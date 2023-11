So sehen Sie die Formel 1 in Las Vegas live

Formel 1 live im TV und Stream: Ab heute steigt der neue GP von Las Vegas - alle Infos zur Übertragung der F1 im Fernsehen. Zeigen ORF, Sky oder RTL das Rennen?

16.11.2023 | Stand: 16:35 Uhr

Wer zeigt Formel 1? Live im TV und im Stream steigt in Las Vegas in den USA am Wochenende der Start des vorletzten F1-Rennens 2023. Für die F1 steht damit eine neuerliche Premiere auf dem Zeitplan.

Den Las-Vegas-GP und das Qualifying der Formel 1 gibt es im Fernsehen live und in der Übertragung im Stream online: Wie sind die Startaufstellung und die Ergebnisse? Wann ist Formel-1-Rennstart?

Am Freitag (17.11.) werden das Freie Training 1 und 2 gezeigt. Am Samstag (18.11.23) folgt die Übertragung des Las-Vegas-Qualifyings, das über die Startaufstellung der F1 entscheidet. Im Formel-1-GP von Las Vegas am Sonntag (19.11.) geht es dann um Punkte. Kommt er im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF?

Formel 1 live: RTL, Sky, ORF - wer überträgt den Las-Vegas-GP 2023 im TV oder Stream? Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 17. November 2023: Freies Training Las Vegas heute FP1 und FP 2 1. Freies Training: 5.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) 2. Freies Training: 9 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Samstag, 18.11.2023, FP3 und Las-Vegas-F1-Qualifying 3. Freies Training: 5.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) Qualifikation Japan: 9 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Sonntag, 19.11.2023: F1-Rennen heute in Las Vegas Rennen live: 7 Uhr (live auf Sky Sport F1)



GP von Las Vegas 2023: Wird die Formel 1 heute im Free-TV übertragen?

Keine Formel 1 live im Free-TV in Deutschland: Pay-TV-Sender Sky hat an der Formel-1-Saison 2023 sämtliche Rechte. F1 live im Fernsehen gibt's nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Las Vegas 2023 und dem F1-Qualifying aus dem Zockerparadies in den USA braucht man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifikation und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Servus-TV Austria statt ORF 1 bei der Formel 1 in Las Vegas

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Las Vegas 2023 am Sonntag wird auf dem Red-Bull-Sender gezeigt. Gleiches gilt fürs F1-Qualifying am Samstag.

Während ORF1 in Teilen des Allgäus und Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von ServusTV leider nicht.

F1 Las Vegas: RTL zeigt keine Formel 1 mehr

Wer schon lange Formel 1 im Fernsehen schaut, muss in der F1-Saison 2023 gänzlich auf kostenlose TV-Übertragungen bei RTL verzichten. Letztes Jahr hatte RTL mit einer Sub-Lizenz vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 2023 in Las Vegas - Highlights auf Sport1 und ORF1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Las-Vegas-Highlights 2023 am Sonntagabend (22 Uhr) und am Montagabend (22 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung. Früher dran ist da ORF 1: Hier läuft die Zusammenfassung des F1-Rennens in Las Vegas am Sonntagvormittag ab 10.50 Uhr.

Las Vegas begrüßt die Formel 1 2023 zum allerersten Mal auf dem legendären Strip. Gezeigt wird das Spektakel im Fernsehen und Live-Stream. Bild: IMAGO/Jerry Andre

Formel 1 Rennen in Las Vegas: Wann ist Start?

Der Zeitplan für die F1-Übertragung aus Las Vegas in den USA lässt Formel-1-Fans in Deutschland früh aufstehen. Die Startzeit des Las-Vegas-GP 2023 ist um 7 Uhr MEZ am Sonntagmorgen - und damit zu ungewohnter Zeit im TV-Programm. Auch die Piloten müssen sich an die ungewöhnliche Startzeit anpassen: In Las Vegas ist es bei Rennstart 22 Uhr am Abend. In mittleren Westen der USA ist es dann noch Samstag, während bei uns bereits Sonntagmorgen ist.

TV-Übertragung und Stream der Las-Vegas-Quali am Samstag startet um 9 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1 Las Vegas heute: Startaufstellung des F1-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstagmorgen aus Las Vegas das Qualifying zum F1-GP in Nevada 2023 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Vegas steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position.

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, steht bereits als F1-Weltmeister 2023 fest und dürfte auch in den USA nur schwierig zu schlagen sein.

Startaufstellung F1 in Las Vegas: Ergebnisse des Qualifyings 2023

1. Startreihe: ---

--- 2. Startreihe: ---

--- 3. Startreihe: ---

--- 4. Startreihe: ---

--- 5. Startreihe: ---

--- 6. Startreihe: ---

--- 7. Startreihe: ---

--- 8. Startreihe: ---

--- 9. Startreihe: ---

--- 10. Startreihe: ---

Formel-1-Strecke: Das ist Las Vegas

Mitten über den Las Vegas Strip an den Lichtern der Casinos und Hotels vorbei: Die Formel-1-Premiere in Las Vegas 2023 verspricht ein neues Highlight im F1-Kalender zu werden.

Name : Las Vegas Strip Circuit

: Las Vegas Strip Circuit Länge : 6,120 Kilometer

: 6,120 Kilometer Runden: 50

50 Distanz: 305,8 Kilometer

305,8 Kilometer Strecke: Las Vegas feiert ein Comeback in der Formel 1: In den 1980er-Jahren gab es mal zwei F1-Rennen auf dem Hotelparkplatz des "Caesars Palace". Auf "The Strip" steigt der Las-Vegas-GP 2023 nun als klassisches Nacht-Stadtrennen (Lesen Sie hier: Das Vegas-Rennen der F1 in Zahlen).

Schon vor dem Start ins F1-Wochenende gab es eine große Show in Vegas. Bild: IMAGO/mpi34

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Las-Vegas-GP aus den USA gibt es in der Formel 1 2023 nur noch ein letztes Rennen vor dem Ende der Saison.