Formel E: Donuts mit Daniel Abt

Mit qualmenden Reifen schleudert Rennfahrer Daniel Abt über die Strecke das Kemptener Fahrsicherheitszentrums. Immer wieder zieht er mit seinem Formel E-Auto "Donuts" auf den nassen Asphalt. Hinter einer Absperrung steht Viktor Stark. Der 30-jährige Kemptener nimmt die Szene mit der Videokamera auf. Wenig später sitzen die beiden an einem großen Bildschirm und wählen die besten Szenen für einen neuen Videoclip aus.

15.07.2022 | Stand: 10:19 Uhr

Daniel Abt (24) ist nicht nur Rennfahrer, sondern auch einer der Stars in sozialen Netzwerken. 25.000 Fans verfolgen seine Beiträge rund um den Motorsport, Lifestyle und seine Rennen weltweit. An diesem Wochenende startet der Allgäuer zusammen mit seinem Teamkollegen Lucas di Grassi in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

„Ich liebe die Sonne und die Wärme“, schwärmt Abt beim Videodreh im kalten Allgäu. Hier war er mit seinem Fitnesstrainer Thomas Slepitschka zweimal auf Skitour. Der Unterschied von den Minusgraden auf Allgäuer Berggipfeln zu den 30 Grad an der Küste Argentiniens könnte kaum größer sein. Doch Daniel Abt ist überzeugter Allgäuer: „Hier ist mein Ruhepool. Hier ist Normalität. Hier ist viel Natur und Landschaft.“

Der 24-Jährige liebt aber auch den „Wahnsinn der Welt“, fühlt sich auf den Rennstrecken in den Metropolen ausgesprochen wohl. Das zeigt er immer wieder auf seinem YouTube-Kanal „Daniel Abt“. Dort erklärt er wöchentlich auch das kleine Einmaleins des Motorsports, etwa zur Datenanalyse oder zum Thema Setup. Das ist aber keine Einbahnstraße: „Die Zuschauer bestimmen oft die Inhalte.“ Seine Fans auf Facebook, Instagram, Twitter oder Snapchat sind autoaffine Menschen über 15 Jahren.

Die verfolgen sicher die Formel E am Samstag, 18. Februar, wenn das deutsche Team „Abt Schaeffler Audi Sport“ in der Rolle des Jägers zum Gastspiel in der argentinischen Hauptstadt antritt. Daniel Abt ist zum dritten Mal auf dem zweieinhalb Kilometer langen Kurs im Stadtteil Puerto Madero. Sportlich bietet der Kurs einen Mix aus schnellen Passagen und langsamen Haarnadeln. Die schnellste Kurve wird mit 160 km/h gefahren, am Ende der Start-Ziel-Geraden erreichen die Autos eine Höchstgeschwindigkeit von gut 205 km/h.

Während der 32 Jahre alte Brasilianer di Grassi im Vorjahr für seinen dritten Platz zumindest einen kleinen Pokal holte, wartet Teamkollege Daniel Abt noch auf sein erstes Erfolgserlebnis in Buenos Aires. „Im ersten Jahr war ich nah dran am Podium, jetzt greifen wir wieder an“, sagt der Allgäuer. „Ich bin heiß darauf, endlich wieder im Auto zu sitzen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und vergangene Woche im Simulator noch einmal alles aufgefrischt.“

In der Formel E werden Training, Qualifying und Rennen innerhalb weniger Stunden ausgetragen. Das Rennen in Puerto Madero führt über 37 Runden. Nach der Hälfte wechseln die Rennfahrer ihre Autos, weil dann die Batterie leer wird. Das Rennen wird live ab 19:45 Uhr von Eurosport gezeigt.