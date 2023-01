So kann das lange E-Prix-Wochenende in Saudi-Arabien im TV und Stream verfolgt werden

In Saudi-Arabien steht mit dem E-Prix 2023 von Diriyya ein Rennwochenende an. Aber wo werden die beiden Nachtrennen im TV und Live-Stream übertragen?

26.01.2023 | Stand: 08:51 Uhr

Mit dem E-Prix in Saudi-Arabien steht ein "Double-Header" an: zwei Rennen am gleichen Standort. In Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad finden die Rennen in der Nacht statt. Bereits heute, 26. Januar beginnt das lange Rennwochenende mit dem 1. Freien Training. Aber wo kann man das Training, Qualifying und die beiden Nachtrennen im TV schauen? Und wer überträgt den Live-Stream?

Wie sieht der Zeitplan des E-Prix Diriyya aus?

Der "Double-Header" startet bereits am Donnerstag, 26. Januar, mit dem 1. Freien Training und dem Shakedown zuvor. Am Freitag folgen dann das zweite Freie Training und Qualifying sowie das 1. Rennen. Am Samstag, 28. Januar, gibt es das dritte Freie Training, das zweite Qualifying sowie das zweite Nachtrennen.

26. Januar: Shakedown und 1. Freies Training Shakedown, 13 Uhr bis 13.30 Uhr 1. Freies Training, 16 Uhr bis 16.30 Uhr

27. Januar: 2. Freies Training, 1. Qualifying und 1. Nachtrennen 2. Freies Training, 11.30 Uhr bis 12 Uhr 1. Qualifying: 13.40 Uhr bis 14.55 Uhr 1. Rennen: 18.03 Uhr bis 19 Uhr

28. Januar: 3. Freies Training, 2. Qualifying und 2. Nachtrennen 3. Freies Training, 11.30 Uhr bis 12 Uhr 2. Qualifying, 13.40 Uhr bis 14.55 Uhr 2. Nachtrennen, 18.03 Uhr bis 19 Uhr



E-Prix 2023: Wer überträgt den Double-Header von Diriyya im TV?

In Deutschland können die beiden Nachtrennen von Diriyya beim Free-TV-Sender Pro7 geschaut werden. Die Moderation übernimmt dabei Andrea Kaiser. Begleitet wird Kaiser dabei vom Kommentator Eddie Mielke und dem Kemptener Daniel Abt als Experten. Ab 17.30 Uhr fängt die Übertragung am Freitag und am Samstag an. Die östereichischen Formel-E-Fans können bei ORF Sport+ zumindestens das Freitagsrennen schauen. Der Pay-TV-Sender MySports Edge überträgt für die Schweizer beide Nachtrennen.

Deutschland Pro7 , ab 17.30 Uhr

Österreich ORF Sport+ , ab 17.55 Uhr



Wer streamt live aus Diriyya?

Ab dem 1. Freien Training überträgt e-formel.de aus Saudi-Arabien und übernimmt dabei alle Trainingsrennen. Das Qualifying und Rennen an beiden E-Prix-Tagen wird dann bei ran.de übertragen.