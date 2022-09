So sehen Sie die Formel 1 in Monza am Wochenende im TV und Stream

Wann fährt die Formel 1 in Monza? Hier Infos zu TV-Übertragung ab heute, Livestream kostenlos, Qualifying, Startaufstellung und Zeitplan des Italien-GP 2022.

09.09.2022 | Stand: 14:19 Uhr

Formel 1 in Monza 2022 live im TV und Stream: Ab heute steht in Italien das dritte F1-Rennen in Folge an. Beim Monza-GP und im Qualifying um die Startaufstellung gehen die Piloten im Autodromo Nazionale di Monza auf Zeitenjagd.

Vor dem ersten Freien Training zum Großen Preis von Italien heute haben die F1-Piloten der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. mit einer Schweigeminute gedacht.

Der Zeitplan der Formel 1 2022 in Monza sieht anders als im vergangenen Jahr kein Sprintrennen vor. Wie gewohnt geht es am Samstag im Qualifying um die besten Startplätze für den Großen Preis von Italien.

TV-Übertragung: Wo läuft die Formel 1 in Monza?

Formel 1: Wann ist Start in Monza?

Wie ist die Startaufstellung in Monza?

Gibt es eine kostenlosen Livestream zum Monza-GP?

Zeitplan: Wann ist das Formel-1-Rennen in Monza?

Freitag, 9. September 2022: Freies Training FP1 und FP2 1. Freies Training: 14 Uhr (live auf Sky Sport F1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Samstag, 10. September 2022: FP3 und Qualifying 3. Freies Training: 13 Uhr Qualifying Monza: 16 Uhr

Sonntag, 11. September 2022: F1-Rennen in Monza 2022 Rennen live: 15 Uhr



Monza-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Beim Formel-1-Rennen in Monza 22 gehen Free-TV-Zuschauer in Deutschland leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat fast ausschließlich die Rechte an der Formel-1-Saison 2022. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Italien-GP und dem Qualifying in Monza wird also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) benötigt, um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung aus dem königlichen Park in Monza. Reporterin ist Sandra Baumgartner, Moderator Peter Hardenacke.

Wieso überträgt RTL die Formel 1 in Monza nicht?

Free-TV-Sender RTL hat nur für vier Formel-1-Rennen 2022 die Sende-Rechte gekauft. Der Monza-GP wird nicht von RTL übertragen. Welche Formel-1-Rennen 2022 bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Monza-GP?

Nein. Der Formel-1-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist ebenso wie das Pay-TV-Abo kostenpflichtig.

Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu: Wer die Übertragung des Monza-Rennens und -Qualifyings live und ohne Werbepausen sehen will, kann auf ORF1 schalten, das in weiten Teilen des Allgäus frei empfangbar ist.

Großer Preis von Italien: Wann ist Start des Rennens?

Der Start des Monza-GP 2022 ist um 15 Uhr am Sonntagnachmittag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit.

Die Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe Frecce Tricolori vor dem Monza-GP vergangenes Jahr. Bild: Antonio Calanni, dpa (Archiv)

Formel 1 Italien live: Startaufstellung des Monza-GP 2022

Die Startaufstellung zum Formel-1-Rennen in Monza erfahren Sie nach dem Qualifying am Samstag hier an dieser Stelle. Favorit auf die Pole-Position ist Seriensieger und Weltmeister Max Verstappen. Die Tifosi in Italien hoffen, dass Ferrari beim Heimspiel im königlichen Park von Monza dem Niederländer den ersten Startplatz streitig machen kann.

Strecke: Das ist das Autodromo Nazionale di Monza

Name : Autodromo Nazionale di Monza

: Autodromo Nazionale di Monza Länge : 5,793 Kilometer

: 5,793 Kilometer Runden: 53

53 Distanz: 306,72

306,72 Lage : Das Autodromo Nazionale di Monza liegt rund 20 Kilometer von Mailand entfernt.

: Das Autodromo Nazionale di Monza liegt rund 20 Kilometer von Mailand entfernt. Strecke: Die Strecke ist ein Hochgeschwindigkeitskurs. Mehr als drei Viertel davon werden mit Vollgas gefahren - 360 Stundenkilometer und mehr sind drin. Aber auch die legendären Kurven des geschichtsträchtigen Kurses kennt jeder Formel-1-Fan: Parabolica, Lesmo oder Variante Ascari.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Monza ist drei Wochen Pause. Danach geht es Anfang Oktober mit dem Nachtrennen in Singapur weiter.

2. Oktober 2022: F1 GP von Singapur

9. Oktober 2022: F1 GP von Japan in Suzuka (zum Formel-1-Rennkalender 2023 hier)

Ferrari steht bei F1-Rennen zuhause in Italien in Monza unter Druck. Bild: Hasan Bratic, dpa

Vor der Formel-1-TV-Übertragung aus Monza: Porsche-Deal mit Red Bull geplatzt

Vor dem Monza-Grand-Prix wurde heute bekannt: Porsche wird nicht beim Formel-1-Team Red Bull einsteigen. Die Verhandlungen wurden abgebrochen und beendet. Die Formel 1soll aber weiter ein Ziel des Sportwagenherstellers aus Zuffenhausen sein.