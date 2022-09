So sehen Sie das Qualifying der Formel 1 in Zandvoort live im TV und Stream

Die Formel 1 fährt heute das Qualifying in Zandvoort: News zu TV-Übertragung bei RTL und Sky, Livestream kostenlos, Startaufstellung und Zeitplan fürs Rennen.

03.09.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Die Formel 1 startet heute das Qualifying für die Startaufstellung des Zandvoort-GP in den Niederlanden. Der Holland-Grand-Prix 2022 am Sonntag ist das zweite F1-Rennen in Folge und ein Heimspiel für Weltmeister Max Verstappen.

In den Freien Trainings am Freitag hatte allerdings Ferrari die Nase vor, auch Mercedes präsentierte sich gut. Verstappen muss sich vor dem Zandvoort-Qualifying heute steigern, wurde gestern nur Achter. Im ersten Training musste ein Kran seinen Red Bull nach Getriebe-Problemen abschleppen. Mick Schumacher wurde gestern 13. und will heute im Qualifying in die Top-10 der Startaufstellung morgen fahren.

In diesem Artikel erfahren Sie:

Zeitplan: Wann fährt die Formel 1 in Zandvoort?

TV-Übertragung: Läuft die Formel 1 in Holland auf RTL?

Gibt es eine kostenlosen Livestream zum Holland-GP?

Wann ist Start der Formel 1 in Zandvort?

Wie ist die Startaufstellung nach dem Qualifying zum Großen Preis in Zandvoort?

Wann ist das Formel 1-Qualifying heute in den Niederlanden in Zandvoort?

Zeitplan und Uhrzeit von Training, Qualifying und Rennen zum Großen Preis der Niederlande 2022:

Samstag, 3. September 2022: FP3 und Qualifying 3. Freies Training: 12 Uhr Qualifying Zandvoort: 15 Uhr

Sonntag, 4. September 2022: F1-Rennen in Zandvoort 2022 Rennen live: 15 Uhr

Freitag, 2. September 2022: Freies Training FP1 und FP2 1. Freies Training: 12.30 Uhr 2. Freies Training: 16 Uhr



Wer überträgt die Formel 1 in Zandvoort / Niederlande?

RTL überträgt das Formel-1-Rennen 2022 aus Holland: Der Niederlande-GP 2022 in Zandvoort ist einer von vier Grands Prix der Saison, die live und kostenlos von RTL im Free-TV übertragen werden. Start der Übertragung ist um 14 Uhr. Im Einsatz sind dabei die bekannten Formel-1-Gesichter des Kölner Senders - Heiko Wasser und Christian Danner kommentieren, die Interviews führt RTL-Urgestein Kai Ebel live aus Zandvoort, Moderatorin in Nord-Holland ist Laura Papendick.

Lesen Sie auch

Formel 1 live So sehen Sie das Formel 1-Rennen in Spa heute live im TV und Stream

Achtung: Das Formel-1-Qualifying heute für die Zandvoort-Startaufstellung gibt es live und kostenpflichtig nur beim Pay-TV-Sender Sky im kostenpflichtigen Live-Stream von WOW (ehemals Sky Ticket).

Auch beim Formel-1-Qualifying heute in Zandvoort werden die holländischen Fans die Daumen für Max Verstappen drücken. Bild: Peter Dejong, AP, dpa

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

RTL hat für vier Formel-1-Rennen 2022 Sende-Rechte. Gezeigt wurden bereits der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola (Italien) und der England-GP in Silverstone. Jetzt ist Zandvoort an der Reihe. Welche Formel-1-Rennen 2022 noch bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Holland-GP?

Nein. Wer das Zandvoort-Qualifying heute und das Formel-1-Rennen aus den Niederlanden legal im Stream sehen möchte, muss dafür bezahlen. Sowohl der Stream von Sky (SkyGo oder WOW) als auch die Alternative von RTL (RTL+ Premium/TVNOW) sind kostenpflichtig.

Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu: Wer heute das Zandvoort-Qualifying live sehen möchte, kann auf ORF1 zappen. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit auch das Qualifying für die F1-Startaufstellung in Holland am Samstag und das F1-Rennen aus Zandvoort am Sonntag.

Großer Preis der Niederlande: Wann ist Start des Rennens?

Der Start des Zandvoort-GP 2022 ist um 15 Uhr am Sonntagnachmittag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit, RTL überträgt eine Stunde vorher ab 14 Uhr live.

Formel 1 in Zandvoort: Startaufstellung des Holland-GP 2022

Die Startaufstellung zum Zandvoort-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying heute ermittelt. Nach seiner Gala-Vorstellung am vergangenen Sonntag in Spa (Belgien) ist Weltmeister Max Verstappen auch bei seinem Heimspiel Favorit. In Belgien gewann Verstappen den Grand Prix überlegen trotz Startplatz 14. In Holland dürfte er in der Startaufstellung wieder die Pole-Position anpeilen. Seine größten Konkurrenten bleiben die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz, die im Formel-1-WM-Stand allerdings schon weit zurückliegen.

Startaufstellung F1 in Zandvoort: (an dieser Stelle nach dem Qualifying am Samstag)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Übertragung aus Zandvoort/Niederlande

Die Rennstrecke von Zandvoort ist der Dünenkurs im Formel-1-Kalender 2022. Westlich von Amsterdam liegt der Kurs direkt hinter einem Sandstrand an der Nordsee-Küste. Wind und Wetter können den Fahrern das Leben schwer machen, ebenso auf die Straße gewehter Sand, der die Strecke rutschig macht. 36 Jahre nach dem bis dahin letzten Holland-Grand-Prix feierte die Formel 1 2021 ihr Comeback auf der umgebauten Zandvoort-Strecke. Es waren Max-Verstappen-Festspiele: Vor zigtausenden in orange gekleideten Fans feierte der Niederländer vergangenes Jahr einen vielumjubelten Heimsieg.

Strecke: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Länge: 4259 Meter

4259 Meter Runden: 72

72 Distanz: 306,144 km

Max Verstappen siegte 2021 vor seinen Fans der "Orange Army" beim Heimspiel in Zandvoort in den Niederlanden. Bild: Hasan Bratic, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Zandvoort geht es Schlag auf Schlag weiter: Mit dem Klassiker in Monza/Italien wartet das dritte Rennen innerhalb von drei Wochen. Danach geht es Anfang Oktober mit dem Nachtrennen in Singapur weiter.

11. September 2022: F1 GP Monza/Italien

2. Oktober 2022: F1 GP von Singapur

Gibt es News zu Mick Schumacher in Zandvoort?

Haas-Pilot Mick Schumacher bangt um seine Zukunft in der Formel 1. Immer unwahrscheinlicher erscheint, dass sein Vertrag bei Haas für 2023 verlängert wird. Mögliche Alternativen könnten Williams, Alpine oder Alfa Romeo sein, doch dem Vernehmen nach gilt er dort nicht als Favorit. Nun helfen nur gute Ergebnisse. Mit News zur Zukunft von Mick Schumacher 2023 ist daher in Zandvoort noch nicht zu rechnen - wohl aber kann der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher dort noch mal Eigenwerbung betreiben.