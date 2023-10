So sehen Sie die Formel 1 aus Katar heute live und kostenlos

Formel 1 im TV - Übertragung im Fernsehen und Youtube-Stream: In Doha steigt der Katar-GP 2023. Zeigen ORF, Sky oder RTL Qualifying, Sprint und F1-Rennen?

06.10.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Wie kann ich die Formel 1 kostenlos sehen? Im TV und Livestream steht ab Freitag der Katar-GP 2023 in Doha auf dem F1-Terminkalender. Das Katar-Rennen und Qualifying der Formel 1 gibt es im Fernsehen live in der TV-Übertragung und im Youtube-Stream online: Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse? Wann ist Formel-1-Rennstart?

Am Freitag (6.10.) steigen live im Fernsehen und Internetstream das Freie Training und das Qualifying. Am Samstag (7.10.23) folgt die Übertragung des Katar-Sprint. Dort könnte sich Max Verstappen bereits den erneuten WM-Titel sichern. Im Formel-1-GP von Katar am Sonntag geht es dann um Punkte in Doha. Läuft er im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF?

Formel 1 live: Sky, Youtube, ORF - wer überträgt den Katar-GP 2023 im TV oder Stream? Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 6.10.2023: Freies Training und Qualifying Katar heute Freies Training: 15.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) Qualifying: 19 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)

Samstag, 7.10.23023, Sprint-Shootout und Doha-Sprint-Rennen Sprint-Shootout: 15 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1) Sprint-Rennen: 19.30 Uhr (live auf Sky Sport F1 und ORF1)

Sonntag, 8.10.2023: F1-Rennen heute in Katar Rennen live: 19 Uhr (live auf Sky Sport F1, Youtube und ORF1)



GP von Katar 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV oder Youtube-Stream gezeigt?

Wo läuft das Formel-1-Rennen in Katar? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. Das bedeutet: Im Normalfall gibt es F1 live 2023 nur dort - kostenpflichtig. Weil laut Vertrag aber vier Formel-1-Rennen pro Saison frei empfangbar gezeigt werden müssen, überträgt Sky aus Katar das F1-Rennen kostenlos auch auf seinem Youtube-Kanal, der Sky Sport Homepage und der Sky Sport App.

In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so. Sky musste sich um einen anderen Partner kümmern - und fand keinen. Deshalb zeigt der Pay-TV-Sender jetzt das F1-Rennen in Katar kostenlos auf seinen eigenen Streaming-Plattformen und auf Youtube.

Großer Preis von Katar 2023: Wird auch das F1-Qualifying und der Sprint aus Doha im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

Sky ist nur verpflichtet, das Formel-1-Rennen kostenlos aus Doha zu zeigen. Zur F1-Live-Übertragung 2023 des F1-Sprintrennens am Samstag benötigt man weiterhin ein Sky Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket).

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

ORF1 als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023: Übertragung live aus Katar

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Katar 2023 am Sonntag, der F1 Sprint aus Doha am Samstag und die Freien Trainings samt Qualifying werden live bei ORF1 gezeigt.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäu und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

GP von Katar 2023: Wird die Formel 1 live auf RTL gezeigt?

RTL zeigt in der F1-Saison 2023 keine Formel 1 mehr kostenlos im TV. In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenfrei übertragen.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 Katar 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Am Sonntagabend zeigt der Sender Sport1 eine ausführliche Zusammenfassung mit den Highlights des Katar-GP der Formel 1 2023 und Stimmen von 23 bis 0 Uhr. Die Doha-Höhepunkte laufen auf Sport1 auch nochmals am Montag ab 23 Uhr.

Formel 1 Rennen in Katar: Wann ist Start?

Der Zeitplan für die F1-Übertragung aus Doha in Katar lässt Formel-1-Fans in Deutschland aufatmen: Die Startzeit des Katar-GP 2023 ist zur besten Sendezeit um 19 Uhr MESZ in Doha - und damit (fast) zu gewohnter Zeit im TV-Programm. TV-Übertragung und Stream des Katar-Sprint am Samstag starten um 19.30 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1 Doha aktuell: Startaufstellung des Katar-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstagabend aus Doha das Sprint-Rennen zum F1-GP von Katar 2023 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Katar steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Der Losail International Circuit von Katar wurde in erster Linie für Motorradrennen konzipiert und ist eine schnelle und flüssige Strecke. Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, kann in der Wüstenhitze von Doha bei erwarteten 40 Grad erneut F1-Weltmeister werden.

Startaufstellung F1 in Doha: Ergebnisse des Qualifyings 2023

1. Startreihe: ---

--- 2. Startreihe: ---

--- 3. Startreihe: ---

--- 4. Startreihe: ---

--- 5. Startreihe: ---

--- 6. Startreihe: ---

--- 7. Startreihe: ---

--- 8. Startreihe: ---

--- 9. Startreihe: ---

--- 10. Startreihe: ---

Formel-1-Strecke: Das ist Doha

Name : Losail International Circuit

: Losail International Circuit Länge : 5,38 Kilometer

: 5,38 Kilometer Runden: 57

57 Distanz: 306,6 Kilometer

306,6 Kilometer Strecke: Die Strecke liegt an der Ostküste des Landes Katar, 20 Kilometer nördlich von Doha, mitten in der Wüste. Im Vorjahr wurde dort wegen der Fußball-WM nicht um Formel-1-Punkte gefahren. Katar hat einen Zehnjahresvertrag mit der Formel 1 unterschrieben, der seit dieser Saison 2023 gilt. Sieger 2021 wurde der Brite Lewis Hamilton im Mercedes.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Katar-GP aus Doha geht es in zwei Wochen im Oktober mit der Formel 1 2023 weiter.