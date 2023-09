So sehen Sie die Formel 1 in Singapur heute live

Formel 1 live im TV und Stream: Das F1-Qualifying in Singapur steigt heute - alle Infos zur Übertragung 2023. Zeigen ORF, Sky oder RTL Qualifikation und Rennen?

16.09.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Läuft die Formel 1 2023 im Free-TV? Vor dem F1-Qualifying heute zum Großen Preis von Singapur freuen sich viele Fans auf die Übertragung im Fernsehen und Live-Stream. Qualifikation und F1-Nachtrennen durch die Häuserschluchten Singapurs sind jedes Jahr ein Spektakel mit tollen Bildern.

Los ging es gestern am Freitag (15.9.) live im Fernsehen und Internetstream mit dem Freien Training. Heute am Samstag (16.9.23) folgt die Übertragung des Singapur-Qualifiyings, das über die Startaufstellung des Singapur-Grand-Prix 2023 entscheidet. Im Formel-1-GP in der Marina Bay in Singapur am Sonntag geht es dann um Punkte. Kommt er im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF?

Formel 1 live: RTL, Sky, ORF - wer überträgt den Singapur-GP 2023 im TV oder Stream?

Wann wird die Formel-1 heute übertragen? Alles zum TV-Programm zur F1-Singapur heute - Ergebnisse, Zeitplan und TV-Sender zum GP 2023 in der Übersicht.

Samstag, 16.9.2023, FP3 und Singapur-F1-Qualifying heute 3. Freies Training: 11.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) Qualifikation Singapur heute: 15 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Sonntag, 17.09.2023: F1-Rennen in Singapur Rennen live: 14 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Freitag, 15.9.2023: Freies Training Singapur heute FP1 und FP 2 1. Freies Training: 11.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) - hier zum Ergebnis von FP1 2. Freies Training: 15.30 Uhr (live auf Sky Sport F1) - hier zum Ergebnis von FP2



F1 Singapur 2023: Wird die Formel-1 live im Free-TV übertragen?

Bei der Übertragung des Formel-1-Rennen und Qualifying heute in Singapur 23 schauen Free-TV-Zuschauer in Deutschland sprichwörtlich in die Röhre. Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im Fernsehen. F1 live 2023 gibt's gegen Geld nur dort, und nicht mehr im deutschen Free-TV.

Formel 1 kostenlos sehen ist zumindest in der Live-Übertragung aus Singapur kaum möglich. Denn auch einen kostenfreien, legalen Youtube-Livestream gibt es dieses Wochenende nicht. Und der ORF - sonst Rettungsanker für viele Formel-1-Fans im Allgäu und in Bayern - überträgt heute nicht aus Singapur.

Formel-1-Rennen in Singapur live im Fernsehen: Wann ist der Start?

Zuschauer der Übertragung der Formel 1 aus Singapur müssen den Zeitunterschied berücksichtigen. Der Start des Singapur-GP am Sonntag um 14 Uhr MESZ bedeutet, dass das Rennen dort um 20 Uhr Ortszeit gestartet wird. Die TV-Zuseher und im Livestream bekommen also ein Nachtrennen unter Flutlicht zu sehen.

Formel-1-Qualifying und Nachtrennen in Singapur: Während die TV-Übertragung und der Stream bei uns am Nachmittag startet, ist es in Singapur schon abends - das Flutlicht geht an. Bild: IMAGO/Steven Tee

Servus-TV Austria statt ORF 1 bei der Formel 1 in Singapur

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Singapur 2023 am Sonntag und das F1-Qualifying heute werden auf dem Red-Bull-Sender gezeigt.

Während ORF1 in Teilen des Allgäus und Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von ServusTV leider nicht.

F1 Singapur: RTL zeigt keine Formel 1 mehr

Wer schon lange Formel 1 im Fernsehen schaut, muss in der F1-Saison 2023 gänzlich auf kostenlose TV-Übertragungen bei RTL verzichten. Letztes Jahr hatte RTL mit einer Sub-Lizenz vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so.

Alle wichtigen News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 gibt es auch hier.

Formel 1 2023 in Singapur - Highlights auf Sport1 und ORF1 im Fernsehen

Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Singapur-Highlights 2023 am Sonntagabend (23 Uhr) und am Montagabend (22 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung. Früher dran ist da ORF 1: Hier läuft die Zusammenfassung des F1-Rennens in Singapur am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr.

Formel 1 zwischen Wolkenkratzern erwartet die TV-Zuschauer bei der Übertragung des F1-Rennens 2023 aus Singapur. Bild: IMAGO, Lionel Ng

Formel 1: Startaufstellung des Singapur-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream zeigt Sky heute am Samstag das Qualifying zum Singapur-GP. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Singapur am Sonntag steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole-Position.

Der Führende im Formel-1-WM-Stand, Max Verstappen, hat die vergangenen zehn Formel-1-Rennen am Stück gewonnen und einen neuen Rekord aufgestellt. Der Formel-1-Weltmeister ist auch der große Favorit für die Singapur-Quali.

Startaufstellung F1 in Singapur: Ergebnisse des Qualifyings heute

1. Startreihe: --

2. Startreihe: --

3. Startreihe: --

4. Startreihe: --

5. Startreihe: --

6. Startreihe: --

7. Startreihe: --

8. Startreihe: --

9. Startreihe: --

10. Startreihe: --

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Strecke in Singapur live im TV und Stream

Strecke: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Länge: 5063 Meter

5063 Meter Runden: 61

61 Distanz: 309,194 km

309,194 km Meiste Siege: Sebastian Vettel (5)

Sebastian Vettel (5) Sieger vergangenes Jahr: Sergio Perez (Red Bull)

Sergio Perez (Red Bull) Wetter: In Singapur nähert sich die Monsun-Zeit, im Oktober und vor allem im November sind Niederschläge garantiert. Mit einem Formel-1-Regenrennen muss dort immer gerechnet werden.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Singapur-GP geht es nahtlos mit der Formel 1 2023 weiter. Ein weiteres Formel-1-Rennen in Asien steht im September noch auf dem F1-Kalender 2023.