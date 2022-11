So sehen Sie das Formel-1-Qualifying aus Abu Dhabi heute live im TV und Stream

Das Formel-1-Qualifying heute in Abu Dhabi wird im TV und Live-Stream gezeigt - auch bei RTL? Start, Uhrzeit, Übertragung und Zeitplan für das letzte F1-Rennen.

19.11.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Bei der Formel 1 heute in Abu Dhabi steht das letzte Qualifying des F1-Rennkalenders 2022 an. Live im TV und Stream gibt es laut Zeitplan noch einmal Training, Qualifying und das F1-Rennen in Abu Dhabi am Sonntag. Doch kann man wieder die Formel 1 kostenlos schauen? Wann startet die Übertragung vom Yas Marina Circuit und wo wird Formel 1 gezeigt?

Denn auch beim Qualiyfing heute und beim letzten Grand Prix des Jahres wird es noch mal spannend: Sebastian Vettel fährt sein letztes Formel-1-Rennen überhaupt und beendet danach seine Karriere. Mick Schumacher wird 2023 bei Haas-F1 durch Nico Hülkenberg ersetzt und fährt sein vorerst letztes Rennen. Und wer wird Vize-Weltmeister: Charles Leclerc auf Ferrari oder Sergio Perez im Red Bull?

Alle Infos zum Abu-Dhabi-GP live in der TV-Übertragung und im Stream hier.

Zeitplan und Uhrzeit: Übertragung Qualifying und Rennen der Formel 1 in Abu Dhabi 2022 - heute live im TV und als Stream

Freitag, 18. November 2022: Freies Training FP1 und FP2 1. Freies Training: 11 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 14 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 19. November: FP3 und Qualifying Abu Dhabi 3. Freies Training: 11.30 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 15 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 20. November: F1-Rennen heute in Abu Dhabi Rennen: 14 Uhr (live bei Sky)



Abu-Dhabi-GP 2022: Wird das Formel 1-Qualifying heute im Free-TV übertragen?

Nein. Alle Sessions, das Qualifying heute und das Rennen live aus Abu Dhabi gibt es an diesem Wochenende nur gegen Bezahlung im Fernsehen in Deutschland. Warum läuft die Formel 1 nicht auf RTL? Pay-TV-Sender Sky hat alle Fernseh-Rechte an der Formel-1-Saison 2022 gekauft. Im Ergebnis bedeutet dies: Qualifying, Rennen und die Trainings heute zum Grand Prix von Abu Dhabi 22 laufen kostenpflichtig nur auf Sky Sport F1.

Um die Formel 1 live im TV aus Abu Dhabi sehen zu können, brauchen Sie ein Sky Abo oder das kostenpflichtige Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket). Die Übertragung des F1-Qualifyings heute und des Abu-Dhabi-Rennens übernimmt die Sky-Sport-F1-Crew um Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Moderator/Interviewer der F1-Übertragung ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Abu Dhabi: Kevin Magnussen aus Dänemark vom Team Haas beim Freien Training heute. Bild: Hasan Bratic, dpa

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Abu-Dhabi-F1-GP?

Nein. Wer das Qualifying heute auf dem Yas Marina Circuit oder das Formel-1-Rennen aus der Abu-Dhabi-Startaufstellung am Sonntag legal im Stream sehen möchte, muss bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig.

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

2022 gab es nur vier F1-Rennen kostenlos im deutschen Free-TV auf RTL. Der Abu-Dhabi-GP zählt nicht dazu. Welche Formel-1-Übertragungen 2022 auf RTL gezeigt wurden, erfahren Sie hier.

Großer Preis von Abu Dhabi: Wann ist Start?

Der Start des Abu-Dhabi-GP 2022 ist am Sonntag um 14 Uhr deutscher Zeit (MEZ). TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit. Los geht es aus der Abu-Dahbi-Startaufstellung noch bei Tageslicht im hellen. Weil es in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate aber schon 17 Uhr ist, wird es bald dunkel und das letzte Formel-1-Rennen 2022 wird zu einem Night-Race, also einem Rennen im Dunkeln unter Flutlicht.

In Abu Dhabi wird teilweise unter Flutlich gefahren, hier George Russell aus Großbritannien vom Team Mercedes am Freitag im Freien Training. Bild: Hussein Malla, dpa

Formel 1 live: Abu-Dhabi-Startaufstellung 2022

Die Startaufstellung zum Abu-Dhabi-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying heute ermittelt. Der Yas Marina Circuit ist ein Ort der Enttäuschung für Lewis Hamilton. 2021 verlor er hier auf der letzten Runde nach einer umstrittenen Rennleiterentscheidung den greifbaren achten WM-Titel. Stattdessen schnappte sich Max Verstappen im Red Bull seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft. Jetzt ist Mercedes aber wieder stark verbessert, George Russell gewann letztes Wochenende in Brasilien sein erstes Rennen, Hamilton wurde Zweiter. Gelingt den Silberpfeilen noch mal eine Pole-Position und ein Rennsieg?

Startaufstellung Abu Dhabi 2022 (hier nach dem Qualifying am Samstag):

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Abu Dhabi

Auf dem Yas Marina Circuit fuhr die Formel 1 bisher 13 Mal. Viermal wurde dort der Titel vergeben: 2010 an Sebastian Vettel, 2014 an Lewis Hamilton, 2016 an Nico Rosberg und 2021 in einer denkwürdigen und dramatischen letzten Runde an Max Verstappen.

Die meisten Siege holte Hamilton auf dem Kurs, Vettel gewann dreimal, nämlich in den Jahren 2009, 2010, und 2013. Im vergangenen Jahr siegte Max Verstappen im Red Bull und holte seinen ersten F1-WM-Titel, den er heuer verteidigte. Wer holt im Qualifying heute die Pole-Position in Abu Dhabi?

Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Länge : 5,281 Kilometer lang

: 5,281 Kilometer lang Runden : 58

: 58 Beschaffenheit: 16 Kurven

16 Kurven Distanz: 305,355 km

305,355 km Besonderheiten: Heraus sticht die 1,2 Kilometer lange Gerade zwischen Kurve fünf und sechs, gefolgt von einer Links-Rechts-Kurvenkombination. Der letzte Sektor ist der kurvenreichste und auch langsamste.

Heraus sticht die 1,2 Kilometer lange Gerade zwischen Kurve fünf und sechs, gefolgt von einer Links-Rechts-Kurvenkombination. Der letzte Sektor ist der kurvenreichste und auch langsamste. Auf Wetter-Kapriolen muss man sich in der Hauptstadt der VAE kaum einstellen: Ein Regenrennen ist in Abu Dhabi nicht zu erwarten.

