Was passiert gerade der Formel 1? Alle News im Überblick

Die Formel 1 News im Überblick: Was gibt es Neues zu Ferrari, Red Bull, Mercdes, Haas & Co? Was machen Verstappen, Mick, und Hamilton? Alle Entwicklungen hier.

02.02.2023 | Stand: 09:42 Uhr

Nach dem Aus für Mick Schumacher bei Haas ist Nico Hülkenberg Deutschlands einziger Stammfahrer in der Formel 1 in der Saison 2023. 23 Rennen stehen im Formel 1 Rennkalender 2023 an, und obwohl die Königsklasse des Rennnsports erst im März in Bahrain wieder an den Start geht, gibt es rund um die F1 jede Menge aktuelle News zu Fahrern und Teams. Was ist los bei Ferrari, Red Bull, Mercedes, Haas und Co.? Was gibt es Neues bei Verstappen, Hamilton, Nico Hülkenberg und anderen Fahrern? Hier alle aktuellen Nachrichten rund um die Formel 1 2023.

2.2.23: Mick Schumacher auch Ersatzfahrer für Formel-1-Team McLaren

Mick Schumacher könnte in der kommenden Formel-1-Saison auch für den Traditions-Rennstall McLaren ins Cockpit steigen. Wie das Team aus England am Mittwoch verkündete, darf McLaren auf Schumacher als Ersatzfahrer zurückgreifen. Das sei mit Mercedes vereinbart worden. Der 23-Jährige ist nach seinem Aus beim US-Team Haas Ende vergangenen Jahres in erster Linie Reservepilot bei den Silberpfeilen. "Willkommen in der Familie, Mick", twitterte McLaren gut einen Monat vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. McLaren wird von Mercedes mit Motoren beliefert.

Zu der Zusammenarbeit kommt es auch, weil McLarens neuer Teamchef Andrea Stella einst eng mit Micks Vater Michael Schumacher zusammengearbeitet hatte. Der Italiener war bei Ferrari als Ingenieur tätig und dort auch für das Auto des Rekordweltmeisters zuständig.

Mick Schumacher hat nach zwei Jahren bei Haas für 2023 keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Er wird künftig von Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt.

1.2.23: Haas ist die Nummer eins der Teams in der Formel 1

Haas ist das erste Team, das mit einer neuen Lackierung einen Ausblick auf die anstehende 2023er Saison gibt. Red Bull präsentiert in New York am 3. Februar 2023 sein Auto.

31.1.23: Audi erwirbt für Formel-1-Projekt Anteile an Sauber-Team

Auf dem Weg zu seinem Formel-1-Einstieg hat Audi den nächsten Schritt vollzogen. Der Autobauer erwarb eine Minderheit am Sauber-Rennstall, wie das Schweizer Motorsport-Unternehmen am Montag mitteilte. Dies sei "ein wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zum Start von Audi in der Formel 1, der für 2026 geplant ist. Das traditionsreiche Sauber-Team ist dabei der strategische Partner der Volkswagen-Tochter.

Über den konkreten Umfang des Investments von Audi bei Sauber wurde zunächst nichts bekannt. In der kommenden Saison ist Sauber noch mit seinem bisherigen Partner als Alfa Romeo in der Formel 1 unterwegs.

27.1.23: Formel 1-Karriere von Robert Kubica möglicherweise vor dem Aus

Formel-1-Veteran Robert Kubica droht möglicherweise das Karriere-Aus in der Königsklasse. Der Pole war in den vergangenen drei Jahren Ersatzpilot bei Alfa Romeo, doch der Vertrag mit Titelsponsor Orlen, der auch Kubica unterstützte, wurde mit dem Rennstall nicht mehr verlängert. Für Kubica käme das Aus freilich nicht ganz unerwartet: "Seien wir ehrlich. Mit 38 wäre man nicht überrascht, keinen Platz mehr zu finden", sagte er bereits Ende 2022.

26.1.23: Toto Wolff: Hamilton würde sagen, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nimmt das starke Interesse von Lewis Hamilton an einer Formel-1-Vertragsverlängerung nicht als Betteln um eine Weiteranstellung wahr. "Ich habe mich schon sehr früh ausgesprochen, dass Lewis bei uns immer einen Sitz haben wird. Eine Entscheidung wird immer zwischen uns diskutiert", sagte Wolff über den Rekordweltmeister aus England. Hamilton (38) besitzt bei den Silberpfeilen noch einen Vertrag bis zum Ende dieses Jahres. Längst wird darüber spekuliert, dass er bereits Verhandlungen für 2024 und 2025 führt. "Lewis wäre der Erste, der sagen würde, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht oder er glaubt, dass er Defizite habe", sagte Wolff, ohne die konkreten Gerüchte zu kommentieren.

24.1.23: Pietro Fittipaldi bleibt Ersatzfahrer beim neuen Hülkenberg-Team

Der amerikanische Rennstall Haas wird auch in der kommenden Saison mit Pietro Fittipaldi als Test- und Ersatzfahrer antreten. Der 26 Jahre alte amerikanisch-brasilianische Rennfahrer und Enkel des ehemaligen Formel-1-Stars Emerson Fittipaldi wird damit im fünften Jahr mit dem Haas-Team zusammenarbeiten. Er würde bei einem Ausfall von Neuzugang Nico Hülkenberg, der das Stammcockpit von Mick Schumacher übernommen hat, oder des Dänen Kevin Magnussen einspringen. Pietro Fittipaldi bestritt Ende der Formel-1-Saison 2020 bereits zwei Grand Prix für Haas.

Mick Schumacher fährt aktuell bei Haas, hat ber noch keinen Vetra für nächstes Jahr. Bild: Tim Goode, dpa

20.1.23: Nach Ausstieg von RTL: Wer zeigt die Formel 1 2023 im Free-TV?

Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender Sky auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die Formel 1. Laut Vertrag mit der Motorsport-Serie müssen in der kommenden Saison in Deutschland letztmals vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. Erst danach greift ein neuer Vertrag von Sky mit der Formel 1, in dem es eine solche Klausel nicht mehr gibt. ARD und ZDF haben derzeit offenbar kein Interesse an der Formel 1, auch die ProSiebenSat.1-Gruppe nicht.