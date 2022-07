So sehen Sie die Formel 1 in Silverstone ab heute im kostenlosen TV und Stream

Die Formel 1 heute live in Silverstone: Wann ist Start? F1-Rennen und Qualifying live im TV und Stream - Übertragung, Uhrzeit, Startaufstellung des England-GP.

Die Übertragung des Formel 1-Rennens live aus Silverstone: Los geht das Grand-Prix-Wochenende schon heute am Freitag. Der Große Preis von Großbritannien am Sonntag ist sogar live im Free-TV und als Stream zu sehen. Die gute Nachricht für deutsche Fans: Der Formel-1-GP wird live bei RTL gezeigt und ist nicht nur kostenpflichtig bei Sky zu sehen.

Auch das Qualifying am Samstag wird übertragen, allerdings nur bei Sky. Schon die Startaufstellung des Silverstone-GP kann entscheidend für das F1-Rennen am Sonntag werden. In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zu:

Wer überträgt die Formel 1

Wie ist der Zeitplan der Formel 1 in Silverstone 2022?

Start und Uhrzeit: Wann zeigt RTL die Formel 1 heute?

Wie ist die Formel-1-Startaufstellung in Silverstone?

Wann startet das Formel-1-Rennen?

Zeitplan "Großer Preis von Großbritannien" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit, Sender und F1-Termine?

Freitag, 1. Juli 2022: Freies Training heute 1. Freies Training: 14 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 2. Juli: Freies Training und Qualifying 3. Freies Training: 13 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 16 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 3. Juli 2022: F1-Rennen in Silverstone Rennen: 16 Uhr (live bei RTL und Sky)



Ist das Formel-1-Rennen in Silverstone bei RTL zu sehen?

Ja, der Silverstone-GP ist eines von vier F1-Rennen 2022, die live von RTL kostenlos im TV gezeigt werden. Start der Sendung ist um 15 Uhr. RTL-Moderator Florian König bekommt als Experten Ralf Schumacher an seine Seite, der ansonsten bei Sky analysiert.

Die Kommentatoren des Formel-1-Rennens an diesem Sonntag sind Heiko Waßer und Christian Danner, das bekannte RTL-Duo. Die Interviews übernimmt Formel-1-Urgestein Kai Ebel.

F1 in Silverstone: Uhrzeit - wann ist der Start?

Beim Zeitplan für die Formel-1-Übertragung aus Silverstone müssen deutsche Formel-1-Fans die kleine Zeitverschiebung zwischen Großbritannien und Deutschland beachten. Der Start des Silverstone-GP um 15 Uhr in England bedeutet bei uns, dass das Rennen um 16 Uhr MESZ live im TV und Stream gestartet wird - und damit etwas später als gewöhnlich am Sonntagnachmittag. (Lesen Sie hier: Streit um das Hoppeln der Formel-1-Rennwagen - Gesundheit in Gefahr).

Wird das Formel-1-Qualifying aus Silverstone im Free-TV übertragen?

Nein. Nur das F1-Rennen am Sonntag gibt es kostenlos auf RTL. Alle weiteren Sessions wie das Freie Training und das Qualifying am Samstag überträgt nur Pay-TV-Sender Sky live und kostenpflichtig. Man benötigt also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um das wichtige Qualifying der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

F1 in Großbritannien: Startaufstellung des Silverstone-GP 2022

Die Startaufstellung zum England-GP 2022 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Als Favoriten gehen die Red-Bull-Fahrer ins Rennen. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gilt als Topfavorit auf die Pole Position. Er gewann die beiden letzten Rennen in Baku und in Kanada. Ferrari-Star Charles Leclerc steht gehörig unter Druck und muss nach einer Serie schlechterer Rennen im Formel-1-WM-Stand 2022 aufholen.

Für Mercedes-Superstar Lewis Hamilton und seinen jungen Teamkollegen George Russell ist das Silverstone-Rennen der Heim-Grand-Prix vor tausenden englischen Fans (Lesen Sie dazu: "Zeit zu handeln": Rassismus-Debatte vor Hamilton-Heimspiel).

An dieser Stelle erfahren Sie aktuell die F1-Startaufstellung in Silverstone 2022 nach dem Qualifying am Samstagnachmittag.

Lewis Hamilton aus Großbritannien vom Team Mercedes hat in Silverstone schon acht Mal gewonnen und hat am Wochenende "Heimspiel". Bild: Bradley Collyer, PA Wire, dpa (Archiv)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Silverstone/GB

Silverstone ist ein echter Klassiker im Formel-1-Rennkalender. Die Strecke auf dem ehemaligen Flugplatz der Royal Air Force bezeichnet sich selbst als Zuhause des britischen Motorsports ("Home of British Motor Racing"). Hier wurde tatsächlich die Formel-1-WM in der bekannten Form geboren - am 13. Mai 1950 mit einem Sieg von Guiseppe Farina auf Alfa Romeo.

Der "Silverstone Circuit" ist eine schnelle Rennstrecke mit langen Geraden und schnellen Kurven, die Mut erfordern. In England nicht unüblich: Während eines Formel-1-Grand-Prix kann es gerne mal regnen - was zusätzliche Spannung reinbringt.

Strecke: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5891 Meter

5891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 Kilometer

Die meisten Formel-1-Siege in Silverstone holte Lokalheld Lewis Hamilton hier. Er gewann sage und schreibe acht Mal. Franzose Alain Prost siegte fünf Mal, Michael Schmacher drei Mal in Silverstone.

Die letzten Sieger des Silverstone-Grand-Prix:

2021: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2020: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2018: Sebastian Vettel (Ferrari)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Mit vier F1-Rennen geht es im Juli 2022 weiter - ehe die Formel-1 im August in die Sommerpause geht.

3. Juli 2022 : F1 GP Silverstone/Großbritannien

10. Juli 2022: F1 GP Spielberg/Österreich

24. Juli 2022: F1 GP Le Castellet/Frankreich

31. Juli 2022: F1 GP Budapest/Ungarn

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.