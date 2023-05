So sehen Sie die Formel 1 in Monaco live im TV und Stream

Im TV und Live-Stream startet heute die Formel-1-Qualifikation in Monte Carlo 2023. Übertragen RTL, Sky oder ORF heute? Wann fährt die F1 in Monaco?

27.05.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Wo wird Formel 1 in Monaco übertragen? Heute steigt das Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2023 live im TV und Stream. Der Klassiker in Monte Carlo ist einer der Höhepunkte im Formel-1-Rennkalender und erzielt jedes Jahr hohe Einschaltquoten. Wer überträgt den Monaco-GP der Formel 1 heute im Fernsehen? Wann startet die Übertragung der Monaco-Qualifikation und des F1-Rennen im TV und Live-Stream?

Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Großen Preis von Monaco 2023 in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Monaco" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Samstag, 27. Mai 2023: Freies Training und F1-Qualifying heute in Monaco 3. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Monte Carlo: 16 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Sonntag, 28. Mai 2023: F1-Rennen in Monaco Rennen: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Freitag, 26. Mai 2023: Freies Training der F1 heute in Monaco 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1)



GP von Monaco 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV gezeigt?

Wo läuft die Qualifikation heute und das Formel-1-Rennen in Monaco? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

Keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos mehr zeigt RTL 2023 im Fernsehen. 2022 konnten im frei empfangbaren TV noch vier Rennen bei RTL geschaut werden. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Zur F1-Live-Übertragung des Monaco-Rennens und des Qualifying heute benötigt man ein Sky Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket), um den Montecarlo-Grand-Prix der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 sind heute Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Wer überträgt Formel 1? In Monaco keine Live-Bilder des ORF

In Österreich teilen sich Servus TV (Austria) und der ORF die Übertragungsrechte an der Formel 1. Vom GP von Monaco 2023 am 28.5. und der Qualifikation heute am Samstag, 27.5.23, gibt allerdings keine Live-Übertragung im Programm von ORF1.

ServusTV überträgt das Rennwochenende aus dem Fürstentum live, ORF1 sendet Interviews am Sonntagabend nach dem Rennen und eine Rennwiederholung am Montag (Uhrzeit: 1.30 Uhr und 10.15 Uhr)

ORF1 ist im Allgäu und in Bayern teilweise frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus TV nicht.

Legendärer Formel-1-Klassiker vor Hafen-Kulisse und Jachten: Die Formel 1 in Monaco wird auch 2023 im TV und Stream übertragen. Bild: IMAGO/nordphoto GmbH/Bratic

Formel 1 2023 in Monaco - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Monaco-Highlights 2023 am Sonntagabend um 22 Uhr sowie am Pfingstmontag, 29. Mai, um 21 Uhr mit Sport-1-Gast Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Formel 1 Monte Carlo: Startaufstellung des Monaco-GP 2023

Nirgendwo ist die Startaufstellung zum GP 2023 wichtiger als in den engen Straßen von Monaco. Auf dem Kurs in Monte Carlo ist Überholen kaum möglich - dem Qualifying live heute am Samstag kommt eine noch wichtigere Bedeutung zu. Auch die Qualifikation wird live im Fernsehen und TV-Stream von Sky übertragen.

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, ist erneut der große Favorit. Vergangenes Jahr siegte allerdings sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez beim F1-Rennen in Monaco.

Startaufstellung F1 in Monaco: Ergebnisse des Qualifyings 2023 (hier vor dem Rennen)

1. Startreihe: --

-- 2. Startreihe: --

-- 3. Startreihe: --

-- 4. Startreihe: --

-- 5. Startreihe: --

-- 6. Startreihe: --

-- 7. Startreihe: --

-- 8. Startreihe: --

-- 9. Startreihe: --

-- 10. Startreihe: --

Seit 1929 werden auf dem Circuit de Monaco Autorennen gefahren. Die Formel 1 in Monte Carlo erzielt im Fernsehen und Live-Stream traditionell hohe Einschaltquoten Bild: IMAGO/HOCH ZWEI (Archiv)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Monte Carlo 2023

Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 Kilometer

260,520 Kilometer Kurven: 19

19 Besonderheiten: Enger, kurviger Stadtkurs, kaum Überholmöglichkeiten, hohe Crash-Gefahr.

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Monaco geht es schon am nächsten Wochenende mit der Formel 1 in Europa weiter. zwei Formel-1-Rennen stehen auf dem F1-Programm im Juni 2023.