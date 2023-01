So sehen Sie heute die Abfahrt aus Cortina d'Ampezzo live im TV und Stream

Im TV und Stream stehen im Frauen-Ski-Weltcup Alpin 2022/23 in Cortina zwei Abfahrten und ein Super-G an. Heute ist Abfahrt. Wo wird das Rennen gezeigt?

21.01.2023 | Stand: 10:21 Uhr

Heute geht es in Cortina d'Ampezzo geht es wieder um Speed: Die Ski-Alpin-Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 zwei Abfahrten und ein Super-G-Rennen in Cortina d'Ampezzo (Italien). Für die Abfahrtsspezialistinnen ist das die Chance zu glänzen, nachdem die Abfahrt in St. Anton am vergangenen Wochenende aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen abgesagt wurde.

Wird Ski Alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Super-G in Cortina?

Wann ist die Frauen-Abfahrt in Cortina?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Cortina d'Ampezzo 2023 - Termine und Rennen

20.1.2023, 10.15 Uhr: Frauen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, Italien

21.1.2023, 10 Uhr: Frauen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, Italien

Frauen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, Italien 22.1.2023, 11.30 Uhr: Frauen-Super-G in Cortina d'Ampezzo, Italien

Werden die Frauen-Super-G aus Cortina d'Ampezzo am Wochenende live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Cortina in den Dolomiten werden im ZDF, auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen.

Frauen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, am 20.1.2023: Live im ZDF, auf Eurosport 2 und auf ORF 1 (Startzeit 10.10 Uhr MEZ)

Frauen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, am 21.1.2023: Live im ZDF, auf Eurosport 2 und auf ORF 1 (Startzeit 9.50 Uhr MEZ)

Live im ZDF, auf Eurosport 2 und auf ORF 1 (Startzeit 9.50 Uhr MEZ) Frauen-Super-G in Cortina d'Ampezzo, am 22.1.2023: Live im ZDF, auf Eurosport 2 und auf ORF 1 (Startzeit 11.25 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenfrei. Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups können die Rennen jedoch auch im Livestream verfolgen.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Frauen 2022 aus Cortina d'Ampezzo?

Auch im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus Cortina d'Ampezzo kostenfrei zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Damen-Super-G in Cortina d'Ampezzo am 20.1.: ZDF Sportstudio im Livestream

ZDF Sportstudio im Livestream Damen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am 21.2.: ZDF Sportstudio im Livestream

ZDF Sportstudio im Livestream Damen-Super-G in Cortina d'Ampezzo am 22.1.: ZDF Sportstudio im Livestream

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus Cortina d'Ampezzo in seinem Livestream auf Eurosport.de und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings kostenpflichtig sind oder eine Registrierung erfordern.

Die deutschen Hoffnungen in den Speed-Rennen ruhen auf Kira Weidle, die im ersten Super-G in St. Anton vergangenes Wochenende auf Platz 7 fuhr. Im zweiten Rennen reichte es lediglich für Platz 18.

Dominant waren in St. Anton die Italienerin Federica Brignone, die den ersten Super-G gewann und im zweiten Rennen auf Platz zwei fuhr, sowie die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die Platz 3 im ersten Rennen und den Sieg im zweiten Super-G holte. Gut ist mit 18 Super-G-Siegen somit hinter Lindsey Vonn auf Platz 2 der "All-Time Leaders"-Liste im Super-G.

Aber auch Mikaela Shiffrin gilt als eine der Favoritinnen im Super-G, sie gewann das Rennen in St. Moritz. Für sie geht es aber auch ums große Ganze: Aktuell verzeichnet sie insgesamt 82 Weltcup-Siege und teilt sich somit Platz eins mit der US-amerikanischen Ski-Legende Lindsey Vonn. Gewinnt Shiffrin in Cortina, wäre sie bisher die Läuferin mit den meisten Weltcup-Siegen. Die Amerikanerin führt auch aktuell im Gesamt-Weltcup.

In der Abfahrt ist die Top-Favortin und aktuell Weltranglisten-Führende die Italienerin Sofia Goggia, die sich vergangene Woche auf Social Media enttäuscht darüber zeigte, dass die Abfahrt in St. Anton abgesagt wurde. Im Super-G in St. Anton schied sie aus. Das letzte Abfahrtstraining der Damen in Cortina d’Ampezzo auf der „Olimpia delle Tofane“ beendete Sofia Goggia auf Platz eins - vor US-Amerikanerin Isabella Wright und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,49) beendete den Probelauf .

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.