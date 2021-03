Diese Woche startet die Formel-1-Saison 2021 - Kann Vettel mit Aston Martin wieder siegen?

Die Formel-1-Saison 2021 startet am Wochenende in Bahrain. Für Sebastian Vettel ist es nach Ferrari-Frust ein neuer Aufbruch mit Aston Martin. Seine Ziele.

23.03.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Sebastian Vettel wird als Aufbauhelfer und hoch dekorierter Erfolgsbeschleuniger auch Geduld brauchen. "Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben", betonte der viermalige Formel-1-Weltmeister bereits. An diesem Sonntag startet er in eine neue Mission: Grün wie die Hoffnung ist der neue Aston Martin und nicht mehr Rot wie Alarm während seiner sechs Frustjahre bei Ferrari.

"Es geht jetzt erstmal darum, regelmäßig aufs Podium zu kommen", sagte Gerhard Berger der Deutschen Presse-Agentur in einem Gespräch über Vettel. Der 61 Jahre alte Österreicher kennt Vettel bestens. Die Podiumsplätze sollte er sich in den ersten zwei Jahren als Ziel setzen, meinte Berger. Auf WM-Kurs sieht Berger den mittlerweile auch schon 33 Jahre alten gebürtigen Heppenheimer noch nicht mit Aston Martin. Das wäre unfair, meinte Berger, betonte aber auch: "Sebastian hat noch drei, vier gute Jahre vor sich, sofern er das will."

Sebastian Vettel: Karriere in der Formel 1 mit vielen Siegen - und einem herben Einbruch

Formel-1-Debüt 2007 bei BMW-Sauber mitten in der Saison, Wechsel zu Toro Rosso noch im selben Jahr, 2009 der Aufstieg zu Red Bull, Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013, ab 2015 bei Ferrari. 53 Rennsiege schaffte Vettel. Er liegt damit in der Bestenliste der Grand-Prix-Gewinner auf Rang drei hinter Lewis Hamilton (95) und Michael Schumacher (91). Genauso viele oder mehr WM-Titel als Vettel holten nur Alain Prost (Frankreich/4), Juan-Manuel Fangio (Argentinien/5) sowie die beiden Rekordchampions Hamilton (7) und Schumacher (7).

Bilderstrecke

Sebastian Vettel - Die Karriere des vierfachen Weltmeisters

1 von 16 Der Vertrag des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel bei Scuderia Ferrari wird nach diesem Jahr nicht verlängert. Wie die Motorsportkarriere des Heppenheimers aussah, zeigt die Bilderstrecke. 20. November 2005: Der damals 18-jährige Sebastian Vettel (rechts) steht nach dem Formel 3 International Cup beim Großen Preis von Macau (China) mit Lucas di Grassi (mitte) aus Brasilien und dem Polen Robert Kubica (links) auf dem Podium. Bild: Carmo Correia/dpa 2 von 16 24. August 2006: Vettel, der mittlerweile für BMW Sauber fährt, posiert neben dem ehemaligen BMW Motorsportdirektor Mario Thiessen beim GP Istanbul. Sebastian Vettel ist jüngster Teilnehmer an einem offiziellen Training: im Alter von 19 Jahren und 53 Tagen. Bild: Rainer Jensen/dpa 3 von 16 17. Juni 2007: Der Heppenheimer Vettel absolviert beim Großen Preis der USA sein Formel-1-Debüt. Das Bild zeigt ihn am ersten Trainingstag beim GP von Italien in Monza im September 2006. Als Ersatzfahrer im BMW-Team ersetzt Vettel in Indianapolis den Polen Kubica, der beim Kanada-Grand-Prix verunglückt war und vom Automobil- Weltverband FIA keine Starterlaubnis erhielt. Bild: Günter Schiffmann/dpa 4 von 16 14. September 2008: Mit dem Team Scuderia Toro Rosso feiert der damals 21-Jährige Formel-1-Fahrer seinen Sieg beim Großen Preis von Italien in Monza. Bild: Daniel Dal Zennaro/dpa 5 von 16 19. April 2009: Mit dem Red Bull Racing Team gewinnt Sebastian Vettel den Grand Prix von China auf dem Shanghai International Circuit. Bild: Diego Azubel/dpa 6 von 16 4. April 2010: Gemeinsam mit dem Red Bull-Team feiert Vettel nach dem Sieg auf der Rennstrecke in Sepang bei Kuala Lumpur (Malaysia). 2010 wird er zum ersten Mal Weltmeister. Bild: Jens Büttner/dpa 7 von 16 7. November 2010: Vettel gewinnt den Grand Prix von Brasilien. An der Rennstrecke in Interlagos nahe São Paulo feiert er seinen Sieg. Bild: Jan Woitas/dpa 8 von 16 10. April 2011: Mit Red Bull-Chefdesigner Adrian Newey (links) freut sich Sebastian Vettel über seinen GP-Sieg in Malaysia. 2011 holt er seinen zweiten Weltmeistertitel. 9 von 16 22. April 2012: Sebastian Vettel feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Bahrain auf dem International Circuit bei Manama. Bild: David Ebener/dpa 10 von 16 25. November 2012: Gemeinsam mit Michael Schumacher (rechts) freut sich Vettel im Autodromo Jose Carlos Pace nahe São Paulo (Brasilien) über seinen dritten Weltmeistertitel in Folge. Bild: Jens Büttner/dpa 11 von 16 27. Oktober 2013: Sebastian Vettel jubelt nach dem Gewinn seines vierten Weltmeistertitels auf dem Buddh International Circuit in Indien. Bild: Valdrin Xhemaj/dpa 12 von 16 25. Oktober 2015: Der Heppenheimer Rennfahrer muss sich dem Briten Lewis Hamilton (links) vom Team Mercedes AMG Petronas geschlagen geben. In Austin (USA) gratuliert er seinem Kontrahenten zum Weltmeister-Titel. Bild: Larry W. Smith/dpa 13 von 16 28. Juli 2019: Sebastian Vettel winkt während der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Größere Erfolge mit Ferrari blieben schon länger aus. Bild: Uli Deck/dpa 14 von 16 23. September 2019: Vettel gewinnt den Großen Preis von Singapur. Sein Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco (links) wird Zweiter. Bild: Photo4/Lapresse/dpa 15 von 16 12. Mai 2020: Es wird bekannt, dass der Vertrag des viermaligen Weltmeisters bei Scuderia Ferrari nicht verlängert wird. Auf dem Bild ist Sebastian Vettel beim Grand Prix von Deutschland im Juli 2019 in seiner Box zu sehen. Bild: Fabian Sommer/dpa 16 von 16 Grün ist die Hoffnung 2021: In der neuen Formel-1-Saison startet Sebastian Vettel im britischen Team Aston Martin (zuvor Racing Point) mit dem neuen Formel-1-Auto AMR21. Bild: Glenn Dunbar, dpa, Aston Martin 

"Er hat schon bewiesen, dass er zu den besten Rennfahrern in der Szene gehört, die es jemals gegeben hat", sagte Berger mit Blick auf Vettel, der in den vergangenen Jahren aber mehr Rückschläge hinnehmen musste als er Erfolge feiern durfte. "Sein Ausgleich ist, dass er viermaliger Weltmeister ist. Das kann ihm niemand mehr wegnehmen", betonte Berger.

Aston Martin: Formel-1-Testfahrten brachten viele Defekte hervor

Vettel will aber nach vorn, nach ganz vorn. Genau wie Rennstallbesitzer und Milliardär Lawrence Stroll den Nachfolger-Rennstall von Racing Point zum Weltmeister-Team machen will. Der spürbaren Euphorie bei der Präsentation des AMR21, bei der auch ein Grußwort von James-Bond-Darsteller Daniel Craig nicht fehlen durfte, folgte aber eine erste kleine Ernüchterung bei den Testfahrten zwei Wochen vor dem Saisonauftakt an diesem Sonntag (17.00 Uhr/Sky) auf dem Bahrain International Circuit.

Defekte, wenige Runden, kaum Eingewöhnungszeit an den neuen Wagen, der in bester Vettel-Tradition auch noch einen Spitznamen bekommen soll. Zusammensitzen mit ein paar Bier sei in Corona-Zeiten aber eher schwierig, erklärte Vettel in Sachen Namensfindung.

Formel 1 2021: Vettels Rache an Ferrari?

Was der dreifache Familienvater aus Hessen auch braucht um seine Bestleistung abrufen zu können, ist ein Team, in dem er sich wohl und wertgeschätzt fühlt. Trotz eigener Liebeserklärungen und Schwärmereien zu Beginn entwickelte sich Ferrari nicht zur großen emotionalen Wellness-Oase für Vettel. Es gipfelte in der Art und Weise der Trennung, die Ferrari noch vor dem verspäteten ersten Rennen der vergangenen Saison bekannt gegeben hatte. Vettel teilte seinerseits vor dem 1000. Rennen der Scuderia in der Formel 1 sein neues Engagement bei Aston Martin mit. Ob Zufall oder Revanche, der Zeitpunkt traf Ferrari (Formel-1-Chef: Stefano Domenicali spricht über Mick Schumacher).

Um Genugtuung gegenüber dem kriselnden Ex-Team aus Italien geht es Vettel in diesem Jahr und darüber hinaus nicht. "Das Beste, was er machen kann und was jeder machen kann, ist, die Jahre bei Ferrari zu vergessen", riet ihm jüngst der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (90). "Ich bin sicher, dass er nun im richtigen Team ist, wo man sich um ihn kümmert. Da hat er die Voraussetzung, den alten Vettel wieder zu zeigen."