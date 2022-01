Rekord-Transfer des FCA: So lief Pepis Debüt in der Bundesliga

Der erste Einsatz von Ricardo Pepi für den FCA folgte nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung. So lief das Debüt des jungen US-Talents in der Bundesliga.

09.01.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Nach dem Abpfiff plauderte und scherzte Ricardo Pepi auf dem Platz mit Hoffenheims US-Nationalspieler Chris Richards. Dabei wirkte der Neuzugang des FC Augsburg sichtlich glücklich, wenigstens einen Bekannten bei seinem Bundesliga-Debüt getroffen zu haben.

"Für das, dass er noch nicht mal alle Vornamen kennt, hat er es ordentlich gemacht", sagte sein Trainer Markus Weinzierl und meinte dabei die Vornamen von Pepis Mitspielern. Eine halbe Stunde durfte das Stürmertalent beim 1:3 am Samstag wenige Tage nach seiner Verpflichtung vorspielen.

Pepi: Debüt beim Spiel FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim

Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. So viel hat Augsburg noch nie für einen Spieler ausgegeben, den Stolz über den Coup verbarg der Club nicht.

Nun warnten von Weinzierl über Manager Stefan Reuter bis hin zu Pepis Angriffskonkurrent Florian Niederlechner ("Er ist gerade einmal 18 Jahre alt und gerade aus Amerika gekommen") davor, den Neuzugang mit Erwartungen zu überfrachten. (Lesen Sie auch: Das bringt der Sonntag in der Fußball-Bundesliga)

Bilderstrecke

Allgäuer Sportler rufen zur Corona-Impfung auf

1 von 14 Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert 2 von 14 Rennfahrer Luca Engstler (21) vom gleichnamigen Motorsportteam ist zweifach geimpft: „Als sich 2020 mein Renningenieur infiziert hat, hatte das extreme Folgen fürs ganze Team. Seitdem sind wir alle geimpft. Auch wenn Sportler eine Vorbildfunktion haben, sollten wir respektieren, wenn jemand unsicher ist und zögert.“ Bild: Ralf Lienert Rennfahrer Luca Engstler (21) vom gleichnamigen Motorsportteam ist zweifach geimpft: „Als sich 2020 mein Renningenieur infiziert hat, hatte das extreme Folgen fürs ganze Team. Seitdem sind wir alle geimpft. Auch wenn Sportler eine Vorbildfunktion haben, sollten wir respektieren, wenn jemand unsicher ist und zögert.“ Bild: Ralf Lienert 3 von 14 Seline van Thiel ist 16 Jahre alt, fährt Mountainbikerennen für den RSC Kempten und ist zweifach geimpft: „Corona hat meine schulischen Leistungen stark beeinträchtigt, der Online-Unterricht lag mir gar nicht. Ich war eine der ersten in meiner Klasse, die sich geimpft hat. Ich will mich und andere schützen.“ Bild: Ralf Lienert Seline van Thiel ist 16 Jahre alt, fährt Mountainbikerennen für den RSC Kempten und ist zweifach geimpft: „Corona hat meine schulischen Leistungen stark beeinträchtigt, der Online-Unterricht lag mir gar nicht. Ich war eine der ersten in meiner Klasse, die sich geimpft hat. Ich will mich und andere schützen.“ Bild: Ralf Lienert 4 von 14 Joachim Saukel (57) vom gleichnamigen Laufladen ist dreifach geimpft: „Um nicht einzubrechen, greifen Marathon-Läufer auf Energie-Booster in Form von Gels und Getränken zurück. Lasst uns mit der Booster-Impfung einen Endspurt hinlegen, um diesen langen Pandemie-Marathon endlich zu beenden.“ Bild: Ralf Lienert Joachim Saukel (57) vom gleichnamigen Laufladen ist dreifach geimpft: „Um nicht einzubrechen, greifen Marathon-Läufer auf Energie-Booster in Form von Gels und Getränken zurück. Lasst uns mit der Booster-Impfung einen Endspurt hinlegen, um diesen langen Pandemie-Marathon endlich zu beenden.“ Bild: Ralf Lienert 5 von 14 Miriam Kartas (18) ist Kunstturnerin beim TV Kempten und doppelt geimpft: „Ich habe normal große Angst vor Spritzen, aber es hat nicht weh getan und die Impfung blieb ohne Nebenwirkungen. Ich bitte alle Impfskeptiker, ihr Vorgehen zu überdenken. Ihre Weigerung wirkt sich aufs Leben aller anderen aus.“ Bild: Ralf Lienert Miriam Kartas (18) ist Kunstturnerin beim TV Kempten und doppelt geimpft: „Ich habe normal große Angst vor Spritzen, aber es hat nicht weh getan und die Impfung blieb ohne Nebenwirkungen. Ich bitte alle Impfskeptiker, ihr Vorgehen zu überdenken. Ihre Weigerung wirkt sich aufs Leben aller anderen aus.“ Bild: Ralf Lienert 6 von 14 Der 23-jährige Robert Schneider ist Ringer beim TSV Kottern und geboostert: „Ich finde, die Fronten sind extrem verhärtet. Argumente zählen oft gar nicht mehr. Von den Skeptikern wünsche ich mir: Hört mehr auf Wissenschaft und Forschung. Sinnvoll ist hier nur eine gefühlsbefreite Betrachtung des Problems.“ Bild: Ralf Lienert Der 23-jährige Robert Schneider ist Ringer beim TSV Kottern und geboostert: „Ich finde, die Fronten sind extrem verhärtet. Argumente zählen oft gar nicht mehr. Von den Skeptikern wünsche ich mir: Hört mehr auf Wissenschaft und Forschung. Sinnvoll ist hier nur eine gefühlsbefreite Betrachtung des Problems.“ Bild: Ralf Lienert 7 von 14 Luzie Wandratsch ist 17 Jahre alt, Schwimmerin beim TV Kempten und zweifach geimpft: „Ich habe mich im Sommerurlaub infiziert und blieb dank voriger Impfung symptomfrei. Meine ungeimpften Mitreisenden dagegen hatten schwere Verläufe. In der aktuellen Lage appelliere ich an alle Skeptiker: Lasst Euch impfen.“ Bild: Ralf Lienert Luzie Wandratsch ist 17 Jahre alt, Schwimmerin beim TV Kempten und zweifach geimpft: „Ich habe mich im Sommerurlaub infiziert und blieb dank voriger Impfung symptomfrei. Meine ungeimpften Mitreisenden dagegen hatten schwere Verläufe. In der aktuellen Lage appelliere ich an alle Skeptiker: Lasst Euch impfen.“ Bild: Ralf Lienert 8 von 14 Eugen Scheffer (30) ist Eishockeyspieler beim ESC Kempten, zweifach geimpft und anschließend genesen: „Ich wollte ganz klar vorbeugen statt therapieren. In meinen Augen gibt es keinen anderen Weg, um aus dieser Pandemie zu kommen. Egal, welche Sportart, ich wünsche allen so schnell wie möglich wieder volle Zuschauerränge.“ Bild: Ralf Lienert Eugen Scheffer (30) ist Eishockeyspieler beim ESC Kempten, zweifach geimpft und anschließend genesen: „Ich wollte ganz klar vorbeugen statt therapieren. In meinen Augen gibt es keinen anderen Weg, um aus dieser Pandemie zu kommen. Egal, welche Sportart, ich wünsche allen so schnell wie möglich wieder volle Zuschauerränge.“ Bild: Ralf Lienert 9 von 14 Tischtennisspielerin Birgit Hössl (54) aus Wildpoldsried ist genesen, geimpft und bald geboostert: „Die Nachwirkungen meiner Infektion vom Frühjahr 2021 spüre ich heute noch. Um mich, Freunde und Familie zu schützen, habe ich mich impfen lassen. Wären da alle dabei, könnten wir unser ,altes Leben’ wieder viel mehr genießen.“ Bild: Ralf Lienert Tischtennisspielerin Birgit Hössl (54) aus Wildpoldsried ist genesen, geimpft und bald geboostert: „Die Nachwirkungen meiner Infektion vom Frühjahr 2021 spüre ich heute noch. Um mich, Freunde und Familie zu schützen, habe ich mich impfen lassen. Wären da alle dabei, könnten wir unser ,altes Leben’ wieder viel mehr genießen.“ Bild: Ralf Lienert 10 von 14 Kevin Baston (27) kickt beim FC Kempten und ist zweifach geimpft: „Wenn ich eines im Fußball gelernt habe: Gewinnen können wir nur, wenn wir als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Das gilt auch für die Pandemie. Wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und uns impfen lassen.“ Bild: Ralf Lienert Kevin Baston (27) kickt beim FC Kempten und ist zweifach geimpft: „Wenn ich eines im Fußball gelernt habe: Gewinnen können wir nur, wenn wir als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Das gilt auch für die Pandemie. Wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen und uns impfen lassen.“ Bild: Ralf Lienert 11 von 14 Hilde John (66) ist Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine und beim TV Kempten Übungsleiterin für Ganzkörperkräftigung und Rückenfit: „Mit der Doppel-Impfung schütze ich mich und die Menschen um mich herum. Ich denke, eine mögliche Covid-Erkrankung verläuft mit Impfung deutlich abgeschwächter.“ Bild: Ralf Lienert Hilde John (66) ist Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine und beim TV Kempten Übungsleiterin für Ganzkörperkräftigung und Rückenfit: „Mit der Doppel-Impfung schütze ich mich und die Menschen um mich herum. Ich denke, eine mögliche Covid-Erkrankung verläuft mit Impfung deutlich abgeschwächter.“ Bild: Ralf Lienert 12 von 14 Basketballer Elias Bauer von der SG Heising-Kottern ist 38 Jahre alt und dreifach geimpft: „Zum Glück lichtet sich auch bei der SG das Feld der Ungeimpften. Einige warten noch auf den Totimpfstoff, aber die Vernunft scheint zu siegen. Die Politik muss viel konsequenter gegen Falschinformationen und Hetze im Netz vorgehen.“ Bild: Ralf Lienert Basketballer Elias Bauer von der SG Heising-Kottern ist 38 Jahre alt und dreifach geimpft: „Zum Glück lichtet sich auch bei der SG das Feld der Ungeimpften. Einige warten noch auf den Totimpfstoff, aber die Vernunft scheint zu siegen. Die Politik muss viel konsequenter gegen Falschinformationen und Hetze im Netz vorgehen.“ Bild: Ralf Lienert 13 von 14 Die 28-jährige Bianca Kleinbub spielt Handball beim TV Waltenhofen und ist zweifach geimpft: „Ich war erst skeptisch, hab’ mich nach mehreren Gesprächen aber doch fürs Impfen entschieden. Die Pflege- und Krankenhauskräfte brauchen eine Entlastung. Und unser Sport leidet. Die Saison darf nicht wieder abgebrochen werden.“ Bild: Ralf Lienert Die 28-jährige Bianca Kleinbub spielt Handball beim TV Waltenhofen und ist zweifach geimpft: „Ich war erst skeptisch, hab’ mich nach mehreren Gesprächen aber doch fürs Impfen entschieden. Die Pflege- und Krankenhauskräfte brauchen eine Entlastung. Und unser Sport leidet. Die Saison darf nicht wieder abgebrochen werden.“ Bild: Ralf Lienert 14 von 14 Pasquale Ruzicka ist 37 Jahre alt, Squasher beim 1. SC Kempten und seit Anfang Dezember geboostert: „Ausschlaggebend für mich ist die geringere Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Informiert Euch. Aber bitte nicht auf YouTube oder Social Media, sondern bei offiziellen Stellen und wissenschaftlichen Zentren.“ Bild: Ralf Lienert Pasquale Ruzicka ist 37 Jahre alt, Squasher beim 1. SC Kempten und seit Anfang Dezember geboostert: „Ausschlaggebend für mich ist die geringere Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Informiert Euch. Aber bitte nicht auf YouTube oder Social Media, sondern bei offiziellen Stellen und wissenschaftlichen Zentren.“ Bild: Ralf Lienert 1 von 14 Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer (33 Jahre) aus Durach ist seit Anfang Dezember dreifach geimpft („geboostert“): „Mit der Impfung schütze ich mich und andere. Außerdem hoffe ich, dass eine mögliche Covid-19-Erkrankung mild verläuft und mich auch in meinem Sport langfristig nicht beeinträchtigen wird.“ Bild: Ralf Lienert

Groß aufgefallen war der US-Boy nicht. Sein erster Eindruck? "Es war sehr kalt. Ich habe noch harte Arbeit vor mir." Für den Trikottausch mit Richards einigten sich die beiden Profis darauf, diesen erst in den Stadionkatakomben zu vollziehen. (Lesen Sie auch: Kimmich zurück - Ein Bayern-Gegner namens Corona)

Lesen Sie auch