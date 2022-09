Formel 1-Rennkalender 2023: Das sind die 24 Termine und Stationen der F1

Formel 1-Termine 2023: Der Rennkalender listet aktuell 24 F1-Rennen auf, die es dieses Jahr geben soll. Hier die nächsten Renn-Termine und Stationen.

28.09.2022 | Stand: 10:09 Uhr

F1 Rennkalender und Formel 1-Termine 2023: Nächstes Jahr wird die Formel 1 bei 24 Rennen an den Start gehen. Die F1-Grand Prix werden auf Strecken von Bahrain bis Abu Dhabi stattfinden, Deutschland fehlt erneut auf der Landkarte.

Wann kommt das nächste Rennen? Hier die Termine der Formel 1 in der Saison 2023 im Überblick.

Formel 1 Rennkalender und Formel 1-Termine 2023: Das sind die nächsten Rennen, Termine, Strecken und Orte der F1 2023

Wann ist das nächste Formel 1-Rennen und wo? Hier die aktuelle Übersicht über die Termine.

5. März 2023: Großer Preis von Bahrain in Sakhir

19. März: Großer Preis von Saudi-Arabien in Dschidda

2. April: Großer Preis von Australien in Melbourne

16. April: Großer Preis von China in Schanghai

30. April: Großer Preis von Aserbaidschan in Baku

7. Mai: Großer Preis von Miami

21. Mai: Großer Preis der Emilia Romagna in Imola

28. Mai: Großer Preis von Monaco in Monte Carlo

4. Juni: Großer Preis von Spanien in Barcelona

18. Juni: Großer Preis von Kanada in Montréal

2. Juli: Großer Preis von Österreich in Spielberg

9. Juli: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

23. Juli: Großer Preis von Ungarn in Budapest

30. Juli: Großer Preis von Belgien in Spa-Francorchamps

27. August: Großer Preis der Niederlande in Zandvoort

3. September: Großer Preis von Italien in Monza

17. September: Großer Preis von Singapur

24. September: Großer Preis von Japan in Suzuka

8. Oktober: Großer Preis von Katar in Doha

22. Oktober: Großer Preis der USA

29. Oktober: Großer Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt

5. November: Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo

18. November: Großer Preis von Las Vegas

26. November: Großer Preis von Abu Dhabi

Gestartet wird also wieder in Bahrain, der Saisonauftakt ist bereits für den 5. März geplant. Über Saudi-Arabien geht es nach Australien, dann nach China. Stressig wird aber auch der Europastart mit drei Rennen - Imola, Monte Carlo und Barcelona - an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Am Wochenende des Langstreckenklassikers in Le Mans (10. und 11. Juni) ist kein Formel-1-Rennen angesetzt. Die Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas und damit das dritte Rennen auf dem boomenden US-Markt im nächsten Jahr nach Miami und Austin ist für den 18. November vorgesehen. Eine Woche später geht in Abu Dhabi die Saison zu Ende.

Formel 1-Termine: Deutschland ist im Rennkalender 2023 nicht vorgesehen

Deutschland ist im aktuellen Rennkalender 2023 - wie schon 2022 - nicht vorgesehen. Die Verantwortlichen des Nürburgrings sind mit Blick auf eine Rückkehr der Formel 1 aber "nach wie vor gesprächsbereit", wie es im Januar 2022 hieß. So erklärte der Kommunikationschef der Betreibergesellschaft, Alexander Gerhard: "Wir vertreten weiterhin den Standpunkt, dass wir uns die Formel 1 auf dem Nürburgring sehr gut vorstellen können, aber zu wirtschaftlich sinnvollen Rahmenbedingungen."

Formel 1 2023-Termine und Rennen wieder teilweise live im Free-TV

Lesen Sie auch

Formel 1 Rennkalender 2023: Das sind die Formel 1-Termine und Stationen

Die Formel 1 2023 wird in Deutschland wieder im Bezahlsender Sky übertragen; ob wie schon 2022 auch vier Rennen live im Free-TV bei RTL gezeigt werden, ist noch unbekannt.