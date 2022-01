Frankreich-Doppelerfolg im Biathlon-Einzel - Hildebrand vor Weidel

Die deutschen Biathletinnen spielten beim Weltcup in Antholz nur eine Nebenrolle. Frankreich fuhr dagegen zwei Siege ein.

21.01.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Ohne vier von fünf Olympia-Starterinnen haben die deutschen Biathletinnen beim Weltcup-Einzel in Antholz nur eine Nebenrolle gespielt. Beim Sieg der Französin Justine Braisaz-Bouchet (1 Fehler) vor ihrer Landsfrau Julia Simon (2) war die nicht für die Peking-Spiele nominierte Franziska Hildebrand trotz ihrer vier Strafminuten als 15. beste deutsche Skijägerin. Die Schwedin Mona Brorsson wurde am Freitag Dritte über die 15 Kilometer.

Deutsche Biathletinnen nur mit einer von fünf Olympia-Athletinnen am Start

Die als fünfte deutsche Skijägerin neben den fehlenden Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Vanessa Voigt für die Winterspiele nominierte Hanna Weidel kam nach einem Schießfehler als zweitbeste Deutsche auf Rang 26. Die 25-Jährige war lange krank und verletzt, hatte am Ende einen Rückstand von 4:19 Minuten auf die Siegerin. Die 34 Jahre alte Franziska Hildebrand lag 3:39,9 Minuten hinter Braisaz-Bouchet.

Fankreich feiert Doppel-Erfolg im Biathlon: Braisaz-Bouchet und Simon räumen in Antholz ab

"Beim Stehendschießen habe ich einfach zu viel Zeug im Kopf gehabt. Gerade was die letzten drei Tage passiert ist, was in Ruhpolding passiert ist. Da ist irgendwie viel auf mich eingeprasselt. Das konnte ich nicht so wegschieben", sagte Franziska Hildebrand in der ARD und antwortete auf die Frage, ob sie sich bei der Olympia-Nominierung ungerecht behandelt fühlt: "Zumindest bin ich nicht glücklich, wie es gelaufen ist. Das ist mir auch im Rennen hochgekommen." (Biahtlon-Weltcup 2021/22: Rennkalender und alle Termine)

Deutsche im Biathlon-Weltcup in Antholz mit Nebenrolle

39. wurde Janina Hettich (5/5:14,2 Minuten), 44. Juliane Frühwirt (2/5:36,4), 49. Hanna Kebinger (5/5:50,9), Sophia Schneider (3/6:00,9) kam auf Rang 52.

Bei der Olympia-Generalprobe geht es am Samstag mit der Frauen-Staffel und dem Männer-Massenstart weiter. Johannes Kühn kehrt nach seiner Corona-Zwangspause in den Weltcup zurück. Außerdem dabei aus deutscher Sicht: Benedikt Doll und Roman Rees, Erik Lesser pausiert. Lesser hatte das IOC jüngst wegen der Spiele in Peking und den Auswirkungen auf Sportler und Sportlerinnen stark kritisiert.

