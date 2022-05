So sehen Sie das Formel-1-Qualifying in Spanien live im TV und Stream

Die Formel 1 in Spanien ist heute live im TV zu sehen. Wann ist Qualifying? Und wie ist die Startaufstellung? News zu Zeitplan und Sender beim GP in Barcelona 2022.

Formel 1 2022 heute live in Spanien: Dieses Wochenende findet das Formel-1-Rennen in Barcelona statt und der Spanien-GP dürfte einmal mehr vom Duell zwischen Titelverteidiger Max Verstappen und Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc bestimmt werden. Beim Großen Preis im Norden Barcelonas bestimmt Ferrari im Training zunächst das Tempo, in der Qualifikation ist heute eine Steigerung für den Niederländer notwendig, um es in die erste Startreihe zu schaffen. Anders als in den bisherigen fünf Saisonrennen könnte es in Katalonien einen Dreikampf geben.

Der Große Preis von Spanien wird live übertragen, allerdings nicht im Free-TV.

Wann starten das F1-Rennen in Spanien? Hier Zeitplan, Termine und Sender zum GP von Barcelona in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Spanien" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

1. Training: Freitag, 20. Mai 2022, 14 Uhr

2. Training: Freitag, 20. Mai 2022, 17 Uhr

3. Training: Samstag, 21. Mai 2022, 13 Uhr

Qualifying: Samstag, 21. Mai 2022, 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. Mai 2022, 15 Uhr

Formel 1 Rennen in Spanien: Uhrzeit - wann ist der Start?

Der Zeitplan für die Formel 1 in Spanien muss im Gegensatz etwa zum zurückliegenden Rennen in Miami keinen Zeitunterschied berücksichtigen. Der Start des Spanien-GP ist also um 15 Uhr im TV zu sehen.

Wird das Formel-1-Rennen in Spanien live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Spanien benötigt man also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot Sky Ticket, um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Kommentator Sascha Roos führt durch die Sendung. Ihm stehen mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei ehemalige Formel-1-Fahrer abwechselnd als Experten zur Seite, auch Ex-Champion Nico Rosberg ist immer wieder mit dabei. Peter Hardenacke moderiert die Formel-1-Sendungen bei Sky.

Warum läuft Formel 1 nicht mehr auf RTL?

RTL hat die Ausstrahlungs-Rechte für lediglich vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft. Der Grand Prix in Spanien ist allerdings nicht darunter. Ein Rennen der Saison wurde bereits im Free-TV gezeigt. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier.

Formel 1 Spanien in der Wiederholung sehen: Uhrzeit und Sender

Sky zeigt die Höhepunkte der Formel 1 in Spanien mehrfach als Wiederholung. Hier die Termine.

Freitag, 20. Mai 2022, 12:45-13:45 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Fahrer (Wiederholung)

Freitag, 20. Mai 2022, 21:00-22:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Freitag, 20. Mai 2022, 22:30-00:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 03:00-04:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 04:30-06:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 11:55-12:45 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Teamchefs (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 18:40-19:15 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 20:00-21:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 22:30-00:00 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Sonntag, 22. Mai 2022, 18:30-20:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 01:30-03:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 06:00-07:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 07:30-09:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 09:00-10:00 Uhr, Sky Sport F1: 3. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 10:00-11:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 11:30-13:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 17:00-19:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 20:00-22:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

F1 in Spanien: Startaufstellung des Spanien-GP

Die Startaufstellung zum Spanien-GP wird im Qualifying am Samstag ermittelt.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Barcelona/Spanien

Spanien ist mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya schon lange im F1-Rennkalender vertreten.

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Eröffnung : 1991

: 1991 Länge : 4,655 Kilometer

: 4,655 Kilometer Kurven : 16

: 16 Runden : 66

: 66 Streckenprofil : wenig Überholmöglichkeiten

: wenig Überholmöglichkeiten Letzte Sieger: Lewis Hamilton

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

Nach Spanien geht es mit dem Klassiker in Monaco weiter. Die nächsten drei F1-Rennen sind

29. Mai 2022: F1 GP Monaco/Monte Carlo

12. Juni 2022: F1 GP Aserbaidschan/Baku

19. Juni 2022: F1 GP Kanada/Montreal

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.