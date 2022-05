So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Spanien live im TV und Stream

Die Formel 1 in Spanien ist dieses Wochenende live im TV zu sehen. Wann ist Start? Und wie ist die Startaufstellung? News zu Zeitplan und Sender 2022.

19.05.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Formel 1 live in Spanien: Dieses Wochenende findet das Formel-1-Rennen in Barcelona statt. Der Spanien-GP dürfte einmal mehr vom Duell zwischen Titelverteidiger Max Verstappen und Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc bestimmt werden.

Der Große Preis wird live übertragen, allerdings nicht im Free-TV.

Wann starten das F1-Rennen in Spanien? Hier Zeitplan, Termine und Sender zum GP von Barcelona in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Spanien" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

1. Training: Freitag, 20. Mai 2022, 14 Uhr

2. Training: Freitag, 20. Mai 2022, 17 Uhr

3. Training: Samstag, 21. Mai 2022, 13 Uhr

Qualifying: Samstag, 21. Mai 2022, 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. Mai 2022, 15 Uhr

Formel 1 Rennen in Spanien: Uhrzeit - wann ist der Start?

Der Zeitplan für die Formel 1 in Spanien muss im Gegensatz etwa zum Rennen in Miami keinen Zeitunterschied berücksichtigen. Der Start des Spanien-GP ist also um 15 Uhr im TV zu sehen.

Wird das Formel-1-Rennen in Spanien live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Spanien benötigt man also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot Sky Ticket, um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Kommentator Sascha Roos führt durch die Sendung. Ihm stehen mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei ehemalige Formel-1-Fahrer abwechselnd als Experten zur Seite, auch Ex-Champion Nico Rosberg ist immer wieder mit dabei. Peter Hardenacke moderiert die Formel-1-Sendungen bei Sky.

Warum läuft Formel 1 nicht mehr auf RTL?

RTL hat die Ausstrahlungs-Rechte für lediglich vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft. Der Grand Prix in Spanien ist allerdings nicht darunter. Ein Rennen der Saison wurde bereits im Free-TV gezeigt. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier.

Formel 1 Spanien in der Wiederholung sehen: Uhrzeit und Sender

Sky zeigt die Höhepunkte der Formel 1 in Spanien mehrfach als Wiederholung. Hier die Termine.

Freitag, 20. Mai 2022, 12:45-13:45 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Fahrer (Wiederholung)

Freitag, 20. Mai 2022, 21:00-22:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Freitag, 20. Mai 2022, 22:30-00:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 03:00-04:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 04:30-06:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 11:55-12:45 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Teamchefs (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 18:40-19:15 Uhr, Sky Sport F1: Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 20:00-21:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Samstag, 21. Mai 2022, 22:30-00:00 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Sonntag, 22. Mai 2022, 18:30-20:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 01:30-03:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 06:00-07:30 Uhr, Sky Sport F1: 1. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 07:30-09:00 Uhr, Sky Sport F1: 2. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 09:00-10:00 Uhr, Sky Sport F1: 3. Freies Training (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 10:00-11:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 11:30-13:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 17:00-19:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

Montag, 23. Mai 2022, 20:00-22:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Wiederholung)

F1 in Spanien: Startaufstellung des Spanien-GP

Die Startaufstellung zum Spanien-GP wird im Qualifying am Samstag ermittelt.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Barcelona/Spanien

Spanien ist mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya schon lange im F1-Rennkalender vertreten.

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Eröffnung : 1991

: 1991 Länge : 4,655 Kilometer

: 4,655 Kilometer Kurven : 16

: 16 Runden : 66

: 66 Streckenprofil : wenig Überholmöglichkeiten

: wenig Überholmöglichkeiten Letzte Sieger: Lewis Hamilton

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

Nach Spanien geht es mit dem Klassiker in Monaco weiter. Die nächsten drei F1-Rennen sind

29. Mai 2022: F1 GP Monaco/Monte Carlo

12. Juni 2022: F1 GP Aserbaidschan/Baku

19. Juni 2022: F1 GP Kanada/Montreal

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.