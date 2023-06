So sehen Sie die Formel 1 aus Kanada heute live im TV und Stream

Kehrt die Spannung in die Formel 1 zurück? Hier sind Sie live dabei im TV oder Stream beim Großen Preis von Kanada in Montreal. Infos zur Zeitverschiebung.

18.06.2023 | Stand: 18:44 Uhr

Wo wird Formel 1 in Kanada übertragen? An diesem Wochenende steigt das Formel-1-Rennen zum Großen Preis von Kanada 2023 live im TV und Stream. Der Klassiker in Montreal in Kanada hat einen festen Platz im Formel-1-Rennkalender. Wer überträgt den Kanada-GP der Formel 1 heute im Fernsehen? Wann startet die Übertragung des F1-Rennen aus Montreal in Kanada im TV und Live-Stream? Wie sieht es aus mit der Zeitverschiebung?

Hier sind Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Großen Preis von Kanada 2023 in Montreal in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Kanada" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Samstag, 17. Juni: Freies Training und F1-Qualifying in Kanada 3. Freies Training: 18.30 Uhr MEZ (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Montreal: 22 Uhr deutscher Zeit (live bei Sky Sport F1)

Sonntag, 18. Juni: F1-Rennen in Kanada Rennen: 20 Uhr MEZ - 14 Uhr Ortszeit - (live bei Sky Sport F1)



GP von Kanada 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV gezeigt?

Wo läuft heute das Formel-1-Rennen in Montreal? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

Keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos mehr zeigt RTL 2023 im Fernsehen. 2022 konnten im frei empfangbaren TV noch vier Rennen bei RTL geschaut werden. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Zur F1-Live-Übertragung des Kanada-Rennens wird ein Sky Abo benötigt oder der kostenpflichtige Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket), um den Montreal-Grand-Prix der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 sind in Übersee Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Wer überträgt Formel 1? Aus Montreal keine Live-Bilder des ORF

In Österreich teilen sich Servus TV (Austria) und der ORF die Übertragungsrechte an der Formel 1. Vom GP von Kanada 2023 am Sonntag und der Qualifikation am Samstag, 17.6.23, gibt allerdings keine Live-Übertragung im Programm von ORF1.

ServusTV überträgt das Rennwochenende aus Montreal live, ORF1 sendet zeitversetzt nach dem Fußball-Finale der Nations League am Sonntagabend ab 23.05 Uhr.

ORF1 ist im Allgäu und in Bayern teilweise frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus TV nicht.

Dominiert derzeit die Formel 1: Max Verstappen. Bild: Joan Monfort

Formel 1 2023 in Montreal - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Kanada-Highlights 2023 am Montagabend um 20.15 Uhr.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 Montreal: Startaufstellung des Kanada-GP 2023

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, ist erneut der große Favorit. Konkurrenz droht wohl höchstens von Mercedes, das zuletzt einen Aufwärtstrend verzeichnen konnte.

Startaufstellung F1 in Kanada: Ergebnisse des Qualifyings 2023 in Montreal

1. Startreihe: 1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 1:25,858 Min.; 2. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin 1:27,286

1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 1:25,858 Min.; 2. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin 1:27,286 2. Startreihe: 3. Lewis Hamilton

3. 3. Startreihe: 5. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Haas 1:27,102 + 3 Plätze/Vergehen unter Rote Flagge; 6. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine 1:27,945

5. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Haas 1:27,102 + 3 Plätze/Vergehen unter Rote Flagge; 6. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine 1:27,945 4. Startreihe: 7. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 1:28,046; 8. Oscar Piastri (Australien) - McLaren 1:31,349

7. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 1:28,046; 8. Oscar Piastri (Australien) - McLaren 1:31,349 5. Startreihe: 9. Alexander Albon (Thailand) - Williams -; 10. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 1:20,615

9. Alexander Albon (Thailand) - Williams -; 10. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 1:20,615 6. Startreihe: 11. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari 1:29,294 + 3/andere aufgehalten; 12. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 1:20,959

11. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari 1:29,294 + 3/andere aufgehalten; 12. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 1:20,959 7. Startreihe: 13. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 1:21,484; 14. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas 1:21,678

13. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 1:21,484; 14. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas 1:21,678 8. Startreihe: 15. Valtteri Bottas (Finnland) - Alfa Romeo 1:21,821; 16. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine 1:22,886

15. Valtteri Bottas (Finnland) - Alfa Romeo 1:21,821; 16. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine 1:22,886 9. Startreihe: 17. Nyck de Vries (Niederlande) - Alpha Tauri 1:23,137; 18. Logan Sargeant (USA) - Williams 1:23,337

17. Nyck de Vries (Niederlande) - Alpha Tauri 1:23,137; 18. Logan Sargeant (USA) - Williams 1:23,337 10. Startreihe: 19. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri 1:22,746 + 3/andere aufgehalten; 20. Zhou Guanyu (China) - Alfa Romeo 1:23,342

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Montreal 2023

Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve Länge: 4361 Meter

4361 Meter Runden: 70

70 Distanz: 305,270 Kilometer

305,270 Kilometer Kurven: 15

15 Besonderheiten: 60 Prozent Vollgasanteil, eher langsame Kurven, oftmals Wetterkapriolen

WM-Stand Fahrerwertung vor dem Formel-1-GP von Kanada:

Verstappen (Niederlande) 170 Punkte Perez (Mexiko) 117 Alonso (Spanien) 99 Hamilton (Großbritannien) 87 Russell (Großbritannien) 65 Sainz (Spanien) 58

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Wie geht's weiter nach dem Kanada-GP in Montreal? Es geht zurück nach Europa. Es folgt ein sogenannter Double-Header in Österreich (2. Juli) und England (9. Juli). Insgesamt stehen bis zur Sommerpause noch vier Rennen auf dem Programm.

Nach Spielberg und Silverstone macht die Formel 1 Halt auf dem Hungaroring vor den Toren von Budapest (23. Juli) und auf dem Ardennenkurs in Spa-Francorchamps in Belgien (30. Juli). Anschließend ist Pause bis zum 27. August. Dann geht es zu Max Verstappens Heimrennen an die Nordsee nach Zandvoort in Holland.