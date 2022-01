Neuer Vettel-Rennwagen wird am 10. Februar vorgestellt

Sebastian Vettels neuer Formel-1-Rennwagen wird am 10. Februar online vorgestellt.

14.01.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Wie sein britisches Aston-Martin-Team am Freitag bekanntgab, wird der AMR22 am Sitz des britischen Autobauers in Gaydon enthüllt. Es ist der zweite Wagen des Teams, das in der vergangenen Saison in die Motorsport-Königsklasse zurückgekehrt war, die großen Hoffnungen und Ambitionen aber nicht erfüllen konnte.

Vorstellung des neuen Formel-1-Rennwagens von Sebastian Vettel

Die Autos für die kommende Saison werden sich nach einschneidenden Aerodynamik-Veränderungen von ihren Vorgänger-Modellen deutlich unterscheiden. Inwiefern die Regelmodifikationen auch auf die Kräfteverhältnisse Auswirkungen haben, ist abzuwarten. Die Saison mit insgesamt 23 Rennen beginnt am 20. März in Bahrain.

