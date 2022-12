Frédéric Vasseur wird neuer Teamchef bei Ferrari

Frédéric Vasseur wird in der Formel-1 neuer Teamchef bei Ferrari. Der 54 Jahre alte Franzose kommt vom Partner-Rennstall Alfa Romeo.

13.12.2022 | Stand: 10:57 Uhr

Ferrari hat einen neuen Teamchef. Frédéric Vasseur wird neuer Leiter des Rennstalls. Der 54-Jährige ersetzt Mattia Binotto, der die Scuderia zum Saisonende verlassen hat.

Frédéric Vasseur, 1968 in Draveil geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik, bevor er mit einem eigenen Rennteam in der Formel 3 startete. Es folgten diverse andere Stationen im Rennsport. Mitte 2017 wechselte der Manager zum Schweizer Sauber-Rennstall, der aktuell unter dem Namen Alfa Romeo in der Formel 1 startet. Das Team arbeitet eng mit Ferrari zusammen und bezieht unter anderem seine Motoren von der Scuderia.

Vasseur soll sein Amt bei Ferrari am 9. Januar antreten, rechtzeitig zum Start in die neue Rennsaison 2023.

Ferrari wartet seit langem auf einen neuen WM-Titel. Nach der unvergleichlichen Ära um Teamchef Jean Todt (1993 bis 2007) und Ausnahmefahrer Schumacher (1996 bis 2006) holten die Italiener letztmals 2007 durch Kimi Räikkönen den Fahrertitel und 2008 letztmals die Konstrukteurs-WM.

Selbst der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel konnte die Scuderia in seiner Zeit von 2015 bis 2020 nicht ganz nach oben führen.

Auch Mattia Binotto hatte die in ihn gesetzte Hoffnung nicht erfüllen können. Er war Anfang 2019 Teamchef der Scuderia geworden. In der abgelaufenen Saison ließ Charles Leclerc Ferrari zunächst sogar vom Titel träumen. Der Monegasse lag nach drei Rennen im ersten Jahr der Regelrevolution sogar 46 Punkte vor Max Verstappen im Red Bull. Peinliche Fahrfehler, haarsträubende Strategieaussetzer und technische Schäden kosteten aber anschließend den möglichen Coup. Leclerc wurde beim Saisonfinale 2022 in Abu Dhabi noch WM-Zweiter, Max Verstappen stand da jedoch schon längst als Weltmeister fest.

Gerüchte über eine Trennung von Binotto hatte es zuletzt rund um das Saisonfinale am Persischen Golf gegeben. "Es liegt nicht an mir, darüber zu entscheiden, aber ich bin ziemlich entspannt. Der Grund, warum ich entspannt bin, ist, dass ich immer offene, ehrliche und konstruktive Gespräche mit meinen Chefs und meinem Vorsitzenden führe", hatte Binotto da auf die Frage geantwortet, ob er auch noch 2023 Teamchef sein werde.

Jetzt ist klar, dass er geht - und Frédéric Vasseur sein Nachfolger wird.