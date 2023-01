So sehen Sie Samstag den Super-G aus St. Anton live im TV und Stream

Im TV und Stream stehen im Frauen-Ski-Weltcup Alpin 2022/23 in St. Anton am Wochenende nun zwei Super-G-Rennen auf dem Programm. Wo kann man das Rennen sehen?

14.01.2023 | Stand: 07:58 Uhr

Nächster Versuch für US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf die meisten Weltcupsiege. Noch teilt sie sich Platz eins mit der us-amerikanischen Ski-Legende Lindsey Vonn. Beide verzeichnen 82 Siege.

Am Wochenende geht es wieder um Speed: Die Ski-Alpin-Frauen sollten im FIS-Weltcup 2022/23 ursprünglich eine Abfahrt und einen Super-G in St. Anton (Österreich) fahren. Am Freitag gab die FIS bekannt, dass die Abfahrt abgesagt ist und die Rennläuferinnen zwei Super-G fahren werden.

Wird Ski Alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Super-G in St. Anton?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in St. Anton 2023 - Termine und Rennen

14.1.2023

11 Uhr: Frauen-Super-G in St. Anton, Österreich



15.1.2023

11.30 Uhr: Frauen-Super-G in St. Anton, Österreich



Werden die Frauen-Super-G aus St. Anton am Wochenende live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus St. Anton werden in der ARD, auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen.

Frauen-Super-G in St. Anton, am 14.1.2023: Live in der ARD , auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 10.55 Uhr MEZ)

, auf und auf (Startzeit 10.55 Uhr MEZ) Frauen-Super-G in St. Anton, am 15.1.2023: Live in der ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11.25 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 1 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenfrei. Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups können die Rennen jedoch auch im Livestream verfolgen.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Frauen 2022?

Auch im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen kostenlos zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen in seinem Livestream auf Eurosport.de und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings kostenpflichtig sind.

Die deutschen Hoffnungen in den Speed-Rennen ruhen auf Kira Weidle, die bei einer der Abfahrten in St. Moritz auf Platz 3 fuhr. Im Super-G schied die Stuttgarterin aus.

Außerdem sorgten die Slowenin Ilka Stuhec und die Italienerin Elena Curtoni in St. Moritz für Überraschungen: Curtoni gewann eine der Abfahrten, Stuhec fuhr am zweiten Tag hinter Goggia auf Platz 2. Curtoni sicherte sich außerdem im Super-G in St. Moritz den zweiten Platz hinter der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die am vergangenen Wochenende ihren 82. Weltcup-Sieg holte, im Slalom in Kransjka Gora. Shiffrin ist nun gleichauf mit der amerikanischen Ski-Legende Lindsey Vonn.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.