So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Singapur live im TV und Stream

Die Formel 1 in Singapur 2022 wird live im TV und als Stream übertragen. Hier alle Infos zu TV heute, Livestream, Startaufstellung und Zeitplan.

30.09.2022 | Stand: 09:29 Uhr

Start frei für die Formel 1 in Singapur 2022: Max Verstappen könnte sich auf dem Stadtkurs am Sonntag vorzeitig den WM-Titel holen. Hauptkonkurrent Charles Leclerc im Ferrari ist nämlich längst weit abgeschlagen. Wird es trotzdem spannend vor dem Fernseher? Es wartet auf jeden Fall eines der härtesten Rennen der Saison. In diesem Artikel erfahren Sie:

Zeitplan: Wann ist das Formel 1Rennen in Singapur?

TV-Übertragung: Läuft die Formel 1 in Singapur im Free-TV bei RTL?

Gibt es eine kostenlosen Livestream zum Singapur-GP?

Wann ist Start der Formel 1 in Singapur?

Wie ist die Startaufstellung nach dem Qualifying zum Großen Preis von Singapur?

Start, Zeitplan und Uhrzeit zum Rennen zum Großen Preis von Singapur 2022:

Freitag, 30. September 2022

12:00 Uhr: 1. Freies Training

15:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 1. Oktober

12:00 Uhr: 3. Freies Training

15:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 2. Oktober:

14:00 Uhr: Rennen

Wer überträgt die Formel 1 live in Singapur?

Lesen Sie auch

Formel 1 heute live So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Zandvoort heute kostenlos im TV und Stream

RTL überträgt das Formel-1-Rennen in Singapur nicht. Der Grand Prix ist keiner der vier, die live und kostenlos im Free-TV übertragen werden. Wer Training, Qualifying oder Rennen live im TV oder als Stream sehen will, braucht dafür ein Abo bei Sky.

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

RTL hat für vier Formel-1-Rennen 2022 Sende-Rechte. Gezeigt wurden bereits der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola (Italien), der England-GP in Silverstone und Zandvoort. Welche Formel-1-Rennen 2022 noch bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Singapur-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus Singapur legal im Stream sehen möchte, muss dafür bezahlen. Sowohl der Stream von Sky (SkyGo oder WOW) als auch die Alternative von RTL (RTL+ Premium/TVNOW) sind kostenpflichtig. Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu: Wer das Rennen live und ohne Werbepausen sehen möchte, kann auch auf ORF1 zappen. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit auch der F1-Start aus Singapur.

Großer Preis von Singapur: Wann ist Start?

Der Startfür das Rennen ist um 15 Uhr am Sonntagnachmittag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit,

Formel 1 in Singapur: Startaufstellung 2022

Die Startaufstellung in Singapur wird beim Qualifying am Samstagnachmittag ermittelt.

Wie kann Max Verstappen frühzeitig Formel 1-Sieger 2022 werden?

Der 24-Jährige wird in Singapur mit einem Sieg Weltmeister, wenn

er auch den Zusatzpunkt für die schnellste Runde bekommt,

Charles Leclerc im Ferrari höchstens Achter

und Sergio Perez im zweiten Red Bull maximal Vierter wird.

Außerdem ist Verstappens zweiter WM-Titel möglich, wenn er zwar nicht die schnellste Rennrunde fährt, aber Leclerc höchstens Neunter und Perez maximal Vierter wird. Dabei darf Perez nicht den Zusatzpunkt für die schnellste Runde bekommen.

Mit elf Siegen in 16 Saisonrennen hat Verstappen bisher 335 Punkte eingefahren. Leclerc kommt auf dem zweiten Platz auf 219 Punkte. Dritter ist Verstappens Teamkollege Perez mit 210 Zählern. Hat Verstappen nach dem anstehenden Grand Prix 138 Punkte Vorsprung, ist er auch rechnerisch nicht mehr zu schlagen. Grundvoraussetzung für eine mögliche Krönung ist ein Sieg. Gelingt dieser nicht, kann er erst eine Woche später in Japan Champion werden.

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1 in Singapur live im TV und Stream

Zum einen die nicht alltäglichen Sichtverhältnisse unter dem gleißenden Flutlicht in der asiatischen Nacht, zum anderen das extreme Klima. Ferrari-Star Carlos Sainz bereitete sich schon mit Cardio-Training in der Sauna auf den Trip vor. Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr sowie extrem hoher Luftfeuchtigkeit warten enorme Herausforderungen auf die Fahrer. In Singapur verlieren sie im Cockpit so viel Flüssigkeit aus ihren Körpern wie nirgendwo sonst. "Singapur ist das Rennen, an das ich denke, wenn ich etwas Motivation brauche, um im Fitnessstudio weiter zu pushen", sagte der Däne Kevin Magnussen von Haas: "Du kannst dich immer daran erinnern, dass du nach Singapur musst - das wird eine superschwierige Angelegenheit."

Strecke: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Länge: 5063 Meter

5063 Meter Kurven: 26

26 Distanz: 306,144 km

306,144 km Meiste Siege: Sebastian Vettel (5)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach dem Formel-1-Rennen in Singapur geht es im Rennkalender Schlag auf Schlag weiter:

9. Oktober 2022: F1 GP Japan/Suzuka

23. Oktober 2022: F1 GP USA/Austin (Texas)

30. Oktober 2022: F1 GP Mexiko/Mexiko-Stadt

13. November 2022: F1 GP Brasilien/Sao Paulo

20. November 2022: F1 GP Vereinigte Arabische Emirate/Abu Dhabi

Gibt es News zu Mick Schumacher in Singapur?

Die Zukunft Schumachers ist weiterhin ungewiss, sein US-Rennstall Haas sieht sich noch nicht zum Handeln gezwungen. Weitere Optionen für den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher sind recht vage. Auf dem engen Stadtkurs kommt es für den ehemaligen Formel-2-Meister dabei zu einer Premiere. Bislang hat er wegen der Corona-Pandemie noch keinen Grand Prix auf dem Kurs absolviert. "Singapur ist definitiv eine besondere Rennstrecke und ich freue mich darauf", sagte Schumacher. Mit nur zwölf Punkten ist Schumacher derzeit 15. der WM-Wertung.

Lesen Sie auch: Formel 1 Rennkalender und Formel 1-Termine 2023