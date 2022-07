Friedliche 60er-Fans feiern Fußball-Party im Allgäu

Sportlich war für den FC Memmingen am Donnerstagabend beim Regionalliga-Eröffnungsspiel gegen den TSV 1860 München nicht viel zu holen. Doch auch trotz der 1:4-Niederlage darf sich der klassenhöchste Allgäuer Fußballclub als Sieger fühlen. Denn die über 5.000 Zuschauer in der Memminger Arena erlebten einen Fußballabend mit prächtiger Stimmung und friedlichen und feierwütigen 60er-Fans aus Nah und Fern. allgaeu.life hat sich unter die Fans gemischt und zeigt Dir die Eindrücke des Abends in Video und Bildergalerie:

15.07.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Es gibt Ereignisse, die sind wie maßgeschneidert für einen Eintrag in die Vereinschronik, Marke Ewigkeitscharakter. Gestern Abend war für den FC Memmingen so ein Termin: Offizielles Auftaktspiel der Regionalliga Bayern gegen 1860 München, flankiert mit reichlich Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft, ausverkauftes Stadion, tolles Rahmenprogramm, Liveübertragung im Fernsehen. Alleine das Ergebnis sorgte für Ernüchterung bei den Allgäuern: Der Favorit aus der Landeshauptstadt behielt vor 5.000 Zuschauern mit 4:1 (1:0) die Oberhand. Die meisten Fans hatten das schon im Vorfeld erwartet und freuten sich besonders auf die Stimmung im Stadion:

Bilderstrecke

FC Memmingen vs. TSV 1860

1 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 2 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 3 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 4 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 6 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 7 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 8 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 9 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 10 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 11 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 12 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 13 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 14 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 15 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 16 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 17 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 18 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 19 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 20 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 21 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 22 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 23 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 24 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 25 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 26 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 27 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 28 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 29 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 30 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 31 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 32 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 33 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 34 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 35 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 36 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 37 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 38 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 39 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 40 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 41 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 42 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 43 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 44 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 45 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 46 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Ralf Lienert 47 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 48 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 49 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 50 von 50 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 5.000 Zuschauer, prächtige Stimmung und bissige Löwen - so lautet das Fazit des Regionalliga-Auftaktkrachers zwischen dem FC Memmingen und dem tief gefallenen TSV 1860 München. In Memmingen aber spielten sich die leidgeprüften Löwen den Frust der letzten Monate von der Seele und siegten mit 4:1. Hier gibt's die besten Fotos des Abends... Bild: Benedikt Siegert 1 von 50 Fußball Regionalliga Bayern 2017/18 - FC Memmingen vs TSV 1860 München - Auftaktspiel in der Arena Memmingen - 5000 Zuschauer - Pausenshow Chatterboxes Illertal - im Hintergrund der Allgäuer Brauhaus Ballon Bild: Ralf Lienert Fußball Regionalliga Bayern 2017/18 - FC Memmingen vs TSV 1860 München - Auftaktspiel in der Arena Memmingen - 5000 Zuschauer - Pausenshow Chatterboxes Illertal - im Hintergrund der Allgäuer Brauhaus Ballon Bild: Ralf Lienert

Haben die Memminger einen Pakt geschlossen mit dem Wettergott, wenn es in der Arena gegen die großen Vereine aus der Landeshauptstadt geht? Es scheint so. Denn beim Traumspiel vor zwei Jahren gegen den FC Bayern München herrschte Traumwetter, und gegen die Löwen war es ebenso. Vielleicht ist es ja auch einfach nur Belohnung von oben für eine kolossale Arbeit, die die zahlreichen Helfer des Vereins im Vorfeld geleistet hatten und Vorsitzenden Armin Buchmann gestehen ließ: „Ich freue mich auf das Spiel, bin aber auch froh, wenn es vorbei ist. Denn hinter uns liegen vier harte Wochen.“

Selbst Roberto war beeindruckt

Der FCM weiß längst, wie man große Spiele inszeniert. Mit schmissiger Blasmusik der Schönegger Almmusikanten, mit Heißluftballons, mit Kurzinterviews auf dem Spielfeld, mit der Bayernhymne oder einer Fußballshow. Da geriet nicht nur Verbandsspielleiter Josef Janker ins Schwärmen, sondern auch jener Stadiongast mit der mutmaßlich weitesten Anreise – der italienische Sportreporter-Kollege Roberto, der eigens aus Mailand anreiste, um eine Löwen-Reportage für das Internetportal Mundofutbol zu schreiben: „Tolle Atmosphäre, ich bin tief beeindruckt.“

Beeindruckt dürfte er auch vom offenen Schlagabtausch gewesen sein, den sich beide Teams von der ersten Minute an lieferten. FCM-Trainer Stefan Anderl war am Tag zuvor 52 Jahre alt geworden und von seiner Frau mit Eintrittskarten für ein Outdoor Film Festival beschenkt worden (Sarah Anderl-Straub: „Er war aber ausschließlich auf dieses Spiel fokussiert.“). Seine Spieler allerdings wollten sich zunächst an einer Präsentübergabe nicht beteiligen – und gerieten nach elf Minuten durch Christian Köppel mit 0:1 in Rückstand. Wie meinte Stefan Anderl hinterher: „Schon bei diesem Treffer hat man die hohe Qualität der Löwen erkannt.“

Lesen Sie auch

Fußball Aufstieg aus der Steckdose: Als in Mannheim die Lichter ausgingen

Die Hausherren fanden nach einer halben Stunde wieder jenen Faden, den sie vorübergehend verloren hatten. Im Abschluss aber waren sie wenig erfolgreich. Anderl: „Natürlich schmerzt der Abgang unseres letztjährigen Torjägers Stefan Schimmer.“ Selbst eine intensive Ansprache des Trainers in der Pause konnte nicht mehr die sportliche Wende herbeiführen, „weil die Löwen einfach eiskalt ihre Torchancen ausgenützt haben“, wie Mittelfeldspieler Branko Nikolic lobte.

Im Gegenteil: Nach 50, 72 und 91 Minuten durften die Sechziger erneut jubeln – nach Treffern von Nico Karger und dem Ex-Memminger Timo Gebhart („Ein besonderes Gefühl heute für mich.“). Und so blieben dem FCM am Ende lediglich der Ehrentreffer durch Fabian Krogler (85.) und das Lob der bayerischen Verbandsspitze für eine tolle Organisation.

Löwen-Trainer Daniel Bierofka hatte noch ein Sonderlob für Gebhart parat: „Er hat seinen Part sehr gut erfüllt. Er ist ein guter Typ. Jeder macht mal Fehler. Das ist vorbei. Er will Verantwortung übernehmen und das ist gut so.“