So sehen Sie die Formel 1 in Miami heute live im TV und Stream

Die Formel 1 in Miami/USA - TV-Übertragung im Fernsehen und Live-Stream heute: Wann ist Start? Wann ist das F1-Qualifying? News zu Zeitplan und Sender 2023.

05.05.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Wer überträgt Formel 1 in Miami? Ab heute findet in Florida in den USA das Renn-Wochenende zum Großen Preis von Miami 2023 statt. Wann startet die Übertragung von Training, Qualifying und Rennen im TV und Live-Stream? Und wer überträgt den Miami-GP 2023 der Formel 1 heute im Fernsehen?

Viele F1-Fans interessiert vor allem die Frage, ob es Formel 1 im Free-TV - so wie früher auf RTL - zu sehen gibt. Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum GP von Miami in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Miami" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 5. Mai 2023: Freies Training der F1 heute 1. Freies Training: 20 Uhr (live bei Sky Sport F1) 2. Freies Training: 23.30 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Samstag, 6. Mai 2023: Freies Training und Qualifying 3. Freies Training: 18.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Miami: 22 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Sonntag, 7. Mai 2023: F1-Rennen in Miami Rennen: 21.30 Uhr (live bei Sky Sport F1)



Formel 1 unter Palmen gibt es ab heute beim Miami-GP 2023 live im Fernsehen und Stream. Bild: IMAGO, AMG, Brook Ward (Archiv)

Formel-1-Rennen in Miami: Uhrzeit - Wann ist der Start?

Wegen des Zeitunterschieds zwischen Europa und der USA müssen sich Formel-1-Fans in Deutschland umstellen. Der Miami-GP 2023 wird anders als die Europa-Rennen nicht am Sonntagnachmittag live im Fernsehen und Stream übertragen - sondern am späteren Sonntagabend.

Der Zeitplan sieht den Start der F1 in Miami um 15.30 Uhr US-Ostküstenzeit vor. Das bedeutet bei uns, dass das Rennen um 21.30 Uhr MESZ gestartet wird. Das F1-Qualifying in Miami am Samstag startet zu ungewohnter Zeit um 22 Uhr deutscher Zeit live im TV und Stream.

GP von Miami 2023: Wird die Formel 1 heute live im Free-TV übertragen?

Wo kann man F1 Miami sehen? Pay-TV-Sender Sky hat in Deutschland alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

RTL zeigt 2023 keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos im Fernsehen. 2022 konnten im frei empfangbaren TV immerhin noch vier Rennen bei RTL geschaut werden. Heuer ist das nicht mehr so.

Zur F1-Live-Übertragung aus Miami brauchen Fans also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die Begleiter der Formel-1-Übertragung. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 live im Free-TV? ORF1 als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023

Im benachbarten Österreich haben ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1. Gut für Formel-1-Fans ganz im Süden Deutschlands: Alle Übertragungen vom GP von Miami 2023 werden dieses Wochenende live bei ORF1 gezeigt. Für manche gibt's also doch eine deutschsprachige Live-Übertragung der F1 aus Miami.

ORF1 ist in Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus TV nicht.

Die Formel-1-Strecke "Miami International Autodrome" ist ein temporärer Stadtkurs, rund um das Hard-Rock-Stadion und auf dessen Parkflächen. Bild: Lynne Sladky, AP, dpa (Archiv)

Formel 1 Miami 2023 - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Am Montag, einen Tag nach dem Miami-Rennen, zeigt der Sender Sport1 eine einstündige Zusammenfassung mit Highlights und Reaktionen vom Formel-1-Miami-GP 2023. Die Highlight-Sendung läuft am Montag, 8.5., von 16 bis 17 Uhr und noch einmal von 20.15 bis 21.15 Uhr auf Sport1.

Formel 1 USA 2023: Startaufstellung des Miami-GP

Die Startaufstellung zum Miami-GP 2023 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstagabend ermittelt. Max Verstappen oder Sergio Perez? Einen anderen Fahrer dürfte es beim Formel-1-Rennen in Miami kaum auf der Pole-Position geben. Red Bull ist dominant in die Formel-1-Saison 2023 gestartet und führt im Formel-1-WM-Stand.

Startaufstellung F1 in Miami: Ergebnis des Qualifyings 2023

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Miami/USA 2023

Miami hat mit dem "Miami International Autodrome" vergangenes Jahr erstmals den Zuschlag im Formel-1-Rennkalender erhalten. Die Strecke ist ein temporärer Stadtkurs, rund um das Hard-Rock-Stadion und auf dessen Parkflächen angelegt.

Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5.410 Meter

5.410 Meter Runden: 57

57 Distanz: 308,37 Kilometer .

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Miami stehen im Mai noch zwei weitere Formel-1-Rennen auf dem F1-Programm der Saison 23 - darunter das Highlight in Monaco.

21. Mai 2023: F1 GP Imola/Italien

28. Mai 2023: F1 GP Monaco/Monte Carlo.