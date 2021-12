Formel-1-Rennen in Saudi Arabien heute live im Free-TV und als Stream sehen

Die Formel 1 2021 fährt heute in Saudi Arabien - und das Rennen ist live im Free-TV zu sehen. Wann ist heute Start? Welcher Sender zeigt das Rennen?

Formel 1 2021 in Saudi Arabien: Zum ersten Mal startet die F1 am Wochenende auf dem Jeddah Corniche Circuit und die Premiere könnte spannender nicht sein für Rennsport-Fans. Denn das Duell Hamilton-Verstappen geht in die entscheidende Phase - zu ungewohnten Zeiten. Und Hamilton startet beim Rennen in Dschidda von der Pole Position aus.

Für Fans ohne Pay-TV-Zugang gibt es gute Nachrichten: Der Große Preis von Saudi-Arabien heute am Sonntag, 5.12.21, ist live im Free-TV bei RTL zu sehen. Wann startet das Rennen? Hier Termine und Sender in der Übersicht.

Großer Preis von Saudi Arabien 2021 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 3. Dezember 2021: F1 Freies Training

1. Freies Training: 14.30 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

2. Freies Training: 18.00 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

3. Freies Training: 15 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

Qualifying: 18 Uhr (live auf Sky, F1 TV Pro, ServusTV, SRF2/SRFinfo)

Sonntag, 5. Dezember 2021: F1 Rennen Saudi Arabien auch bei RTL

Rennen: 18.30 Uhr (live bei RTL, Sky, F1 TV Pro, ServusTV, SRFinfo)

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live und durchgehend im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Lediglich wenige Formel 1-Rennen waren heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das Rennen in Saudi Arabien wird aber ebenfalls im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Saudi Arabien 2021

Strecke : Jeddah Corniche Circuit

: Jeddah Corniche Circuit Länge: 6175 Meter

6175 Meter Kurven: 27

27 Besonderheiten: Der Jeddah Corniche Circuit ist der schnellste Straßenkurs der Formel 1 mit bis zu geschätzten 322 km/h.

Der Jeddah Corniche Circuit ist der schnellste Straßenkurs der Formel 1 mit bis zu geschätzten 322 km/h. Die letzten Sieger: Keiner, der Kurs ist völlig neu.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Saudi-Arabien?

Tatsächlich hat Max Verstappen in Dschidda die erste Chance auf den vorzeitigen Titel. Die Ausgangslage für den 24-jährigen Niederländer ist bei acht Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton klar: Er muss selber mindestens Zweiter werden, um vielleicht schon beim vorletzten Rennen der Saison erstmals Weltmeister werden zu können.

Die langen Vollgaspassagen und die schnellen Kurven sollten allerdings Mercedes eher liegen. "Das Auto hat sich in letzter Zeit gut entwickelt und ist wahrscheinlich so gut wie noch nie in dieser Saison", meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff und bescheinigte seinem Rennstall "ein starkes Momentum".

Tatsächlich sicherte sich Lewis Hamilton die Poleposition für das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Er verwies in der Qualifikation seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Verstappen raste seitlich in die Mauer und wurde dadurch nur Dritter.

Verstappen gegen Hamilton: Der Zweikampf um die Formel 1-Krone 2021

Verstappen gegen Hamilton: Der Zweikampf um die Formel 1-Krone 2021 Bild: Hasan Bratic, dpa 2 von 9 Beim Grand Prix der Emilia-Romagna im April 2021 startete Lewis Hamilton (im Rennwagen links) von der Pole Position, Max Verstappen überholte den Briten allerdings kurz nach dem Start. Der Niederländer gewann das Rennen bei Dauerregen schlussendlich souverän. Bild: Hasan Bratic, dpa Beim Grand Prix der Emilia-Romagna im April 2021 startete Lewis Hamilton (im Rennwagen links) von der Pole Position, Max Verstappen überholte den Briten allerdings kurz nach dem Start. Der Niederländer gewann das Rennen bei Dauerregen schlussendlich souverän. Bild: Hasan Bratic, dpa 3 von 9 2021 wurden gleich zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark ausgetragen. Bei beiden Grand Prix hatte Max Verstappen die Nase vorn. Lewis Hamilton kam beim ersten Rennen auf den zweiten Rang, musste sich eine Woche später aber mit dem vierten Platz zufrieden geben. Bild: Georg Hochmuth, dpa 2021 wurden gleich zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark ausgetragen. Bei beiden Grand Prix hatte Max Verstappen die Nase vorn. Lewis Hamilton kam beim ersten Rennen auf den zweiten Rang, musste sich eine Woche später aber mit dem vierten Platz zufrieden geben. Bild: Georg Hochmuth, dpa 4 von 9 Bei seinem Heimrennen in Silverstone im Juli gewann Lewis Hamilton knapp vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Doch der Sieg sorgte für Diskussionen, da der Brite in der ersten Runde einen Unfall mit seinen Kontrahenten Max Verstappen verursachte. Der Niederländer schied daraufhin aus und Hamilton erhielt eine Zeitstrafe von zehn Sekunden. Bild: Bradley Collyer, dpa Bei seinem Heimrennen in Silverstone im Juli gewann Lewis Hamilton knapp vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Doch der Sieg sorgte für Diskussionen, da der Brite in der ersten Runde einen Unfall mit seinen Kontrahenten Max Verstappen verursachte. Der Niederländer schied daraufhin aus und Hamilton erhielt eine Zeitstrafe von zehn Sekunden. Bild: Bradley Collyer, dpa 5 von 9 Beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort jubelte Max Verstappen erneut vor Lewis Hamilton. An dem Rennwochenende Anfang September kamen über 100.000 Fans an die Strecke, um vor allem den Niederländer Verstappen bei seinem Heimrennen anzufeuern. Bild: Hasan Bratic, dpa Beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort jubelte Max Verstappen erneut vor Lewis Hamilton. An dem Rennwochenende Anfang September kamen über 100.000 Fans an die Strecke, um vor allem den Niederländer Verstappen bei seinem Heimrennen anzufeuern. Bild: Hasan Bratic, dpa 6 von 9 Schreckmoment in Monza im September: Beim GP von Italien krachten Hamiltons und Verstappens Rennautos ineinander. Beide Piloten blieben glücklicherweise unverletzt. Dem Niederländer wurde im Nachhinein die Schuld an dem Crash zugesprochen und er musste das nächste Rennen drei Startplätze weiter hinten beginnen. Den Grand Prix von Italien gewann der Australier Daniel Ricciardo. Bild: Luca Bruno, dpa Schreckmoment in Monza im September: Beim GP von Italien krachten Hamiltons und Verstappens Rennautos ineinander. Beide Piloten blieben glücklicherweise unverletzt. Dem Niederländer wurde im Nachhinein die Schuld an dem Crash zugesprochen und er musste das nächste Rennen drei Startplätze weiter hinten beginnen. Den Grand Prix von Italien gewann der Australier Daniel Ricciardo. Bild: Luca Bruno, dpa 7 von 9 In Mexiko triumphierte Max Verstappen mit großem Abstand vor Lewis Hamilton und baute seine WM-Führung im November auf zwischenzeitlich 19 Punkte aus. Highlight des Grand Prix war allerdings der dritte Platz von Verstappens Teamkollege Sergie Perez. Zehntausende Fans feierten den Lokalmatador wie den Sieger. Bild: Eduardo Verdugo, dpa In Mexiko triumphierte Max Verstappen mit großem Abstand vor Lewis Hamilton und baute seine WM-Führung im November auf zwischenzeitlich 19 Punkte aus. Highlight des Grand Prix war allerdings der dritte Platz von Verstappens Teamkollege Sergie Perez. Zehntausende Fans feierten den Lokalmatador wie den Sieger. Bild: Eduardo Verdugo, dpa 8 von 9 Beim ersten Formel 1-Rennen in Katar feierte Lewis Hamilton (vorne) Ende November einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Max Verstappen wurde vor dem Rennen um fünf Plätze strafversetzt, kämpfte sich aber noch auf Position zwei vor. Damit verkürzte Hamilton den Abstand in der WM-Wertung vor den letzten beiden Rennen auf acht Punkte. Bild: Darko Bandic, dpa Beim ersten Formel 1-Rennen in Katar feierte Lewis Hamilton (vorne) Ende November einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Max Verstappen wurde vor dem Rennen um fünf Plätze strafversetzt, kämpfte sich aber noch auf Position zwei vor. Damit verkürzte Hamilton den Abstand in der WM-Wertung vor den letzten beiden Rennen auf acht Punkte. Bild: Darko Bandic, dpa 9 von 9 Vor den abschließenden zwei Rennen der Formel 1-Saison 2021 trennen Max Verstappen (links) und Lewis Hamilton lediglich acht Punkte. Verstappen fuhr bis dato neunmal als Erster über die Ziellinie, Hamilton siebenmal. Nur bei vier Grand Prix stand keiner der beiden ganz oben auf dem Podium. Bild: David Davies, dpa (Archivbild) Vor den abschließenden zwei Rennen der Formel 1-Saison 2021 trennen Max Verstappen (links) und Lewis Hamilton lediglich acht Punkte. Verstappen fuhr bis dato neunmal als Erster über die Ziellinie, Hamilton siebenmal. Nur bei vier Grand Prix stand keiner der beiden ganz oben auf dem Podium. Bild: David Davies, dpa (Archivbild) 1 von 9 Im Rennen um den Weltmeistertitel ist es zwischen den Formel-1-Piloten Max Verstappen aus den Niederlanden und Lewis Hamilton aus Großbritannien nach wie vor spannend. Beim ersten Formel 1-Rennen des Jahres 2021 im März hatte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Mitte) die Nase hauchdünn vorne. Red Bull-Fahrer Max Verstappen (links) fuhr mit weniger als einer Sekunde Rückstand über die Ziellinie und musste sich beim Grand Prix von Bahrain mit Rang zwei begnügen. Bild: Hasan Bratic, dpa Im Rennen um den Weltmeistertitel ist es zwischen den Formel-1-Piloten Max Verstappen aus den Niederlanden und Lewis Hamilton aus Großbritannien nach wie vor spannend. Beim ersten Formel 1-Rennen des Jahres 2021 im März hatte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Mitte) die Nase hauchdünn vorne. Red Bull-Fahrer Max Verstappen (links) fuhr mit weniger als einer Sekunde Rückstand über die Ziellinie und musste sich beim Grand Prix von Bahrain mit Rang zwei begnügen. Bild: Hasan Bratic, dpa

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Sebastian Vettel und Mick Schumacher schieden schon in der ersten K.-o.-Runde der Qualifikation aus.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

28.03.2021: Bahrain / Sakhir

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

02.05.2021: Portugal / Portimao

09.05.2021: Spanien / Barcelona

23.05.2021: Monaco / Monte Carlo

06.06.2021: Aserbaidschan / Baku

21.11.2021: Katar/Katar

05.12.2021: Saudi-Arabien / Dschidda

12.12.2021: VAE / Abu Dhabi