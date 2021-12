So holt sich Verstappen in Saudi-Arabien die WM-Krone

Beim vorletzten Formel 1-Rennen der Saison 2021 kann sich Max Verstappen vorzeitig zum Weltmeister küren. Diese Szenarien reichen dem Niederländer zum WM-Sieg.

03.12.2021 | Stand: 07:28 Uhr

Max Verstappen hat schon in Saudi-Arabien die große Chance. Der Red-Bull-Pilot kann beim Premieren-Grand-Prix in Dschidda erstmals Weltmeister in der Formel 1 werden. Vor den beiden letzten Rennen in Saudi-Arabien an diesem Sonntag und Abu Dhabi eine Woche darauf hat Verstappen acht Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton im Mercedes.

Diese Szenarien würden Verstappen zum vorzeitigen WM-Titel reichen:

Verstappen gewinnt und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sechs

Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sieben

Verstappen wird Zweiter und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz zehn

Verstappen wird Zweiter ohne schnellste Rennrunde, Hamilton bleibt ohne Punkte

Lesen Sie auch: So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Saudi Arabien live im Free-TV und als Stream