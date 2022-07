So sehen Sie Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Stream

Bei der Frauen-EM heute treffen Deutschlands Fußball-Frauen auf Spanien. Das Duell Tabellenführer gegen einen Favoriten live: Wer überträgt Fußball heute?

12.07.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Das zweite Gruppenspiel des deutschen Fußball-Frauen-Nationalteams bei der EM heute gegen Spanien kann schon für einen vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale sorgen. Denn derzeit führt in Gruppe B die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg die Tabelle an, gefolgt von EM-Favorit Spanien. Das erste Spiel haben die DFB-Frauen gegen Dänemark fulminant mit 4:0 gewonnen, die spanische Nationalmannschaft hat die gleiche Anzahl an Toren, aber einen Gegentreffer erlitten. Im heutigen Spiel muss die Bundestrainerin auf Torjägerin Lea Schüller vom FC Bayern München verzichten und darf auch niemanden nachnominieren.

Wer zeigt Frauen-EM 2022?

Wann spielen die deutschen Frauen Fußball?

Läuft Deutschland gegen Spanien heute im Free-TV?

Fußball EM heute: Wo läuft Deutschland gegen Spanien im TV?

Das Erste überträgt ab 20.15 Uhr das zweite Spiel der Frauennationalmannschaft. Anstoß ist um 21 Uhr.

Moderieren wird Claus Lufen und als Expertin ist Nia Künzer dabei. Das Spiel wird Bernd Schmelzer kommentieren.

Wer streamt das Spiel heute live?

Es gibt drei Möglichkeiten, das heutige Spiel Deutschland - Spanien der Gruppe B im Stream anzuschauen:

DAZN zeigt die gesamte Frauen-EM 2022 und streamt heute auch den zweiten deutschen EM-Auftritt.

Porträt der Trainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Martina Voss-Tecklenburg, 1967 in Duisburg geboren, gewann als Spielerin viermal eine EM (1989, 1991, 1995, 1997) sowie die Vize-Weltmeisterschaft 1995. In 125 Länderspielen erzielte sie 27 Tore in der aktiven Zeit von 1984 bis 2000. Seit 2018 ist sie Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft. Die ehemalige Mittelfeldspielerin gewann sechs Deutsche Meisterschaften und schaffte als Trainerin den erstmaligen Einzug der Schweizer Nationalmannschaft für WM und EM.

