So sehen Sie die Formel 1 in Österreich heute live im TV und Stream

Im TV und Live-Stream startet heute die Formel 1 in Österreich: Nach dem Training und Qualifying folgt heute der F1-Sprint 2023. Übertragen RTL, Sky und ORF?

01.07.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Die Formel 1 startet heute in Spielberg in Österreich am Red Bull Ring mit dem F1-Sprint. Der Zeitplan sieht für den Österreich GP 2023 einen dichten Zeitplan vor. Schon gestern gab es in Zeltweg das Freie Training und das F1-Qualifying in Spielberg. In der Qualifikation gestern live im TV und Stream wurde bereits die Startaufstellung für das Österreich-Rennen am 2023 am Sonntag ermittelt.

Der F1-Samstag heute steht dann ganz im Zeichen des Sprints - zunächst mit dem Sprint-Shootout. Nach dem Qualifying für die Sprint-Startaufstellung geht es dann mit dem kurzen Sprintrennen weiter - ehe am Sonntag im Fernsehen und Live-Stream der klassische Große Preis von Österreich 2023 gezeigt wird.

Wer überträgt die Formel 1 Österreich live im TV und Stream? Wann startet die Übertragung des F1-Rennen Österreich? Hier Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Spielberg-GP 2023 in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Österreich" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Samstag, 1. Juli 2023: F1-Sprint heute in Österreich Sprint-Shootout: 12 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1) - hier zum Sprint-Quali-Bericht Sprint-Rennen: 16.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1)

Sonntag, 2.7.2023: F1-Rennen in Österreich Rennen: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1)

Freitag, 30.6 2023: Freies Training und F1-Qualifying in Spielberg 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1) Qualifying Spielberg: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1 und ORF 1) - hier zum Quali-Bericht



GP von Österreich 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV gezeigt?

Wo läuft heute die Formel-1 in Österreich? Bezahl-TV-Sender Sky hat die Exklusiv-Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. F1 live 2023 gibt's nur dort - kostenpflichtig, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

Keine Rennen der Formel 1 live und kostenlos mehr zeigt RTL 2023 im Fernsehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Zur Formel-1-Übertragung der Qualifikation, des F1-Sprints heute und des Rennens in Spielberg/Österreich benötigt man ein Sky-Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket), um den Österreich-GP 2023 der Formel 1 live im TV sehen zu können.

ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023 - live aus Spielberg überträgt auch ORF1

Gut für Formel-1-Fans in manchen Teilen des Allgäus und Bayerns: In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Österreich 2023 und das F1-Qualifying sowie der Sprint in Spielberg werden heute und am Sonntag live bei ORF1 übertragen.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Formel 1 2023 in Österreich - Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Spielberg-Highlights 2023 am Sonntagabend (23 Uhr) und am Montagabend (21 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung mit Sport-1-Experte Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 Spielberg: Startaufstellung des Österreich-GP 2023 und des Sprint-Rennens

Live im Fernsehen und TV-Stream werden an diesem Wochenende aus Österreich gleich zwei Qualifyings übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Spielberg am Sonntag wurde in der Qualifikation am Freitag bestimmt.

Der schnellste Fahrer im Qualifying startet am Sonntag den Grand Prix von der Pole Position.

Die Startaufstellung für den Sprint heute Nachmittag wurde in einem eigenen, kürzeren Qualifing am Samstagmittag ermittelt. Dieses nennt sich "Sprint-Shootout".

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, ist erneut der große Favorit. Am Red Bull Ring wird er traditionell von Tausenden in Orange gekleideten Fans aus Holland unterstützt.

Tausende Fans von Max Verstappen wird es auch 2023 beim Österreich-GP der F1 wieder im TV und Stream zu sehen geben. Bild: IMAGO/Alessio De Marco / ipa-agency

Startaufstellung F1 in Österreich: Ergebnisse des Qualifyings 2023 vom Freitag

1. Startreihe: 1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 2. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari

1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 2. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 2. Startreihe: 3. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari / 4. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren

3. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari / 4. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 3. Startreihe: 5. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes / 6. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin

5. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes / 6. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 4. Startreihe: 7. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin / 8. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Haas

7. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin / 8. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Haas 5. Startreihe: 9. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine / 10. Alexander Albon (Thailand) - Williams

9. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine / 10. Alexander Albon (Thailand) - Williams 6. Startreihe: 11. George Russell (Großbritannien) - Mercedes / 12. Esteban Ocon (Frankreich)

11. George Russell (Großbritannien) - Mercedes / 12. Esteban Ocon (Frankreich) 7. Startreihe: 13. Oscar Piastri (Australien) - McLaren / 14. Valtteri Bottas (Finnland) - Alfa Romeo

13. Oscar Piastri (Australien) - McLaren / 14. Valtteri Bottas (Finnland) - Alfa Romeo 8. Startreihe: 15. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull / 16. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri

15. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull / 16. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri 9. Startreihe: 17. Zhou Guanyu (China) - Alfa Romeo / 18. Logan Sargeant (USA) - Williams

17. Zhou Guanyu (China) - Alfa Romeo / 18. Logan Sargeant (USA) - Williams 10. Startreihe: 19. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas / 20. Nyck de Vries (Niederlande) - Alpha Tauri

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Spielberg/Österreich 2023

Auf dem Österreichring in Spielberg, rund zwei Kilometer vom Ort Zeltweg entfernt, fährt die Formel 1 seit 1970 Rennen. 1987 war vorerst Schluss, seit 1997 gastiert die F1 mit Unterbrechungen wieder in der Steiermark.

Rekordsieger auf dem Red-Bull-Ring ist Max Verstappen, der hier schon viermal gewann.

Strecke: Red-Bull-Ring

Länge: 4,326 Kilometer

Runden: 71

Distanz: 307,020 Kilometer

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Österreich geht es bereits kommendes Wochenende mit der Formel 1 2023 weiter. Gleich drei weitere Formel-1-Rennen stehen noch auf dem F1-Programm im Juli 2023.

9. Juli 2023: F1 GP Großbritannien/Silverstone

23. Juli 2023: F1 GP Ungarn/Budapest

30. Juli 2023: F1 GP Belgien/Spa