und Stream: Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse? Wann ist Formel-1-Rennstart?

Los geht es beim Großen Preis von Australien 2023 bereits am Freitag mit dem FP1 und FP2, den Freien Trainings der Formel 1 in Melbourne. Die Startaufstellung zum Melbourne-Grand-Prix 23 wird live im Fernsehen und Stream im Qualifying am Samstag ermittelt. Die Startzeit des F1-Rennens in Australien am Sonntag ist dann am frühen Morgen deutscher Zeit. Wann startet die Formel 1 in Australien? Hier der F1-Zeitplan Melbourne, Termine und Sender zum GP von Australien 2023 in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Australien" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 31. März 2023: Freies Training der F1 in Melbourne 1. Freies Training: 3.30 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 7 Uhr (live bei Sky)





Samstag, 1. April 2023: Freies Training und Qualifying 3. Freies Training: 3.30 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 7 Uhr (live bei Sky)





Sonntag, 2. April 2023: F1-Rennen in Australien Rennen: 7 Uhr (live bei Sky)



GP von Australien 2023: Wird die Formel 1 heute live im Free-TV übertragen?

Keine Formel 1 live im Free-TV in Deutschland: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Australien und dem F1-Qualifying aus Melbourne benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 Australien 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Am Abend zeigt der Sender Sport1 eine ausführliche Zusammenfassung mit den Highlights des Australien-GP der Formel 1 2023 und Stimmen von 20 bis 21 Uhr.

Zeigt RTL die Formel 1 2023?

RTL zeigt 2023 keine Rennen der Formel 1 mehr live und kostenlos im Free-TV und als Stream. 2022 konnten im frei empfangbaren Fernsehen immerhin noch vier Rennen bei RTL geschaut werden - der Privatsender hatte sich eine entsprechende Sublizenz gesichert. Heuer ist das leider nicht mehr so. RTL will sich auf Fußball und American Football (NFL) konzentrieren, teilt der Kölner Sender dazu mit.

ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023 - doch live aus Melbourne überträgt Servus TV

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Australien 2023 wird live auf ServusTV gezeigt. Während ORF1 In weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV leider nicht.

Formel 1 Rennen in Australien: Wann ist die Startzeit?

Der Zeitplan für die F1-Übertragung aus Melbourne lässt Formel-1-Fans in Deutschland früh aufstehen. Die Startzeit des Australien-GP 2023 ist um 7 Uhr MESZ am Sonntagmorgen (16 Uhr in Melbourne) - und damit zu ungewohnter Zeit im TV-Programm. TV-Übertragung und Stream des Australien-Qualifyings am Samstag starten ebenfalls um 7 Uhr deutscher Zeit.

F1 in Australien 2023: Startaufstellung des Melbourne-GP

Die Startaufstellung zum Australien-GP 2023 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Max Verstappen oder Sergio Perez? Einen anderen Fahrer dürfte es beim Formel-1-Rennen am Sonntag im australischen Melbourne kaum auf der Pole-Position geben. Red Bull ist so dominant in das Jahr gestartet, dass die Konkurrenz schon verzweifelt. Ferrari hat zumindest gute Erinnerungen an Melbourne. Der Monegasse Charles Leclerc fuhr im Vorjahr auf die Pole Position und gewann einen Tag später das Rennen. Eine gute Rolle in Melbourne könnte auch Aston-Martin-Star Fernando Alonso spielen.

Im Formel-1-WM-Stand 2023 führt vor dem Australien-Rennen Max Verstappen einen Punkt vor Perez.

Fernando Alonso und vor allem Max Verstappen (r.) muss man beim Australien-GP 2023 der Formel 1 auf der Rechnung haben. Bild: IMAGO, Action Plus, Stephen Blackberry

Startaufstellung F1 in Australien 2023:

1. Startreihe: -- (hier nach dem F1-Qualifying in Melbourne am Samstag)

-- (hier nach dem F1-Qualifying in Melbourne am Samstag) 2. Startreihe: --

-- 3. Startreihe: --

-- 4. Startreihe: --

-- 5. Startreihe: --

-- 6. Startreihe: --

-- 7. Startreihe: --

-- 8. Startreihe: --

-- 9. Startreihe: --

-- 10. Startreihe: --

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Melbourne/Australien

Das Formel-1-Rennen 2023 in Australien findet rund um den Albert Park in Melbourne statt. Der Kurs führt um einen künstlich angelegten See und wurde zuletzt umgebaut. Die Strecke mit 14 Kurven auf einer Länge von 5,279 Kilometern liegt an der Südostküste Australiens. Vor der Corona-Pandemie war Melbourne traditionell der Ort für den Saisonstart, in diesem Jahr findet wie schon letztes Jahr der dritte WM-Lauf dort statt.

Strecke: Albert Park Circuit

Albert Park Circuit Länge: 5279 Meter

5279 Meter Runden: 58

58 Distanz: 307,574 Kilometer

Im vergangenen Jahr startete Charles Leclerc im Ferrari von der Pole Position und gewann den Australien-Grand-Prix der Formel 1. Bild: IMAGO, Action Plus, Stephen Blackberry (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Australien sind vier Wochen Pause, ehe es Ende April 2023 mit dem Rennen in Baku/Aserbaidschan weitergeht. Im Mai stehen dann drei Formel-1-Rennen auf dem F1-Programm:

30. April 2023: F1 GP Baku/Aserbaidschan

7. Mai 2023: F1 GP Miami/USA

21. Mai 2023: F1 GP Imola/Italien

28. Mai 2023: F1 GP Monaco/Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2023 finden Sie hier.