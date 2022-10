So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Suzuka morgen kostenlos im TV und Stream

Das Formel 1-Rennen am Sonntag in Suzuka in Japan wird live nicht im Free-TV übertragen. Hier alle Infos zu TV, Livestream, Startaufstellung und Zeitplan.

08.10.2022 | Stand: 08:08 Uhr

Nächste Chance für Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer könnte beim Formel 1 Rennen in Suzuka seinen nächsten Titel einfahren. In der vergangenen Woche in Singapur hat es nicht geklappt für Max Verstappen. Um die Weltmeisterschaft in Japan klar zu machen, muss der Niederländer acht Punkte mehr als Leclerc und sechs Punkte mehr als Perez holen. In Suzuka warten dabei schwierige Bedingungen.

Für Fans in Europa ist der Große Preis von Japan in Suzuka etwas für Frühaufsteher.

In diesem Artikel erfahren Sie:

Zeitplan: Wann ist das Formel 1

TV-Übertragung: Läuft die Formel 1 in Suzuka auf RTL?

Gibt es eine kostenlosen Livestream zum Japan-GP?

Wann ist Start der Formel 1 in Suzuka?

Wie ist die Startaufstellung nach dem Qualifying zum Großen Preis von Japan in Suzuka?

Wann ist das Formel 1-Rennen heute in Japan in Suzuka?

Start, Zeitplan und Uhrzeit zum Rennen zum Großen Preis von Japan 2022:

Sonntag, 9. Oktober 2022: F1-Rennen in Suzuka 2022 Rennen live: 7 Uhr

Samstag, 8. Oktober 2022: FP3 und Qualifying 3. Freies Training: 5 Uhr Qualifying Suzuka: 8 Uhr



Wer überträgt die Formel 1 live in Suzuka / Japan?

RTL überträgt das Formel-1-Rennen in Suzuka nicht. Der Grand Prix ist keiner der vier, die live und kostenlos im Free-TV übertragen werden. Wer Training, Qualifying oder Rennen live im TV oder als Stream sehen will, braucht dafür ein Abo bei Sky.

Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (Aston Martin) schreibt bei der Ankunft an der Rennstrecke Autogramme. Bild: Thomas Wolfer

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Japan-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus Suzuka legal im Stream sehen möchte, muss dafür bezahlen. Sowohl der Stream von Sky (Sky Go oder WOW) als auch die Alternative von RTL (RTL+ Premium / TVNOW) sind kostenpflichtig.

Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu: Wer heute, Sonntag, das Suzuka-Rennen live und ohne Werbepausen sehen möchte, kann auch auf ORF1 zappen. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit auch der F1-Start heute, Sonntag, aus Suzuka.

Großer Preis von Japan: Wann ist Start des Rennens?

Der Start des Suzuka-GP 2022 ist um 7 Uhr am Sonntagmorgen. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten mit den Vorberichten um 5.30 Uhr.

Formel 1 in Suzuka: Startaufstellung des Japan-GP 2022

Die Startaufstellung zum Japan-Rennen wird am Samstag ab 8 Uhr im Qualifying ermittelt.

Startaufstellung F1 Japan heute (Sonntag):

Der deutsche Formel-1-Pilot Mick Schumacher steuert den Haas-Boliden über die Strecke. Bild: Toru Hanai

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Übertragung heute aus Suzuka/Japan

Die Bedingungen auf dem Suzuka International Racing Course sprechen auf den ersten Blick für den amtierenden Weltmeister Verstappen. Auf der kurvenreichen Strecke gilt es, die Geschwindigkeit der einzigen DRS-Zone mitzunehmen, um schnell um die Kurven zu kommen. Das ist eine Technik, die Red Bull in der Saison 2022 besser beherrschte als die Konkurrenz um Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell (Mercedes). Streckenbesitzer Honda hofft auf eine große Grand-Prix-Party.

Strecke: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Länge: 5807 Meter

5807 Meter Runden: 53

53 Distanz: 307,771 km

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Suzuka gibt es noch zwei weitere Rennen bis zum Saisonende. Nach Japan folgen Rennen in den USA und in Mexiko.

23. Oktober 2022: F1 GP Austin / USA

30. Oktober 2022: F1 GP Mexiiko-Stadt / Mexiko

In der nächsten Saison meldet die Formel 1 einen Rekord: Es wird 24 Rennen in der Saison 2023 geben.

Gibt es News zu Mick Schumacher in Suzuka?

Haas-Pilot Mick Schumacher bangt um seine Zukunft in der Formel 1. Der Deutsche hat noch immer kein Formel-1-Cockpit in der neuen Saison. In Japan verlief sein Auftakt alles andere als verheißungsvoll. Nach dem Ende der ersten Freien Trainings krachte Mick Schumacher bei Dauerregen mit seinem Wagen noch in die Streckenbegrenzung. Schumacher blieb unverletzt, aber sein Formel-1-Renner wurde schwer beschädigt.