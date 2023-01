So sehen Sie den Slalom der Frauen aus Zagreb am Mittwoch live im TV und Stream

Im TV und Livestream steht im Frauen-Ski-Weltcup alpin 2022 in Zagreb am Mittwoch Slalom auf dem Programm. Wo kann man die Rennen sehen?

04.01.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Nach den Speed-Rennen zum Jahresende in St. Moritz ( Schweiz) sind heute am Mittwoch, 4. Januar, wieder die Technikerinnen gefordert: Die Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 einen Slalom in Zagreb (Kroatien). Der Riesenslalom steht am Samstag auf dem Programm, der Slalom am Sonntag. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wird Ski alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Slalom in Zagreb?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen heute am Mittwoch?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Zagreb 2022 - Termine und Rennen

4.1.2023

12.30 Uhr: Frauen-Slalom in Zagreb, Kroatien, erster Durchgang 16.30 Uhr: Frauen-Slalom in Zagreb, Kroatien, zweiter Durchgang



Wird der Frauen-Slalom aus Zagreb heute live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Zagreb werden von der ARD und Eurosport im Live-TV übertragen. Im Live-Stream gibt es die Rennen heute im Eurosport Player sowie auf DAZN zu sehen.

Der Sender Eurosport 1 ist nicht bei allen Anbietern in Bayern verfügbar und kostenlos. Deshalb bleibt Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups noch die Möglichkeit der Übertragung im Livestream.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup Frauen 2022 aus Sestriere?

Zumindest im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus Zagreb kostenlos zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus Sestriere in seinem Livestream im Eurosport Player und der Streaming-Plattform DAZN, die allerdings kostenpflichtig ist.

Zu den Favoritinnen im Slalom zählen neben der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die beim Super-G-Rennen in St. Moritz (Schweiz) auf Platz 1 fuhr, momentan auch die Schwedin Anna Swenn Larsson und die Schweizerin Wendy Holdener, die sich im Slalom in Killington (USA) den ersten Platz teilten. Von den deutschen Slalom-Fahrerinnen fuhr in dieser Saison noch keine auf das Podium, Lena Dürr wurde in Levi Vierte.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.