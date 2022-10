So sehen Sie das Formel-1-Qualifying aus Mexiko heute live im TV und Stream

Das Formel-1-Qualifying heute in Mexiko im TV und Livestream: Wo kann man heute Formel 1 sehen? Start, Uhrzeit und Zeitplan der F1-Übertragung und des Rennen.

Das Mexiko-Qualifying der Formel 1 heute live im TV und Stream: Nur noch drei Formel-1-Rennen stehen im Formel-1-Rennkalender 2022. Heute gibt es aus Mexiko-City das dritte freie Training und die Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko 2022 live in der TV-Übertragung und im Stream.

Formel 1 kostenlos schauen wollen viele Motorsport-Fans in Deutschland. Wann wird das Qualifying heute zum Mexiko-GP übertragen? Wann ist Start der Formel 1 in Mexiko? Wie ist die Mexiko-Startaufstellung nach dem Qualifying? Antworten hier.

Zeitplan und Uhrzeit: Übertragung Qualifying und Rennen der Formel 1 in Mexiko 2022 - heute live im TV und als Stream

Samstag, 29. Oktober 2022: Freies Training FP 3 und Qualifying heute aus Mexiko 3. Freies Training: 19 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 22 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 30. Oktober 2022: F1-Rennen in Mexiko Rennen: 21 Uhr (live bei Sky)

Freitag, 28. Oktober 2022: Freies Training der Formel 1 (FP1 und FP2) 1. Freies Training: 20 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 23 Uhr (live bei Sky)



Mexiko-Qualifying 2022: Wird die Formel 1 heute im Free-TV übertragen?

Warum läuft die Formel 1 nicht auf RTL? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Pay-TV-Sender Sky hat alle Fernseh-Rechte an der Formel-1-Saison 2022 in Deutschland erworben. Qualifying, Rennen und die Trainings zum Grand Prix von Mexiko 22 laufen kostenpflichtig nur auf Sky Sport F1.

Mit einem Sky Abo oder dem kostenpflichtigen Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) können Fans dieses Wochenende die Formel 1 live im TV aus Mexico-City sehen. Die Übertragung des Großen Preis von Mexiko und des Qualifyings heute in Mexiko-Stadt übernimmt wieder die bekannte Sky-Sport-F1-Crew um Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Moderator/Interviewer der F1-Übertragung ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Lokalmatador Sergio Perez (Red Bull) ist der Held der Fans bei seinem Heim-Grand-Prix der Formel 1 in Mexiko. Bild: IMAGO/Gerardo Vieyra (Archiv)

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Kai Ebel, Heiko Waßer - diese TV-Größen kennt jeder Fan in Deutschland schon seit Michael Schumachers Zeiten aus den RTL-Formel-1-Übertragungen. Doch 2022 gibt es nur noch vier F1-Rennen kostenlos im deutschen Free-TV auf RTL. Der Mexiko-GP zählt nicht dazu. Allerdings wird es kommenden Monat noch ein Formel-1-Rennen kostenlos auf RTL zu sehen geben - welches das ist, erfahren Sie hier.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Mexiko-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus der Mexico-Startaufstellung am Sonntag oder das Mexiko-Qualifying am heute Samstag legal im Stream sehen möchte, muss bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig.

Kleiner Trost: ORF 1 zeigt in der Nacht zum Montag ab 0.30 Uhr das Mexiko-Rennen der Formel 1 in der Wiederholung in voller Länge. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar.

Großer Preis von Mexiko: Wann ist Start?

Wieder Formel 1 zur Primetime in Deutschland: Der Start des Mexiko-GP 2022 ist am Sonntagabend deutscher Zeit: Los geht es aus der Mexiko-Startaufstellung um 21 Uhr MEZ. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit.

Achtung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Deutschland die Uhren von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Nicht vergessen - sonst sitzen Sie zur falschen Formel-1-Startzeit vor dem Fernseher oder Live-Stream.

Formel 1 in Mexiko-Stadt live: Startaufstellung des Mexico-GP 2022

Die Startaufstellung zum Mexiko-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying heute Abend (22 Uhr MESZ) ermittelt. Max Verstappen ist bereits Formel-1-Weltmeister 2022. Sein Teamkollege Sergio Perez träumt vor heimischer Kulisse in Mexiko-Stadt von der Mexico-Pole-Position und dem Sieg im Rennen. Doch auch Mercedes zeigte mit Lewis Hamilton zuletzt starke Ergebnisse. Weitere Favoriten: Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari.

Startaufstellung F1 in Mexiko: (hier nach dem Qualifying)

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Übertragung aus Mexiko

Der Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt gehört seit 2015 wieder in den Formel-1-Kalender 2022. Der neugebaute Streckenteil führt die Formel-1-Piloten durch eine Ar Stadionkomplex. Auf den Reibünen haben hier 42.000 Zuschauer Platz - die Stimmung ist wie bei einem Fußballspiel und für die Formel 1 ungewöhnlich.

Stadion-Atmosphäre gibt es bei der Formel 1 im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko. Bild: Moises Castillo, dpa

Bennant ist das Autodromo Hermanos Rodriguez nach den ehemals berühmtesten Rennfahrern Mexikos - die Brüder (span. Hermanos) Rodriguez: Ricardo Rodriguez starb auf der Strecke 1962, Pedro Rodriguez kam 1971 auf dem Norisring ums Leben.

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

Formel 1 in Mexiko - Wetter: Spannend: In Mexico-City ist am Wochenende von Freitag bis Sonntag Regen in den Wettervorhersagen prognostiziert. Auch am Sonntag zum Rennen wird ab Mittag in Mexiko-Stadt leichter Sprühregen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet. Ein Formel-1-Regenrennen ist möglich.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens aus Mexiko stehen noch zwei Grands Prix im Formel-1-Rennkalender 2022 auf dem Programm.

13. November 2022: F1 Sao Paulo/Brasilien

20. November 2022: F1 Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Mick Schumacher: Klappt's doch noch mit einem Vertrag für die Formel 1 2023?

Viele Fans der TV-Übertragung und im Stream drücken die Daumen für Mick Schumacher. Der 23-Jährige hat noch immer keinen Vertrag für die Formel-1-Saison 2023.

Sein Haas-F1-Teamchef Günther Steiner wollte die Entscheidung eigentlich rund um das Mexiko-Rennen verkünden, sagte aber jetzt: "In Abu Dhabi wollen wir wissen, wer unser Auto nächstes Jahr fährt." Gut möglich, dass Mick Schumacher noch mehr als drei Wochen auf dem heißen Stuhl um einen Formel-1-Vertrag 2023 sitzt.

Als Schumachers Hauptkonkurrent gilt der zwölf Jahre ältere Nico Hülkenberg. Gespräche mit dem deutschen Ex-Formel-1-Piloten, der 181 Grand Prix bestritt, wurden bestätigt.