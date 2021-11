Formel 1 verlängert Vertrag mit Barcelona-Kurs bis 2026

Bis mindestens 2026 wird die Formel 1 weiter in Spanien fahren. Ein dementsprechender Vertrag wurde mit den Betreibern des Circuit in Barcelona geschlossen.

26.11.2021 | Stand: 10:47 Uhr

Die Formel 1 fährt bis mindestens 2026 weiter in Spanien. Die Bosse der Motorsport-Königsklasse verlängerten dementsprechend den Vertrag mit den Betreibern des Circuit de Barcelona-Catalunya. Teil der Vereinbarung sind Verbesserungen an der Strecke und den Gebäuden vor dem Rennen im kommenden Jahr am 22. Mai. "Die Teams und die Fahrer freuen sich jedes Mal, auf dem Kurs zu fahren und nach Barcelona zu kommen", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung am Freitag. Seit 1991 wird auf dem Kurs nahe der katalanischen Metropole gefahren. Seit 2017 ist dort Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes ungeschlagen.