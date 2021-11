Hamilton muss Aufholjagd starten: So sehen Sie die Formel 1 in Brasilien heute live im TV und Stream

Formel 1 heute live: Im Stream und Free-TV gibts das Brasilien-Rennen 2021 in Sao Paulo. Alles zu Start, Übertragung und Sendezeit des F1-Rennen in Interlagos.

Heute steigt der GP in Brasilien 2021 der Formel 1: Beim F1-Rennen in Sao Paulo ist Hochspannung angesagt. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat gestern das Sprintrennen gewonnen und steht in der Formel-1-Startaufstellung heute auf der Pole Position. Der WM-Führende Max Verstappen startet in Interlagos von Platz zwei in den Großen Preis von Brasilien. Weltmeister Lewis Hamilton erlebt ein schwieriges Wochenende samt Flügel-Desaster. Er startet ins Formel-1-Rennen in Brasilien am Sonntag im Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos nur von Platz zehn aus. Alle Infos zur Formel-1-Übertragung, Sendezeit, Livestream und Start hier.

Wird das Formel-1-Rennen in Brasilien live im Free-TV übertragen?

Ja! Während sich Pay-TV-Sender Sky fast alle Exklusivrechte für die Königsklasse 2021 gesichert hat, gibt es zum Brasilien-GP zumindest für Formel-1-Fans im Allgäu gute Nachrichten: Denn ORF 1 und ORF 2, in weiten Teilen der Region frei empfangbar, zeigen den Grand Prix am Sonntag und das Sprint-Rennen am Samstag live und kostenlos.

Wann werden Start, Qualifying und Sprintrennen in Brasilien im TV und Stream gezeigt?

Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1 sind an diesem Wochenende wegen der Zeitverschiebung am späten Nachmittag/frühen Abend deutscher Zeit.

Sonntag, 14. November: Rennen: 18 Uhr, live auf Sky Sport F1, ORF 1



Wieso zeigt RTL nun doch nicht den Großen Preis von Brasilien in São Paulo im Free-TV?

Der Große Preis in Interlagos zählt nun doch nicht zu den vier Rennen der Saison, die frei empfangbar und kostenlos bei RTL gezeigt werden.

Dort sind heuer lediglich wenige Rennen der Formel 1 live zu sehen. Als letzten Grand Prix zeigt RTL nun am 5. Dezember 2021 den Großen Preis in Dschidda in Saudi Arabien live.

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

Alle Rennen werden ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dort gibt es außer einem Sky-Abo auch die Möglichkeit via Sky-Ticket, das Formel-1-Wochenende in Brasilien im Livestream zu schauen. Gezeigt werden auf Sky Sport F1 auch alle Freien Trainings, Qualifying, Sprintrennen und die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs.

Strecke, Statistik & Sprintrennen: Fakten zum F1-Rennen in Interlagos/Brasilien 2021

Nach Silverstone und Monza trägt die Königsklasse in Interlagos zum dritten und letzten Mal im Formel-1-Rennkalender 2021 ein Sprintrennen aus. Der Sieger des Mini-Rennes am Samstag bekommt drei WM-Punkte, der Zweite zwei und der Dritte noch einen Zähler. In Brasilien geht es am Samstag über 100 Kilometer Distanz, das sind 24 Runden auf der Strecke von Interlagos.

Das Ergebnis des Sprints ermittelt die Startaufstellung für den klassischen Grand Prix am Sonntag. Das normale Qualifying findet bereits am Freitag statt und ermittelt die Formel-1-Startaufstellung für das Sprintrennen in Brasilien.

Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Die letzten Sieger: 2019 Max Verstappen ( Red Bull ) 2018 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2017 Sebastian Vettel ( Ferrari ) 2016 Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2015 Nico Rosberg ( Mercedes )



Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Brasilien?

Aktuell liegt Niederländer Max Verstappen in der Weltmeisterschaft 21 Punkte vor Lewis Hamilton. Sein erster WM-Titel ist greifbar. Doch ein Ausfall bei einem gleichzeitigen Sieg Hamiltons - und der Brite hätte Verstappen im Formel-1-WM-Stand wieder überholt. Verstappen reist mit zwei Grand-Prix-Siegen nacheinander an. Und das Autódromo José Carlos Pace liegt Red Bull.

Der deutsche Formel-1-Star Sebastian Vettel will mit Aston Martin wieder in die Punkte fahren. Er startet Rennen heute von Platz zehn. Mick Schumacher im Haas will erneut Teamkollege Nikita Mazepin hinter sich halten.

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021 weiter?

14.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Katar / Losail

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

12.12.2021: VAE / Abu Dhabi

