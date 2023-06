Zum ersten Mal 2023: So sehen Sie die Formel 1 aus Barcelona gratis auf YouTube

Wer überträgt Formel-1 in Spanien? Der Barcelona-GP ist das erste Rennen 2023, das nicht nur im Pay-TV, sondern im kostenlosen YouTube-Live-Stream gezeigt wird.

02.06.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Start in die kostenlose Formel-1-Live-Übertragung: Das F1-Rennen aus Barcelona in Spanien am Sonntag wird erstmalig 2023 im deutschen Fernsehen nicht nur kostenpflichtig übertragen. Via Youtube-Live-Stream von Sky kommt der Barcelona-GP kostenlos auf die Bildschirme deutscher Formel-1-Fans. Wieso das? Und wird auch das F1-Qualifying aus Spanien kostenlos auf Youtube und im TV gezeigt?

Wann startet das F1-Rennen in Spanien? Hier Zeitplan und TV-Sender zum GP von Barcelona 2023 in der Übersicht (aktuelle News zur Formel 1 in dieser Saison 2023 auch hier).

Zeitplan "Großer Preis von Spanien" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 2.6.2023: Freies Training der F1 heute in Barcelona 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Samstag, 3.6.2023: Freies Training und F1-Qualifikation in Barcelona 3. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1) F1-Qualifying Spanien: 16 Uhr (live bei Sky Sport F1)

Sonntag, 4.6.2023: F1-Rennen in Barcelona Spanien-F1-Rennen: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und kostenlos auf skysport.de und YouTube)



GP von Spanien 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV oder Youtube-Stream gezeigt?

Wo läuft das Formel-1-Rennen in Spanien? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. Das bedeutet: Im Normalfall gibt es F1 live 2023 nur dort - kostenpflichtig. Weil laut Vertrag aber vier Formel-1-Rennen pro Saison frei empfangbar gezeigt werden müssen, überträgt Sky in Barcelona das F1-Rennen erstmalig kostenlos auch auf seinem Youtube-Kanal, der Sky Sport Homepage und der Sky Sport App.

In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr so. Sky musste sich um einen anderen Partner kümmern - und fand keinen. Deshalb zeigt der Pay-TV-Sender jetzt das F1-Rennen in Spanien kostenlos auf seinen eigenen Streaming-Plattformen und auf Youtube.

Großer Preis von Spanien 2023: Wird auch das F1-Qualifying aus Barcelona im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

Sky ist nur verpflichtet, das Formel-1-Rennen kostenlos aus Barcelona zu zeigen. Zur F1-Live-Übertragung 2023 der Qualifikation aus Barcelona/Spanien am Samstag benötigt man weiterhin ein Sky Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket).

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Welche Rennen zeigt Sky noch kostenfrei auf YouTube und im kostenlosen Formel-1-Livestream?

Außer dem Spanien-GP wird Sky das nächste Mal im August den Großen Preis von Ungarn 2023 der Formel 1 kostenlos im Stream auf Youtube übertragen. Weitere Termine stehen noch nicht fest.

Übrigens: Eigentlich wollte Sky die kostenlose Youtube-Übertragung der Formel 1 schon zum GP in Imola (21. Mai 23) anbieten. Wegen des Unwetters und der Flut wurde des Rennen aber ersatzlos abgesagt. Nun wird der Barcelona-GP kostenlos im Formel-1-Live-Stream gezeigt.

Die Formel-1-Strecke in Barcelona bietet den F1-Fans einen Mix aus schnellen und langsamen Kurven vor dem TV, Live-Stream und dieses Mal auf Youtube. Bild: IMAGO, Hasan Bratic, Shutterstock (Archiv)

ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans 2023 - live aus Barcelona überträgt auch ORF1

Wichtig für Formel-1-Fans zu den meisten anderen Rennen der Saison: In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Spanien 2023 und alle F1-Sessions aus Barcelona am Wochenende werden live bei ORF1 gezeigt.

Während ORF1 In weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Formel 1 Barcelona: Startaufstellung des Spanien-GP 2023

Die Startaufstellung zum Barcelona-GP 2023 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Top-Favorit in der Qualifikation ist einmal mehr Weltmeister und WM-Führender Max Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer brillierte vergangenen Sonntag beim Sieg in Monaco und ist auf dem besten Weg, seinen dritten WM-Titel in der Formel 1 in Folge zu holen.

Die Daumen der Fans dürften in Spanien aber für Lokalmatador Fernando Alonso gedrückt sein, der als Nachfolger von Sebastian Vettel im Aston Martin seinen dritten Frühling erlebt und zuletzt konstant aufs Podium fuhr. Dabei galt Alonso in der Formel 1 schon als Auslaufmodell. Der Wechsel mit 41 Jahren zu Aston Martin schien wenig Aussicht auf Erfolg zu haben.

Der Circuit de Catalunya-Barcelona geht 2023 zum ersten Mal seit 2007 wieder zum klassischen Streckenlayout zurück. Statt einer Schikane gibt's im letzten Sektor eine Schleife mit einer schnellen Rechtskurve. Diese (Rück-)Änderung finden die meisten Fahrer gut.

Startaufstellung F1 in Barcelona: Ergebnisse des Qualifyings 2023 (hier nach der Qualifikation)

So sah das F1-Podium in Barcelona letztes Jahr aus: Max Verstappen gewann vor Sergio Perez und George Russell. Bild: IMAGO, Hasan Bratic, Shutterstock (Archiv)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Barcelona 2023

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Länge: 4675 Meter

4675 Meter Runden: 66

66 Distanz: 307,104 Kilometer

307,104 Kilometer Kurven: 16

16 Besonderheiten: Seit 1991 findet der Grand Prix von Spanien nördlich von Barcelona statt. Die Strecke bietet eine gute Mischung aus schnellen, mittelschnellen und langsamen Kurven. Ein echter Gradmesser für die Leistungsfähigkeit der Formel-1-Boliden. Denn: "Wer in Barcelona schnell ist, der ist überall schnell."

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Barcelona/Spanien geht es Mitte Juni mit der Formel-1-Saison 2023 weiter. Das steht auf dem F1-Programm: