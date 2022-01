Formel 1-Rennen in Singapur bleiben fester Bestandteil im Rennkalender

Die Formel 1 wird mindestens bis 2028 in Singapur Station machen. So lange wurde der Vertrag jetzt verlängert.

Singapur bleibt auch über 2022 hinaus ein fester Termin im Formel-1-Rennkalender. Die Königsklasse des Motorsports gab jetzt die Vertragsverlängerung um weitere sieben Jahre mit den Veranstaltern des Nachtrennens im asiatischen Stadtstaat bekannt.

Die Formel 1 fährt auf dem Marina Bay Street Circuit seit 2008. In den vergangenen beiden Jahren musste der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr will die Formel 1 dort am 2. Oktober wieder fahren.

"Der Marina Bay Street Circuit war 2008 Gastgeber des ersten Nachtrennens in der Geschichte der Formel 1, und Singapur hat seitdem Fans, Teams und Fahrer begeistert", befand Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Auch für den deutschen Rennfahrer Sebastian Vettel war Singapur oft ein gutes Pflaster. 2019 etwa holte er auf dem Kurs sich seinen ersten Formel-1-Triumph seit 392 Tagen.

Bei seinem fünften Erfolg auf dem Marina Bay Street Circuit profitierte der 32-Jährige damals von einer Fehlrechnung der Ferrari-Strategen zum Leidwesen von Leclerc - und vom schweren Fehler der Mercedes-Taktiker. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schaffte es nur auf Platz vier hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Der Marina Bay Street Circuit ist für die Fahrer eine Herausforderung. Selbst am Abend, wenn das Rennen um 20.10 Uhr Ortszeit beginnt, herrschen Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit - Sauna-Bedingungen für die Fahrer. "Es ist ein bisschen eine Qual, wenn man da drin sitzt und vor sich hin abkocht", sagte Vettel einmal. Erholungsphasen auf der Strecke gibt es für die Fahrer nicht. Wie in Monaco verzeiht der Straßenkurs keinen Fehler.