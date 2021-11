Holt Hamilton Verstappen ein? So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Katar live im TV und Stream

Formel 1 heute - Strecke, TV-Übertragung, Live-Stream: Lewis Hamilton hat in der Startaufstellung zum Großen Preis von Katar 2021 in Losail die Pole Position.

20.11.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Formel 1 live: Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Katar von der Pole Position vor Max Verstappen. Das F1-Rennen am Sonntag (21.11.2021) ist das drittletzte im Kampf um die Weltmeisterschaft 2021. Dann steht fest, ob Mercedes-Star Hamilton oder Red-Bull-Pilot Verstappen Formel-1-Weltmeister wird. In der Tabelle führt Verstappen mit 14 Punkten vor dem Titelverteidiger aus England. Der jedoch beeindruckte mit einem grandiosen Comeback-Sieg am vergangenen Sonntag in Brasilien.

Beim Großen Preis von Katar startet die F1 am Sonntag in Doha zum ersten Mal auf dem Losail International Circuit. Wie geht es bei dieser Premiere den deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher? Alle Infos zur Formel 1 2021 hier.

Wird das Formel-1-Rennen in Katar live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2021 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Katar am Sonntag schauen die deutschen Zuschauer deshalb sprichwörtlich in die Röhre. Weder RTL noch der in Teilen des Allgäus frei empfangbare ORF zeigen den Grand Prix in Doha live im Free-TV.

Formel-1-Fans benötigen entweder ein Sky-Abo, oder können via Sky-Ticket das Formel-1-Wochenende in Katar kostenpflichtig im Livestream schauen. Gezeigt werden auf Sky Sport F1 auch alle Freien Trainings ab heute, das Qualifying und die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs. Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1:





Anders als beim vorangegangenen Rennwochenende in Brasilien gibt es in Katar kein Sprintrennen am Samstag. Die Formel 1 hat die Sprints als "Versuch" dreimal in dieser Saison eingeführt - in Silverstone, Monza und Sao Paulo. In Doha entscheidet wieder einzig das Qualifying am Samstag über die Startaufstellung der Formel 1 in Katar.

F1: Großer Preis der USA 2021 Ungewohnte Startzeit: So sehen Sie die Formel 1 heute live im TV und Stream

ORF 1 zeigt den Zuschauern im Allgäu am frühen Sonntagabend um 18 Uhr zumindest eine Zusammenfassung der Höhepunkte des Großen Preis von Katar 2021.

Wieso kommt die Formel 1 nicht mehr bei RTL?

RTL hat in der Saison 2021 erstmals seit vielen Jahren kaum mehr Rechte an der Formel 1 live im Free-TV. Alle Rennen werden ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Katar/Losail

Der Losail International Circuit bei Doha in Katar ist 2021 zum allerersten Mal im Formel-1-Rennkalender vertreten. Heuer ist die Strecke nur Ersatz für das wegen Corona abgesagte Australien-Rennen in Melbourne.

Ab 2023 soll Katar der Formel 1 langfristig erhalten bleiben. Die Verantwortlichen haben mit den Streckenbetreibern einen Zehn-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Nach der Fußball-WM 2022 ein weiterer Sport-PR-Coup der umstrittenen Machthaber des Wüstenstaates am Persischen Golf.

Strecke: Losail International Circuit

International Circuit Länge: 5.380 Meter

5.380 Meter Runden: 57

57 Distanz: 306,66 Kilometer

Bekannt ist er Losail International Circuit Motorsport-Fans vor allem durch das MotoGP-Rennen, das die Motorrad-Weltmeisterschaft dort seit 2004 veranstaltet.

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021 weiter?

21.11.2021: Katar / Losail

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

12.12.2021: VAE / Abu Dhabi

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Katar?

Der Zweikampf um die Formel-1-WM 2021 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ist spätestens am vergangenen Wochenende in Brasilien eskaliert. Red Bull und Mercedes bezichtigten sich gegenseitig des Betrugs. Auf der Strecke drängte Verstappen den Engländer in einem harten Manöver von der Strecke. Der gewann das Rennen in Interlagos trotzdem - auch weil sein Mercedes über einen neuen Motor verfügt, dessen Leistung die Red-Bull-Verantwortlichen zum Grübeln bringt.

Im Formel-1-WM-Stand 2021 liegt Weltmeister Hamilton noch 14 Punkte hinter seinem Herausforderer Verstappen in der Fahrer-Tabelle. Doch mit dem Momentum aus Brasilien und den Mercedes-PS im Heck könnte Hamilton dem Niederländer schon in Doha weiter auf die Pelle rücken.

Die deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher wollen nach einem schwierigen Wochenende in Brasilien wieder zurückschlagen. Vettel visiert mit Aston Martin endlich wieder Punkte für die Fahrer-WM an. Schumacher kämpft am Ende des Feldes im unterlegenen Haas vor allem gegen seinen Teamkollegen Nikita Mazepin - bislang war der Deutsche in der Formel-1-Saison 2021 dabei meist der Sieger.