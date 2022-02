Formel 1-Saison 2022: Das sind die Fahrer und die Teams

Wer sind die Formel 1-Fahrer 2022? 20 Fahrer aus zehn Teams treten 2022 in der neuen Formel 1-Saison an, darunter auch neue Fahrer. Hier sind sie im Überblick.

21.02.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Die Formel 1-Fahrer 2022 sind teilweise schon alte Hasen im Rennsport, allerdings gibt es auch wieder neue Fahrer, die in der aktuellen Saison (hier der Formel 1 Rennkalender 2022) auf Jagd nach WM-Punkten und Podestplätzen gehen.

Wer sind die Fahrer in der Formel 1-Saison 2022? Für welche Teams treten sie an? Hier die Übersicht zur aktuellen F1-Saison, die im März mit dem Bahrain-GP beginnt.

Übersicht: Das sind F1-Fahrer in der Saison 2022

Mercedes : Lewis Hamilton, George Russell

Red Bull : Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari : Charles Leclerc, Carlos Sainz

Lesen Sie auch Formel 1 Formel 1 2022: Alle Infos zur neuen Saison, Änderungen, Teams, Strecken und Fahrer McLaren : Lando Norris, Daniel Ricciardo

AlphaTauri : Pierre Gasly, Yuki Tsunoda

Alpine : Fernando Alonso, Esteban Ocon

Aston Martin : Sebastian Vettel, Lance Stroll

Haas : Mick Schumacher, Nikita Masepin

Williams : Nicholas Latifi, Alexander Albon

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Das waren die Wechsel bei den Fahrern in der Formel 1

Die Übersicht zeigt bereits: Im Vergleich zur Renn-Saison 2021 hat sich Einiges getan in der Formel 1. Allen voran bei Mercedes. Lewis Hamilton ist seinem Rennstall treu geblieben, das zweite Cockpit des Teams bekommt George Russell - womit aber Valtteri Bottas weichen musste.

Bottas wechselte in der neuen Formel 1-Saison zu Alfa Romeo und ersetzt dort Kimi Räikkönen, der seine Karriere beendet hat. Bei Williams tritt der frühere Red-Bull-Fahrer Alexander Albon an, gemeinsam mit Nicholas Latifi.

Bei Red Bull sitzen auch in der aktuellen Renn-Saison wieder Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez in den Cockpits der Boliden, auch Ferrari setzt auf seine beiden bewährten Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz. Und auch bei McLaren gab es keinen Wechsel, hier fahren in der Formen 1 2022 Lando Norris und Daniel Ricciardo.

Die beiden deutschen Fahrer Mick Schumacher (Haas) und Sebastian Vettel (Aston Martin) sind ihren Teams treu geblieben und kämpfen auch in der neuen Saison für diese um WM-Punkte. Beide sind gefordert. Vettels erstes Jahr bei Aston Martin verlief schlechter als erhofft. Bei Mick Schumacher wird spannend sein zu sehen, ob er wieder das umsetzt, was ihm in den vorhergehenden Serien gelang: Noch mal eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Jahr. Nebenbei käme er bei einem Ausfall eines Ferrari-Piloten in diesem Jahr zu seinem Renndebüt in der Roten Göttin; Mick Schumacher ist 2022 Ferrari-Ersatzmann.