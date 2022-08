So sehen Sie das Formel 1-Rennen in Spa live im TV und Stream

Formel 1 live in Spa: Das Rennen beim Belgien-Grand-Prix wird im TV und Stream übertragen: Zeitplan, Startaufstellung und Sender hier im Überblick.

27.08.2022 | Stand: 21:31 Uhr

Formel 1 2022: Mit dem Qualifying heute zum Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps startet die Formel-1-WM 22 in ihre entscheidende Phase. Live im TV und Stream können die Fans bei den verbleibenden neun Rennen erleben, ob Max Verstappen erneut Weltmeister wird, oder ob Ferrari dem Red-Bull-Fahrer doch noch die WM entreißen kann.

Im Formel-1-Abschlusstraining in Belgien heute Mittag war Red-Bull-Pilot Sergio Perez der Schnellste. Er gilt als Favorit auf die Pole-Position für das Rennen morgen. Nach dem Qualifying heute werden die WM-Spitzenreiter Max Verstappen und Charles Leclerc, aber auch der Deutsche Mick Schumacher wegen Motorenstrafen ans Ende der Startaufstellung von Spa 2022 versetzt.

Der Belgien-Grand-Prix in Spa ist der Auftakt in einen heißen Spätsommer mit drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Zeitplan und Uhrzeit Übertragung Qualifying und Rennen der Formel 1 in Spa 2022 - live im TV und als Stream

Freitag, 26. August 2022: Freies Training FP1 und FP2 heute 1. Freies Training: 14 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 27. August: Freies Training FP3 und Qualifying 3. Freies Training: 13 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 16 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 28. August 2022: F1-Rennen in Spa Rennen: 15 Uhr (live bei Sky)



Belgien-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Beim Formel-1-Rennen in Spa gehen Free-TV-Zuschauer in Deutschland leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 gekauft. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Belgien und dem Qualifying in Spa brauchen Fans ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderatoren sind Peter Hardenacke, Oliver Zwartyes und Reporterin Sandra Baumgartner.

Auch Spa? Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Lesen Sie auch

Formel 1 Ungarn, 31.7.22 So sehen Sie die Formel 1 in Ungarn live im TV und als Stream

Free-TV-Sender RTL hat lediglich für vier Formel-1-Rennen 2022 die Sende-Rechte gekauft. Der Große Preis von Spa wird nicht von RTL übertragen. Doch Fans ohne Sky-Abo dürfen sich freuen: Schon das darauffolgende F1-Rennen aus Zandvoort in den Niederlanden am nächsten Wochenende wird live und kostenlos auf RTL gezeigt. Welche Formel-1-Rennen 2022 bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Großer Preis von Belgien : Wann ist Start des Rennens?

Die Startzeit des Spa-GP 2022 ist um 15 Uhr am Sonntag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden früher.

Formel 1 in Spa: Startaufstellung des Belgien-GP 2022

Die Startaufstellung zum Spa-Rennen der Formel 1 wurde im Qualifying am Samstag ermittelt. Eine Flut von Strafen wegeb verbotener Motor- oder Getreibewechsel mixt das Feld in Belgien jedoch kräftig durch.

Startplatz eins in Spa erbte nun Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Der Spanier wurde in der Quali Zweiter vor Verstappen-Kollege Sergio Perez. Als Dritter startet am Sonntag Alonso im Alpine, Vierter ist dann Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton. Weil neben Verstappen auch der WM-Zweite Charles Leclerc von Ferrari, McLaren-Pilot Lando Norris, Haas-Fahrer Mick Schumacher, Esteban Ocon von Alpine sowie das Alfa-Romeo-Duo Valtteri Bottas und Guanyu Zhou Strafen erhalten, sortiert sich das Feld komplett neu.

Weil in Spa-Francorchamps das Überholen im Rennen für gewöhnlich leichter möglich ist, entschieden sich gleich mehrere Teams, Strafen in Kauf zu nehmen. So haben sie für den Rest der Saison frischere Motoren zur Verfügung. In der Formel 1 gibt es seit längerem Beschränkungen für den Einsatz von Antrieben. Wird das Limit überschritten, greift ein festgelegtes Strafensystem.

Startaufstellung F1 in Belgien;

1 55 C. Sainz Ferrari

2 11 S. Perez Red Bull

3 14 F. Alonso Alpine

4 44 L. Hamilton Mercedes

5 63 G. Russell Mercedes

6 23 A. Albon Williams

7 3 D. Ricciardo McLaren

8 10 P. Gasly AlphaTauri

9 18 L. Stroll Aston Martin

10 5 S. Vettel Aston Martin

11 6 N. Latifi Williams

12 20 K. Magnussen Haas F1

13 22 Y. Tsunoda AlphaTauri

14 77 V. Bottas Alfa Romeo Motor: +15 / Getriebe +5

15 1 M. Verstappen Red Bull Motor: Back of Grid / Getriebe: +5

16 16 C. Leclerc Ferrari Motor: Back of Grid / Getriebe: +10

17 31 E. Ocon Alpine Motor: Back of Grid

18 4 L. Norris McLaren Motor: Back of Grid

19 24 G. Zhou Alfa Romeo Motor: Back of Grid / Getriebe: +10

20 47 M. Schumacher Haas F1 Motor: Back of Grid / Getriebe: +10

(Lesen Sie hier: Lebensretter "Halo" - so überlebte Formel-1-Pilot Zhou seinen Horror-Unfall)

Bilderstrecke

Schock-Unfall bei der Formel 1 in Silverstone: Halo rettet Zhou das Leben

1 von 11 2 von 11 3 von 11 4 von 11 5 von 11 6 von 11 7 von 11 8 von 11 9 von 11 10 von 11 11 von 11 Beim Formel 1-Rennen in Silverstone überschlug sich Guanyu Zhou mehrfach mit seinem Rennwagen und schlug in einen Zaun ein. Der Fahrer überstand den Horror-Unfall nahezu unverletzt - der Halo, ein Überrollbügel, rettete ihm wohl das Leben. Bild: dpa Beim Formel 1-Rennen in Silverstone überschlug sich Guanyu Zhou mehrfach mit seinem Rennwagen und schlug in einen Zaun ein. Der Fahrer überstand den Horror-Unfall nahezu unverletzt - der Halo, ein Überrollbügel, rettete ihm wohl das Leben. Bild: dpa 1 von 11 Guanyu Zhou aus China vom Team Alfa Romeo überschlägt sich mehrfach mit seinem Rennwagen kurz nach dem Start des Rennens. Wie durch ein Wunder hat Formel-1-Pilot Zhou den Horror-Unfall beim Grand Prix in Silverstone wohl ohne schwere Verletzungen überstanden. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa Guanyu Zhou aus China vom Team Alfa Romeo überschlägt sich mehrfach mit seinem Rennwagen kurz nach dem Start des Rennens. Wie durch ein Wunder hat Formel-1-Pilot Zhou den Horror-Unfall beim Grand Prix in Silverstone wohl ohne schwere Verletzungen überstanden. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zum F1-Rennen in Spa/Belgien

Der Kurs bei Spa-Francorchamps ist die bei den Fahrern vielleicht beliebteste Rennstrecke im Formel-1-Kalender 2022 Die Rennstrecke östlich von Lüttich gilt als Klassiker. Die Kombination aus schnellen Kurven und Bergauf- und Bergab-Stücken brachten Spa den Ruf als "Ardennen-Achterbahn" ein. Berühmt-berüchtigt ist die legendäre Kurve "Eau Rouge" - ein schnelles S in einer Senke, das im Idealfall mit Vollgas durchfahren wird. Hier gab es bereits furchteinflößende Unfälle. Mit einer Länge von 7,004 Kilometern ist Spa der längste Kurs im Rennkalender.

Formel-1-Rekordsieger in Spa-Francorchamps ist Michael Schumacher, der in seinem "Wohnzimmer" sechsmal gewinnen konnte. Vergangene Saison gewann hier Max Verstappen.

Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7004 Meter

7004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

Formel 1 in Spa - Wetter: Laut erster Prognosen könnte es am Wochenende nass werden in den Ardennen und rund um den Circuit de Spa-Francorchamps. Heute am Samstag zur Übertragung des Qualifyings für das Formel-1-Rennen aus Belgien ist Regen angekündigt. Zusätzliche Spannung garantiert.

Wie schon 2021 könnte es beim Formel-1-Rennen in Spa 2022 ernaut Regen geben. Bild: Francisco Seco, PA Wire, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Belgien geht es Schlag auf Schlag weiter: Es warten zwei weitere Rennen an der ersten beiden September-Wochenenden.

4. September 2022: F1 GP Zandvoort/Niederlande

11 September 2022: F1 GP Monza/Italien

Kann Mick Schumacher beim Formel-1-Rennen in Spa wieder punkten?

Viele Fans der TV-Übertragung und im Stream drücken die Daumen für den jungen Mick Schumacher. Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte vor dem Großen Preis von Belgien an, dass Schumacher in Spa-Francorchamps das komplette Paket mit Neuerungen an seinem Auto erhalten würde.

Der 23-Jährige hofft für die zweite Saisonhälfte auf "mehr Punkte" als in der ersten. Schumacher sammelte bislang zwölf Zähler. Er fährt in den kommenden Rennen nicht nur um eine Vertragsverlängerung bei Haas, sondern um seine Zukunft in der Formel 1.