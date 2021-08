"Alles war dabei, was für Spannung sorgen kann" - internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Ungarn

Beim Großen Preis von Ungarn hielt die Formel-1 Überraschungen parat. Das schreibt die internationale Presse über den Sieger Ocon und Vettels Disqualifikation.

02.08.2021 | Stand: 08:35 Uhr

Viele Wendungen beim Großen Preis von Ungarn: Sensationssieg für den 24 Jahre alten Esteban Ocon, Taktikpanne und wilde Aufholjagd für Lewis Hamilton - Sebastian Vettel wird wegen zu wenig Treibstoffs in seinem Aston Martin disqualifiziert. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

"Der Franzose (Esteban Ocon) wurde mit einer heftigen Herausforderung Vettels fertig. Es war ein großartiger erster Karrieresieg für den 24 Jahre alten Franzosen, der Vettel fast das gesamte Rennen knapp eine Sekunde hinter sich hatte, und eine vollendete Demonstration kontrollierten Fahrens unter Druck. Er war nervenstark, als der Deutsche ihn bis zur Fahne drängte." The Guardian

"Sebastian Vettel wurde beim Großen Preis von Ungarn dramatisch disqualifiziert, weil er am Ziel nicht genug Kraftstoff in seinem Auto hatte - was Lewis Hamilton auf den zweiten Platz vorrücken ließ. Der Aston Martin-Pilot war als Zweiter ins Ziel gekommen, hinter Esteban Ocon von Alpine, in einem aufregenden 70-Runden-Rennen (...)" Daily Mail

Das schreibt die italienische Presse

"Ein GP, der nie endet. In Ungarn findet eines der aufregendsten F1-Rennen des Jahres statt, doch die Überraschungen endeten nicht mit der (...) Zielflagge. Sebastian Vettel, der hinter Ocon Zweiter geworden war, wurde von den Rennbeauftragten sogar disqualifiziert." La Gazzetta dello Sport

"Historischer Sieg für Esteban Ocon und Alpine beim Großen Preis von Ungarn (...). Im schönsten und verrücktesten Rennen dieses Jahres 2021 triumphiert der Franzose vor Sebastian Vettel (...) der Deutsche wurde jedoch von der FIA wegen zu wenig Kraftstoff im Tank seines Aston Martin disqualifiziert (...)." Repubblica

Das schreibt die Presse in Spanien

"Unerwartete Wende im Endergebnis des Großen Preises von Ungarn. Sebastian Vettel wurde vom Rennen ausgeschlossen, da er in seinem Aston Martin Nummer 5 nicht (mindestens) den obligatorischen Liter Kraftstoff vorweisen konnte (...). Stattdessen konnten nur 0,3 Liter entnommen werden, ungenügend (...)" Marca

"Es war schön, obwohl es nicht so endete, wie manche es wollten. Man träumte vom Podium (...) nach dem Start des verrücktesten Grand Prix, den die Formel 1 seit langem erlebt hat. Regen und eine (...) Karambolage erschütterten die etablierte Ordnung, ließen mehrere Favoriten ausscheiden (...) Sainz wurde in letzter Minute Dritter, weil Vettel, Zweiter, disqualifiziert wurde" As

Das schreibt die französische Presse über den Großen Preis von Ungarn

"Esteban Ocon unter den Großen nach seinem Sieg beim Großen Preis von Ungarn in der Formel 1. Der Franzose (...) erzielte am Ende eines Grand Prix voller überraschender Wendungen seinen ersten F1-Sieg und führte die meiste Zeit des Rennens, ohne Fehler zu machen." L'Équipe

"Nach einem unglaublichen Rennen (...) gewann der Franzose Esteban Ocon am Sonntag, den 1. August, den Großen Preis von Ungarn. (...) Doch bei der x-ten überraschenden Wendung eines verrückten Rennens wurde Vettel fünf Stunden nach dem Ende disqualifiziert, weil es nicht möglich war, einen Liter Kraftstoff aus seinem Tank zu entnehmen, wie es die Vorschriften vorsehen." Le Monde

Österreich

"Es war ein turbulentes Rennen in Ungarn, Sensationssieg von Esteban Ocon, Massencrash zu Beginn, Vettel im Nachhinein ausgeschlossen, Re-Start - alles war dabei, was für Spannung sorgen kann." Kronen Zeitung

Schweiz

"Sebastian Vettel fährt im verrückten GP von Ungarn auf den zweiten Platz. Der wird ihm aber von der FIA wieder weggenommen. Der Deutsche wird disqualifiziert." Blick

