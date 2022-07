So sehen Sie die Formel 1 in Ungarn live im TV und als Stream

Formel 1 in Ungarn heute live im TV und als Stream: In Budapest startet ein überraschender Fahrer von der Pole. So sehen Sie das Rennen live.

30.07.2022 | Stand: 23:44 Uhr

Die Formel 1 startet heute in Ungarn. Und sensationell schaffte es George Russell auf den ersten Startplatz. Wo ist der Ungarn-GP live im TV und als Stream zu sehen? Zeigt RTL Qualifying und Rennen im Free-TV? Und wie sind Zeitplan und Startaufstellung in Budapest? Hier alle Infos.

Großer Preis von Ungarn 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine für das Rennen?

1. Training: Freitag, 29. Juli 2022, ab 14 Uhr

2. Training: Freitag, 29. Juli 2022, ab 17 Uhr

3. Training: Samstag, 30. Juli 2022, ab 13 Uhr

Qualifying: Samstag, 30. Juli 2022, ab 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 31. Juli 2022, ab 15 Uhr

Kann ich die Formel 1 2022 heute live im Free-TV oder als Stream bei RTL sehen?

RTL überträgt zwar vier Formel 1-Rennen im aktuellen Rennkalender live im Free-TV, der Ungarn-GP an diesem Wochenende ist allerdings nicht darunter (Formel 1 2022 live und kostenlos bei RTL sehen: Das sind die vier Termine). Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live.

Um die Formel 1 in Ungarn sehen zu können, benötigt man also ein Sky-Abo. Gezeigt werden auf Sky Sport F1 auch alle Freien Trainings, das Qualifying und die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs. Team vor Ort sind Sky-Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos und und Moderator Peter Hardenacke.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf.

Was macht das F1-Rennen am Sonntag so besonders?

Wie aus dem Nichts düpierte der Brite George Russell in seinem Silberpfeil am Samstag in Ungarn die Konkurrenz und verdrängte die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc auf die Plätze zwei und drei. Wegen technischer Probleme war Weltmeister Max Verstappen chancenlos und geht nur als Zehnter in den Großen Preis in Budapest.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Position 15 der Zeitenjagd. Noch schlechter lief es für Sebastian Vettel, der es im Aston Martin nur auf den 18. Platz schaffte. Vettel, der am Donnerstag sein Karriere-Ende nach der Saison angekündigt hatte, hat ohnehin gemischte Erinnerungen an Budapest. Im Vorjahr schaffte es der Hesse eigentlich auf Rang zwei hinter Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine, wurde nach einem verrückten Grand Prix aber disqualifiziert, weil im Ziel zu wenig Benzin im Tank war. Nach Platz elf beim vergangenen Rennen in Le Castellet will auch der 35-Jährige im Aston Martin punkten.

Wie ist die Startaufstellung beim Ungarn-GP in Budapest?

Die Startaufstellung beim Ungarn-Rennen nach dem Qualifying am Samstagnachmittag:

1. Startreihe: 1. George Russell (Großbritannien) - Williams 1:17,377 Min.; 2. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari

2. Startreihe: 3. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari; 4. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren;

3. Startreihe: 5. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine; 6. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine;

4. Startreihe: 7. Lewis Hamilton

5. Startreihe: 9. Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren; 10. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull;

6. Startreihe: 11. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull; 12. Zhou Guanyu (China) - Alfa Romeo;

7. Startreihe: 13. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas; 14. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin;

8. Startreihe: 15. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas; 16. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri;

9. Startreihe: 17. Alexander Albon (Thailand) - Williams; 18. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin;

10. Startreihe: 19. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri; 20. Nicholas Latifi (Kanada) - Williams

Formel 1 in Ungarn: Infos zur Strecke in Budapest

Strecke: Hungaroring

Länge: 4.381 Kilometer

Runden: 70

Kurven: 14

Erster GP: 1986

Formel 1-Rennkalender: Wann ist das nächste Rennen?

Nach dem Ungarn-Rennen ist erst einmal Pause. Weiter geht es dann am 28. August 2022 mit dem F1 GP Belgien/Spa-Francorchamps.