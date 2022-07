So sehen Sie die Formel 1 in Österreich am Wochenende im TV und Stream

Formel 1 heute in Spielberg live: Das Qualifying des Österreich-Grand-Prix wird live im TV und Stream übertragen. Alles zu Zeitplan, Programm, Start und Sprintrennen.

Die Formel 1 2022 fährt ab heute in Österreich und das F1-Rennen aus Spielberg wird live im TV und Stream übertragen. Nach dem Hammer-Rennen von Silverstone fiebern die Fans schon auf den Österreich-GP 2022 hin. Kann Max Verstappen beim Start beim Red-Bull-Heimspiel in Zeltweg seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausbauen?

Programm und Zeitplan des F1-Wochenendes in Spielberg bieten noch mehr Spannung: Neben dem klassischen Rennen am Sonntag gibt es am Samstag wieder ein Sprintrennen, das über die Startaufstellung in Österreich entscheidet. Das Qualifying dafür findet schon am Freitag statt.

Zeitplan und Übertragung: Formel 1 Österreich 2022 heute live im TV und als Stream

Freitag, 8. Juli 2022: 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 17 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 9. Juli 2022: 2. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky) Sprintrennen: 16.30 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 10. Juli 2022: F1-Rennen in Österreich Rennen: 15 Uhr (live bei Sky)



Österreich-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Free-TV-Zuschauer in Deutschland gehen leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 gekauft. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Österreich und dem Sprintrennen aus Spielberg benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Lesen Sie hier: Formel 1 verurteilt Ecclestone-Aussagen über Putin

F1 live in Österreich: ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans im Allgäu

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Heim-Grand-Prix aus der Steiermark wird live auf ORF 1 gezeigt. Schon das Qualifying für die Startaufstellung zum Österreich-Sprintrennen am Freitag zeigt der Sender live, ebenso den Sprint am Samstag und das F1-Rennen aus Spielberg, das am Sonntag startet. In vielen Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit der Österreich-GP 2022.

Zeigt RTL die Formel 1 2022?

Formel 1 Rennen in Österreich: Wann ist Start?

Beste Nachmittags-Unterhaltung am Wochenende: Der Zeitplan für die Formel-1-Übertragung sieht den Start des Sprintrennens am Samstag für 16.30 Uhr vor. Die Startzeit des Österreich-GP 2022 am Sonntag ist um 15 Uhr MESZ. TV-Übertragung und Stream starten bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden früher.

F1 in Spielberg: Startaufstellung des Österreich-GP

Die Startaufstellung zum Österreich-Rennen der Formel 1 wird im Sprintrennen am Samstag ermittelt. Wie dort gestartet wird, wird schon im Qualyfing am Freitagnachmittag ermittelt. Im Formel-1-WM-Stand führt vor dem Spielberg-Rennen Max Verstappen. Der Red-Bull-Star ist beim Heimspiel seines Rennstalls auch der Top-Favorit. Ferrari steht trotz des Sieges von Carlos Sainz in Silverstone letzten Sonntag unter Druck: WM-Hoffnung Charles Leclerc muss unbedingt Punkte auf Verstappen gut machen.

Startaufstellung F1 in Österreich: (hier nach dem Qualifying am Freitag und dem Sprintrennen am Samstag)

(Lesen Sie hier: Lebensretter "Halo" - so überlebte Formel-1-Pilot Zhou seinen Horror-Unfall)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Spielberg/Österreich

Auf dem Österreichring in Spielberg, rund zwei Kilometer vom Ort Zeltweg entfernt, fährt die Formel 1 seit 1970 Rennen. 1987 war vorerst Schluss, seit 1997 gastiert die Königsklasse mit Unterbrechungen wieder in der Steiermark. Besitzer und Herr des Red-Bull-Rings ist Brause-Gigant Dietrich Mateschitz, der nicht nur viel Geld in Strecke und Team investiert, sondern mit einem großen Programm am Formel-1-Wochenende in Österreich auch immer zahlreiche Zuschauer und Fans anlockt.

Rekordsieger auf dem Red-Bull-Ring ist Max Verstappen, der hier schon viermal gewann.

Strecke: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4326 Meter

4326 Meter Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

Max Verstappen (M.) und sein Team haben am Red-Bull-Ring in Spielberg/Österreich Heimspiel. Bild: Matt Dunham, AP, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Österreich sind zwei Wochen Pause, ehe es mit mit nochmals zwei Rennen im Juli vor der Formel-1-Sommerpause weitergeht.

24. Juli 2022: F1 GP Le Castellet/Frankreich

31. Juli 2022: F1 GP Budapest/Ungarn

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.