Hier läuft Formel 1 aus Las Vegas live und kostenlos im TV und Stream

Formel 1 live im Free-TV aus Las Vegas 2024 - auch bei RTL? Live im TV und Stream startet die F1 am Wochenende im Zockerparadies Las Vegas in den USA. Zwischen Casinos, Hotels und Shopping-Malls rasen die Formel-1-Autos auf dem legendären „The Strip“ in Vegas entlang.

Die Übertragung des 22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2024 verspricht im Fernsehen und Livestream ein packendes Programm. Los geht die Formel 1 in Las Vegas mit den beiden Freien Trainings schon morgen am Donnerstag. In der Wüste von Nevada startet FP1 um 18.30 Uhr Ortszeit (PST = Pacific Standard Time). In Deutschland ist es dann 3.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Freitagmorgen zur ersten TV-Übertragung der Formel 1. Der Zeitunterschied beträgt also neun Stunden.

In Vegas werden deshalb das Qualifying bereits am Freitagabend und das Formel-1-Rennen am Samstag gefahren. TV-Zuschauer in Deutschland müssen zur Live-Übertragung früh aufstehen, um die Quali für die Startaufstellung am Samstag und den Las-Vegas-GP am Sonntagmorgen (Start jeweils um 7 Uhr) live zu sehen.

Wer überträgt Formel 1 in Las Vegas? Wird die Formel 1 in Las Vegas im deutschen Fernsehen übertragen? Wann startet die F1 in Las Vegas? Hier Sender, Zeitplan und Uhrzeit der TV-Übertragung zum GP von Las Vegas 2024 im TV und Livestream aktuell.

„Formel 1 Las Vegas“ live im TV und als Stream: Wie sind Programm, Uhrzeit und Sender?

Freitag, 22.11.2024: 1. und 2. Freies Training der F1 in Las Vegas

1. Freies Training: 3.30 Uhr MEZ (live bei Sky Sport F1/WOW)

2. Freies Training: 7 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Samstag, 23.11.2024: FP3 und Qualifying der F1 in Las Vegas

3. Freies Training: 3.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Qualifying: 7 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Free-TV auf RTL/RTL+)

Sonntag, 24.11..2024: F1-Rennen heute in Las Vegas

Las-Vegas-GP: 7 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Free-TV auf RTL/RTL+)

Formel 1 in Las Vegas auf RTL: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Formel 1 kostenlos bei RTL schauen: Das Formel-1-Rennen 2024 in Las Vegas wird live und frei empfangbar auf RTL gezeigt. Zum letzten Mal in der Saison gibt damit es am Sonntag F1 im Free-TV in Deutschland. Schon am Samstag wird das Qualifying aus Las Vegas live und kostenlos bei RTL im frei empfangbaren Programm übertragen.

Pay-TV-Sender Sky und RTL hatten sich auf eine strategische F1-Partnerschaft geeinigt: RTL darf sieben Formel-1-Rennen aus dem Rennkalender 2024 im kostenlos empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Las-Vegas-Grand-Prix ist das siebte und letzte F1-Rennen, das heuer bei RTL gezeigt wird. Welcher Grands Prix kostenlos auf RTL gezeigt wurden, lesen Sie hier.

Zur TV-Crew von RTL gehören die bekannten Formel-1-Gesichter Heiko Waßer und Christian Danner, Kai Ebel und Florian König sowie Experte Günther Steiner.

Formel 1 kostenlos im Internet? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream?

Für die Formel 1 2024 in Las Vegas gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro). RTL streamt seine Free-TV-Übertragungen vom Qualifying und dem F1-Rennen aus Las Vegas auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (6,99 Euro/Monat).

Formel 1 Las Vegas auf Sky/WOW: Jedes Training, Quali und Rennen live im Pay-TV

Für die Übertragung der Freien Trainings vom Las Vegas Strip Circuit und für die meisten Formel-1-Rennen 2024 live wird in Deutschland ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) benötigt. Alles von der F1 live im TV auf Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock. Moderator der F1-Übertragung aus Las Vegas 2024 ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

F1 Las Vegas: Wo läuft heute Formel 1? - TV-Übertragung 2024 aus Las Vegas auf ORF 1

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 2024. Das komplette Formel-1-Wochenende aus Las Vegas/USA wird auch live bei ORF1 gezeigt - auch alle Freien Trainings, die Qualifikation für die Startaufstellung und das Rennen am Vegas-Strip.

Gute News für Formel-1-Fans in der Region: Das erste Programm des österreichischen Rundfunks ist in Teilen Bayerns und des Allgäus für viele frei empfangbar, anders als die österreichische Version von Servus-TV.

Ergebnis Formel 1 Las Vegas Qualifying 2024: Wie ist die Startaufstellung in Las Vegas?

Im Free-TV auf RTL und ORF 1, kostenpflichtig bei Sky und im Livestream wird am Samstagmorgen das Formel-1-Qualifying aus Las Vegas übertragen. Sein Ergebnis bestimmt über die Startaufstellung für den Vegas-GP am Samstagabend (Ortszeit) bzw. Sonntagmorgen (mitteleuropäischer Zeit).

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann nach seinem Regen-Triumph in Brasilien schon an diesem Wochenende in Las Vegas erneut F1-Weltmeister werden. Seine Verfolger Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) haben nur noch theoretische Chancen in der Weltmeisterschaft. Der schnellste Fahrer in der Las-Vegas-Quali startet das F1-Rennen auf dem Strip von der Pole Position in der Startaufstellung. Das Ergebnis des Qualifyings finden Sie am Samstag hier.

F1: Startaufstellung Formel 1 Las Vegas: Ergebnis des Qualifyings 2024

Formel-1-Strecke: Das ist der Las-Vegas-Strip-Circuit

Name: Las Vegas Strip Circuit

Länge: 6,201 Kilometer

Runden: 50

Distanz : 309,961 Kilometer

Strecke: Las Vegas ist 2024 zum zweiten Mal im Rennkalender der modernen Formel 1 im neuen Jahrtausend. In den 1980er Jahren gab es dort mal zwei Rennen auf dem Hotelparkplatz des „Caesars Palace“. Vergangenes Jahr kehrte die F1 schließlich nach „Sin City“ zurück und fährt jetzt auf der markanten Hauptstraße Las Vegas Boulevard aka „The Strip“ ein Stadtrennen - und zwar in der Dunkelheit am Samstagabend vor den glitzernden Lichtern der Casinos und Hotels.

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2024 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Las Vegas/USA geht es direkt kommendes Wochenende mit der Formel 1 2024 live im TV und Stream weiter. Die nächsten und letzten zwei F1-Termine im Rennkalender 2024 sind:

1. Dezember 2024: Formel-1-GP von Katar in Doha

8. Dezember 2024: Formel-1-GP von Abu Dhabi