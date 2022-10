So sehen Sie die Formel 1 aus den USA dieses Wochenende live im TV und Stream

Der USA-GP der Formel 1 live im TV und Stream: Wo läuft das Qualifying und das Austin-Rennen 2022? Uhrzeit, Sender, Übertragung und Zeitplan - alle Infos hier.

21.10.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Wo kann man heute Formel 1 gucken? Diese Frage stellen sich am Wochenende viele Motorsport-Fans. Live in der TV-Übertragung und im Stream steht das viertletzte Formel-1-Rennen 2022 aus Austin/ USA auf Programm. Wie kann man die Formel 1 kostenlos schauen? Geht das überhaupt? Wann ist Start zum Großen Preis der USA? Wann läuft das Qualifying und wie ist die Austin-Startaufstellung? Antworten in diesem Artikel.

Zeitplan und Uhrzeit Übertragung Qualifying und Rennen der Formel 1 in Austin/USA 2022 - live im TV und als Stream

Freitag, 21. Oktober 2022: Freies Training FP1 1. Freies Training: 21 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 22. Oktober 2022: Freies Training FP 2 und FP3 2. Freies Training: 0 Uhr (live bei Sky) 3. Freies Training: 21 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 23. Oktober 2022: Qualifying und F1-Rennen heute in Austin Qualifying: 0 Uhr (live bei Sky) Rennen: 21 Uhr (live bei Sky)



USA-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Beim Formel-1-Rennen in Austin/USA 2022 schauen Free-TV-Zuschauer in Deutschland sprichwörtlich in die Röhre: Pay-TV-Sender Sky hat an der Formel-1-Saison 2022 alle Rechte: Deshalb laufen alle Rennen der F1 live 2022 kostenpflichtig nur auf Sky Sport F1.

Zur Übertragung des Großen Preis der USA und dem Qualifying in Austin brauchen Fans ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren auch dieses Wochenende Sascha Roos und Ralf Schumacher als Experte die F1-Übertragung. Moderator/Interviewer ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Gerade mal für vier Formel-1-Rennen 2022 hat Free-TV-Sender RTL die Sende-Rechte gekauft. Dabei war der Kölner Privatsender jahrelang die Anlaufstelle für Formel-1-Fans in Deutschland - mit seinen bekannten Moderatoren wie Kai Ebel. Der USA-GP 2022 wird nicht von RTL übertragen. Ob überhaupt noch mal ein Formel-1-Rennen 2022 bei RTL läuft, erfahren Sie hier.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum USA-GP?

Lesen Sie auch

Formel 1 heute live So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Suzuka kostenlos im TV und Stream

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus Austin/USA legal im Stream sehen möchte, muss dafür bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig - wie alles beim Münchner Pay-TV-Sender.

Aber: Es gibt einen heißen Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu! Wer das USA-Qualifying am Sonntag und das Rennen live und ohne Werbepausen sehen möchte, kann auch auf ORF1 zappen. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit auch der F1-Start in den USA. ORF 1 teilt sich in Österreich die Formel-1-Übertragungen mit ServusTV und darf an diesem Wochenende aus Texas live senden.

Unschwer zu erkennen an den Cowboy-Hüten der Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (l.) und Charles Leclerc: Die Formel 1 live ist an diesem Wochenende in Texas/USA zu Gast. Bild: IMAGO/DPPI

Großer Preis der USA in Austin: Wann ist Start des Rennens?

Der Start des USA-GP 2022 der Formel 1 ist am Sonntagabend fast zur Prime Time im deutschen Abend-TV-Programm: Los geht es aus der USA-Startaufstellung um 21 Uhr MESZ. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit.

Wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Deutschland und Texas/USA müssen sich Formel-1-Fans bei der Übertragung der Freien Trainings und des Qualifyings allerdings etwas umstellen. So findet das zweite Freie Training in Austin nicht wie gewohnt heute am Freitag deutscher Zeit statt, sondern um 0 Uhr - und damit schon am Samstag. Das Qualifying live aus Austin/USA gibt es dann um 0 Uhr in der Nacht auf Sonntag. In Austin ist das um 17 Uhr lokaler Zeit (GMT-5).

Formel 1 in Austin live: Startaufstellung des USA-GP 2022

Die Startaufstellung zum USA-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying am Sonntag (0 Uhr) ermittelt. Als Favoriten auf die Pole Position gelten Weltmeister Max Verstaopen (Red Bull), Ferrari-Pilot Charles Leclerc, aber auch Austin-Spezialist Lewis Hamilton (Mercedes)

Startaufstellung F1 in Austin/USA: - wird hier am Sonntag nach dem Qualifying eingetragen -

1. --

2. --

3. --

4. --

5. --

....

....

20. --

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Übertragung aus Austin/USA

Der Kurs "Circuit of The Americas", kurz CoTA, ist seit 2012 wieder fester Bestandteil im Formel-1-Kalender 2022. Rekordsieger auf der Strecke nahe der Hauptstadt von Texas ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Brite konnte hier schon fünfmal gewinnen.

Die Formel 1 hat in den USA einen schweren Stand. NASCAR, IndyCar und andere Rennserien sind hier weit populärer. Die Formel 1 versucht deshalb seit Jahren, US-Fans hinzuzugewinnen. Neben Austin ist nun mit dem Miami-GP ein zweites Formel-1-Rennen in den USA hinzugekommen. Auch ein amerikanischer Fahrer könnte demnächst in der F1-Startaufstellung zu sehen sein: Logan Sargeant werden gute Chancen auf das freie Williams-Cockpit für 2023 eingeräumt.

Strecke: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5516 Meter

5516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,405 km

Formel 1 in Austin - Wetter: Kein Regen in Sicht in Austin/Texas. Anders als bei der Regenschlacht in Japan beim letzten F1-Rennen dürften Qualifying und Rennen 2022 in den USA am Sonntag im Trockenen stattfinden. Es droht sogar eine Hitzschlacht, besonders für die Reifen. Zum Start des Formel-1-Rennens am Sonntag in den USA könnte es in Austin um 17 Uhr lokaler Zeit noch immer an die 30 Grad haben.

USA-GP 2022: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton siegte bereits fünfmal auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas. Bild: IMAGO/HOCH ZWEI

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens aus den USA stehen noch drei weitere Grands Prix im Formel-1-Rennkalender 2022 auf dem Programm.

30. Oktober 2022: F1 GP Mexico-City/Mexiko

13. November 2022: F1 Sao Paulo/Brasilien

20. November 2022: F1 Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Bekommt Mick Schumacher einen Vertrag für die Formel 1 2023?

Viele Fans der TV-Übertragung und im Stream drücken die Daumen für Mick Schumacher. Der 23-Jährige hat noch immer keinen Vertrag für die Formel-1-Saison 2023. Nachdem auch bei Williams das zweite Cockpit offenbar anderweitig vergeben wird, scheint sein aktuelles Team Haas-F1 die einzige Chance für Mick Schumacher.

Dort allerdings übten Teamchef Günther Steiner und Besitzer Gene Haas zuletzt immer wieder harte Kritik an Schumi jr. "Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch punkten kann. Darauf warten wir", sagte Gene Haas zuletzt und setzt Mick damit quasi das Messer auf die Brust: punkten oder fliegen. Beim Heim-Grand-Prix des US-amerikanischen Teams in Austin kämpft Mick Schumacher daher einmal mehr um seine Zukunft in der Formel 1.